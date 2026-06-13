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Naționala Angliei a fost jefuită înainte de debutul la Cupa Mondială 2026. Ce s-a furat

Naționala Angliei a fost victima unui jaf, chiar înaintea primei ședințe de pregătire pentru Campionatul Mondial, desfășurată în Kansas City. Potrivit anchetatorilor, hoții au acţionat în timpul transportului din Florida. Echipa a fost lăsată fără mingi și ghete înainte de debutul în competiție 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 13 Iunie 2026, 14:28 | Actualizat Sambata, 13 Iunie 2026, 14:37
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Naționala Angliei a fost jefuită înainte de debutul la Cupa Mondială 2026 | Profimedia
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Update 12:30: Sky Sports News a anunţat că cea mai mare parte a echipamentului naţionalei Angliei a fost recuperată.

Furtul a avut loc în timp ce echipamentul era transportat de la baza de pregătire din Florida, unde naționala Angliei s-a aflat înaintea turneului, către cantonamentul de la Swope Soccer Village, din statul Missouri. Printre obiectele furate se află ghetele unora dintre cei mai importanți jucători ai Angliei, mingi oficiale ale competiției și alte materiale de antrenament.

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Dificultăți pentru Anglia la începutul Cupei Mondiale 2026.

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Departamentul de Poliție din Kansas City investighează incidentul și a confirmat că doi suspecți au fost reținuți. Un purtător de cuvânt al poliției a declarat pentru The Guardian: „Două persoane de interes pentru anchetă au fost luate în custodie, în așteptarea continuării investigațiilor.”

Potrivit Daily Mail, Harry Kane şi Jude Bellingham se numără printre jucătorii cărora le-au dispărut ghetele de meci.

Echipa pregătită de Thomas Tuchel urma să efectueze primul antrenament la baza din Missouri.

Anglia va întâlni Croația în primul meci din Grupa L, programat miercuri, la Dallas. Federația are puse la punct planuri extrem de riguroase, în condițiile în care Thomas Tuchel încearcă să conducă reprezentativa masculină spre primul trofeu major după triumful din 1966, însă acest incident le-a creat o problemă neașteptată membrilor staffului tehnic.

Naționala Angliei

Atmosfera din tabăra Angliei a fost, până acum, una pozitivă în timpul perioadei de acomodare cu temperaturile ridicate din West Palm Beach, Florida. Englezii au câștigat meciurile amicale disputate împotriva Noii Zeelande, la Tampa, și a selecționatei din Costa Rica, la Orlando.

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