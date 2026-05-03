Lamine Yamal nu va juca în primele meciuri la Campionatul Mondial 2026. Care este motivul

Lamine Yamal traversează un moment delicat chiar înainte de finalul sezonului, după ce a suferit o accidentare musculară la coapsa stângă. Problema a apărut în meciul câștigat de FC Barcelona în fața celor de la Celta Vigo.

Investigațiile medicale au arătat că este vorba despre o leziune la bicepsul femural, ceea ce înseamnă că Yamal nu va mai putea evolua în acest final de sezon.

Lamine Yamal nu va juca în primele meciuri la Campionatul Mondial 2026

Clubul catalan a confirmat oficial diagnosticul și a anunțat că jucătorul va urma un program de recuperare conservator, fără intervenții agresive, pentru a evita riscuri pe termen lung.

Chiar dacă vestea accidentării este una neplăcută, există și o parte optimistă. Yamal are șanse mari să fie apt pentru Campionatul Mondial din această vară, programat între 11 iunie și 19 iulie, în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Totuși, cei de la Barcelona nu vor să riște nimic și preferă o abordare prudentă în ceea ce privește revenirea sa pe teren.

Conducerea clubului ar fi transmis deja un mesaj clar către selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente. Yamal nu trebuie forțat în primele meciuri ale turneului final. Practic, oficialii de pe Camp Nou își doresc ca fotbalistul să fie introdus treptat în competiție, doar după ce va fi complet refăcut.

Ce se va întâmpla cu jucătorul Lamine Yamal

Potrivit presei spaniole, există chiar și un scenariu concret în acest sens. Dacă recomandările Barcelonei vor fi respectate, Yamal ar putea lipsi din primele două partide din faza grupelor, împotriva naționalelor din Capul Verde și Arabia Saudită. Astfel, debutul său la turneul final ar putea veni abia în ultimul meci din grupă, contra Uruguayului.

Această strategie are sens, mai ales în cazul unui jucător atât de tânăr și valoros. Dată fiind vârsta sa, riscul unei recidive ar putea afecta serios evoluția carierei, iar atât clubul, cât și echipa națională sunt conștiente de acest lucru, arată acest site.

Pentru Yamal, sezonul se încheie mai devreme decât și-ar fi dorit, însă miza reală rămâne participarea la Campionatul Mondial. Dacă recuperarea decurge conform planului, el ar putea fi una dintre piesele importante ale Spaniei în a doua parte a turneului, atunci când meciurile devin cu adevărat decisive.