Antena Căutare
Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Stiri Lamine Yamal nu va juca în primele meciuri la Campionatul Mondial 2026. Care este motivul

Lamine Yamal nu va juca în primele meciuri la Campionatul Mondial 2026. Care este motivul

Lamine Yamal traversează un moment delicat chiar înainte de finalul sezonului, după ce a suferit o accidentare musculară la coapsa stângă. Problema a apărut în meciul câștigat de FC Barcelona în fața celor de la Celta Vigo.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 03 Mai 2026, 10:54 | Actualizat Duminica, 03 Mai 2026, 10:55
Galerie
Lamine Yamal nu va juca în primele meciuri la Campionatul Mondial 2026 | Profimedia Images

Investigațiile medicale au arătat că este vorba despre o leziune la bicepsul femural, ceea ce înseamnă că Yamal nu va mai putea evolua în acest final de sezon.

Lamine Yamal nu va juca în primele meciuri la Campionatul Mondial 2026

Clubul catalan a confirmat oficial diagnosticul și a anunțat că jucătorul va urma un program de recuperare conservator, fără intervenții agresive, pentru a evita riscuri pe termen lung.

Chiar dacă vestea accidentării este una neplăcută, există și o parte optimistă. Yamal are șanse mari să fie apt pentru Campionatul Mondial din această vară, programat între 11 iunie și 19 iulie, în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Articolul continuă după reclamă

Totuși, cei de la Barcelona nu vor să riște nimic și preferă o abordare prudentă în ceea ce privește revenirea sa pe teren.

Citește și: Diana Munteanu și-a ales fotbalistul preferat de la Campionatul Mondial 2026. Ce a declarat vedeta

Conducerea clubului ar fi transmis deja un mesaj clar către selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente. Yamal nu trebuie forțat în primele meciuri ale turneului final. Practic, oficialii de pe Camp Nou își doresc ca fotbalistul să fie introdus treptat în competiție, doar după ce va fi complet refăcut.

Ce se va întâmpla cu jucătorul Lamine Yamal

Potrivit presei spaniole, există chiar și un scenariu concret în acest sens. Dacă recomandările Barcelonei vor fi respectate, Yamal ar putea lipsi din primele două partide din faza grupelor, împotriva naționalelor din Capul Verde și Arabia Saudită. Astfel, debutul său la turneul final ar putea veni abia în ultimul meci din grupă, contra Uruguayului.

Citește și: FIFA este de acord să mărească premiile la Cupa Mondială. La ce sumă se ridică fondul record de anul acesta

Această strategie are sens, mai ales în cazul unui jucător atât de tânăr și valoros. Dată fiind vârsta sa, riscul unei recidive ar putea afecta serios evoluția carierei, iar atât clubul, cât și echipa națională sunt conștiente de acest lucru, arată acest site.

jucător de fotbal pe teren pe un fundal deschis la culoare
+2
Mai multe fotografii

Pentru Yamal, sezonul se încheie mai devreme decât și-ar fi dorit, însă miza reală rămâne participarea la Campionatul Mondial. Dacă recuperarea decurge conform planului, el ar putea fi una dintre piesele importante ale Spaniei în a doua parte a turneului, atunci când meciurile devin cu adevărat decisive.

FIFA este de acord să mărească premiile la Cupa Mondială. La ce sumă se ridică fondul record de anul acesta... Garda de corp a lui Lionel Messi a devenit vedetă pe rețelele sociale. Ce a putut să facă...
Înapoi la Homepage
AS.ro Superba româncă de 28 de ani ani care a găsit afacerea perfectă! Are deja milioane de urmăritori Superba româncă de 28 de ani ani care a găsit afacerea perfectă! Are deja milioane de urmăritori
Observatornews.ro Cât mai durează până apar fructele românești în piețe. Anul acesta se lasă așteptate Cât mai durează până apar fructele românești în piețe. Anul acesta se lasă așteptate
Antena 3 Cum a fost construită Marea Piramidă din Giza: O descoperire nouă a dezlegat misterul așezării blocurilor uriașe de piatră Cum a fost construită Marea Piramidă din Giza: O descoperire nouă a dezlegat misterul așezării blocurilor uriașe de piatră
SpyNews Florinel de la Chefi la cuțite a răbufnit! Nu o mai suportă pe Bianca Podosu: "Să plece!" Florinel de la Chefi la cuțite a răbufnit! Nu o mai suportă pe Bianca Podosu: "Să plece!"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
Comentarii


Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Din 20 aprilie, ZILNIC, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
FIFA este de acord să mărească premiile la Cupa Mondială. La ce sumă se ridică fondul record de anul acesta
FIFA este de acord să mărească premiile la Cupa Mondială. La ce sumă se ridică fondul record de anul acesta
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Diana Munteanu și-a ales fotbalistul preferat de la Campionatul Mondial 2026. Ce a declarat vedeta
Diana Munteanu și-a ales fotbalistul preferat de la Campionatul Mondial 2026. Ce a declarat vedeta
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost surprinși foștii parteneri
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură”
Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură” Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan refuză să demisioneze! Premierul amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea construcțiilor de autostrăzi!
Ilie Bolojan refuză să demisioneze! Premierul amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea... BZI
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci Jurnalul
Călin Donca îl critică dur pe Dorian Popa după nuntă: Nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi...
Călin Donca îl critică dur pe Dorian Popa după nuntă: Nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi... Kudika
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit Redactia.ro
Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri
Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri Observator
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x