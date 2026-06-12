Scandal uriaș în lumea muzicii din România. Ce acuzații aduce Delia: „Voi înțelegeți ce se întâmplă? Asta nu e legal!”

Un nou scandal a izbucnit în muzica din România ca urmare a folosirii inteligenței artificiale. Delia a reacționat după ce și-a văzut videoclipul piesei „Analog” într-un clip neautorizat, generat cu AI.

Delia a lansat recent varianta simfonică a piesei „Analog”, alături de Orchestra Simfonică București, condusă de dirijorul Andrei Tudor. Artista a fost acompaniată de tenorul Bogdan Mihai și de peste 70 de instrumentiști, iar imaginile au fost luate și integrate într-un clip generat de Inteligența Artificială. „Cum să furi oamenii dintr-o filmare și să-i pui în alta… Asta nu e legal”, a fost prima reacție a Deliei, care a postat imaginile în mediul online.

Citește și: Cum arată acum Delia fără machiaj și fără filtre la vârsta de 44 de ani. Cum au reacționat fanii artistei

Cu ce acuzații a venit Delia: „Voi înțelegeți ce se întâmplă?”

Delia a venit apoi cu o explicație mai amplă asupra problemei legate de drepturile de autor și de munca unor artiști.

Articolul continuă după reclamă

„Voi înțelegeți ce se întâmplă în acest video? În cazul în care nu înțelegeți ce se întâmplă în acest video, un băiat care e în spatele unui cont AI, gen Lolita, dar el nu zice, scrie acolo pe Instagram undeva mic, mic, mic, să nu vadă babele care se uită și idolatrizează zeița AI-ului, scrie că este Ai generated, dar drepturi pe video, din conținutul altor oameni, n-ai tu. Generează ce vrei, că încă nu sunt legi. OK, generează cântece, ce vrei tu, dar de ce iei videoclipurile oamenilor? De ce iei din videoclipul meu? Că aia e munca noastră. Nu era de ajuns că se ia pe muzică și că se educă generații de AI, ca să zic așa. Acum îți ia cu totul videoclipul și te înlocuiește și pune pe altcineva acolo”, a spus Delia.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Dirijorul Andrei Tudor a reacționat și el, precizând că i-a fost folosită imaginea fără consimțământ.

„Nu mi-am dat niciodată acordul pentru utilizarea numelui, imaginii sau presupusei mele contribuții la această producție. Nu am colaborat cu această artistă și nu am participat în niciun fel la realizarea acestei înregistrări. Din ceea ce aud, materialul pare să fi fost generat integral cu ajutorul inteligenței artificiale, fără nicio contribuție artistică din partea mea. Dacă este într-adevăr cazul, situația ridică întrebări serioase despre respectarea drepturilor artiștilor și despre utilizarea imaginii unei persoane fără consimțământ”, a declarat Andrei Tudor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cum arăta Delia la începutul carierei. Imagini de colecție cu artista. Cât de mult s-a schimbat de-a lungul anilor