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Un român a fost condamnat la închisoare din cauza tatuajelor de pe corp. Ce avea inscripționat pe piele: „Eram tânăr și prost...”

Un român a pățit asta din cauza tatuajelor pe care a ales să și le facă pe corp. Ce i s-a întâmplat cu adevărat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 13 Iunie 2026, 16:00 | Actualizat Joi, 11 Iunie 2026, 14:23
Un român a fost condamnat la închisoare din cauza tatuajelor de pe corp. Ce avea inscripționat pe piele: „Eram tânăr și prost...” | Shutterstock
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Un român de 36 de ani a fost condamnat la închisoare din cauza acestui motiv halucinant. Ce a avut tatuat pe corp și ce i-a făcut rău din cauza asta.

Un român a fost condamnat la închisoare din cauza tatuajelor de pe corp

Un român în vârstă de 36 de ani, stabilit de mai mulți ani în Austria, a ajuns în atenția justiției după ce autoritățile au descoperit că are pe corp numeroase tatuaje asociate ideologiei naziste. Cazul a fost analizat de Tribunalul Regional din Salzburg, iar bărbatul a primit o nouă condamnare pe lângă o pedeapsă cu închisoarea pe care o executa deja.

Potrivit presei austriece, corpul românului era acoperit cu simboluri și nume legate de regimul nazist. Printre acestea se aflau referiri la Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Joseph Goebbels, Josef Mengele și chiar Eva Braun, partenera dictatorului german.

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În fața instanței, bărbatul a încercat să explice că și-a făcut tatuajele în perioada adolescenței, când făcea parte dintr-un grup de suporteri radicali ai echipei AC Milan. El a susținut că la acea vreme își dorea să fie acceptat de grup și că nu a realizat pe deplin gravitatea simbolurilor pe care și le-a tatuat.

„Eram tânăr și lipsit de maturitate. A fost o greșeală și intenționez să acopăr aceste tatuaje”, le-ar fi spus acesta judecătorilor.

Procurorii au susținut însă că bărbatul manifesta simpatii față de ideologia fascistă, iar legislația austriacă este extrem de strictă în ceea ce privește promovarea sau afișarea simbolurilor naziste. Mai mult, magistrații au subliniat că simpla prezență a unor astfel de tatuaje poate reprezenta o încălcare continuă a legii.

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Cazul a atras atenția și prin faptul că unul dintre tatuaje făcea referire la Eva Braun, un detaliu pe care judecătorii l-au considerat neobișnuit chiar și pentru dosarele de acest tip.

Ce probleme a avut românul cu legea

Problemele cu legea ale românului nu sunt însă recente. Cu doar câteva săptămâni înainte de acest proces, el fusese condamnat la trei ani și jumătate de închisoare pentru tâlhărie. Fapta pentru care a primit pedeapsa a avut loc în septembrie 2024, când a agresat și jefuit un alt român, în vârstă de 33 de ani.

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În timpul anchetei desfășurate în acel dosar, autoritățile au observat și tatuajele cu simbolistică nazistă, ceea ce a dus la deschiderea unei noi proceduri judiciare.

În final, instanța a decis să îi adauge încă trei luni de detenție pentru încălcarea legislației privind simbolurile naziste. Astfel, pedeapsa totală pe care o va executa a ajuns la trei ani și nouă luni de închisoare.

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