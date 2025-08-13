Antena Căutare
Cât a costat apartamentul de lux din Miami în care locuiește Melissa, fiica lui Cristi Borcea. Fostul patron nu s-a uitat la bani

Cristi Borcea își răsfață copiii și se asigură că nu le lipsește nimic. Fiicei sale, Melissa, i-a cumpărat un apartament de lux în Miami, pentru care a plătit o sumă impresionantă.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Miercuri, 13 August 2025, 14:49 | Actualizat Miercuri, 13 August 2025, 14:50
Cristi Borcea își răsfață copiii și se asigură că nu le lipsește nimic | Hepta

Și cheltuielile de întreținere sunt pe măsură. Află, mai jos, toate detaliile!

Cât a costat apartamentul de lux în care locuiește Melissa Borcea

Cristi Borcea are nouă copii din patru relații diferite. Cu prima soție, Mihaela, are trei copii – Patrick, Melissa și Angelo. Din mariajul cu Alina Vidican au rezultat doi copii – George Alexandru și Gloria.

În perioada în care era căsătorit cu Alina, a avut o relație cu avocata Simona Voiculescu, din care s-a născut o fetiță, Andreina Carolyn Christine. Din actuala căsnicie, cu Valentina Pelinel, are alți trei copii – Milan, Indira Maria și Rania Maria.

Melissa, fiica Mihaelei și a lui Cristi Borcea, a împlinit 22 de ani în iunie. Ea locuiește în Statele Unite, unde studiază arhitectura. Discretă și rafinată, își urmează visul în afara țării.

Fostul patron de la Dinamo este mândru de fiica sa și se asigură că nu îi lipsește nimic. I-a cumpărat Melissei un apartament în Miami, în valoare de peste 1,3 milioane de dolari, iar lunar plătește 3.200 de dolari pentru întreținere și impozit.

Tânăra trăiește într-un lux suprem

Tânăra are parte de un stil de viață exclusivist. Apartamentul, situat chiar pe malul mării, îi oferă Melissei acces la plajă privată. În plus, locuința dispune de patru piscine, spa, sală de fitness și un living impresionant ca dimensiuni.

„I-am luat Melissei în Hollywood, Miami, chiar pe plajă, i-am luat un apartament, că este la facultate acolo. Anul trecut l-am luat. Cu tot cu mobilat, aranjat, a costat 1.350.000 de dolari. La un apartament cu două camere și living, dar are patru piscine, plajă privată, mentenanța și impozitul sunt 3.200 dolari. Are parking, piscine, plajă, spa, sală de fitness… hotel de cinci stele!”, a declarat Borcea, potrivit iamsport.ro.

După cum am menționat anterior, Mihaela și Cristi Borcea au împreună trei copii: Patrick, Melissa și Angelo. Cei doi s-au căsătorit în 1988, pe vremea când erau încă foarte tineri, abia trecuți de 19 ani.

După mai bine de un deceniu de căsnicie, drumurile lor s-au despărțit în 2011. Atunci, fostul acționar al lui Dinamo a convenit să plătească pentru copii o pensie alimentară impresionantă, de 50.000 de euro pe lună.

Borcea cheltuie jumătate de milion de euro pe lună

Ajuns la 55 de ani, Cristi Borcea nu mai este cunoscut doar ca om de afaceri și fost acționar la Dinamo. Este tată a nouă copii, a fost căsătorit de trei ori și, în prezent, formează un cuplu cu Valentina Pelinel. O familie atât de numeroasă înseamnă multe responsabilități și cheltuieli pe măsură – în cazul lui, aproximativ 500.000 de euro pe lună.

Fidel stilului său direct și fără ocolișuri, Cristi Borcea a confirmat zvonurile despre viața sa extravagantă și a precizat că fiecare euro din bugetul lunar are deja o destinație clară.

„Da, este adevărat. (că are cheltuieli lunare de aproximativ 500.000 de euro – n.r.). E uluitor, dar când le pui cap la cap… Sunt 9 copii, meditații, școli, chirii, mașini, impozite, case, pensii alimentare, sunt bani mulți, mulți. Șase milioane de euro pe an. E o presiune foarte mare, da, mai ales în momentele astea în care nu mai merg lucrurile cum mergeau, economia”, a declarat Borcea în podcastul iAMnews.

