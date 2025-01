Cristina Cioran, imagini îngrijorătoare de pe patul de spital. De ce a ajuns pe mâna medicilor și ce i-au recomandat aceștia

Cristina Cioran este însărcinată în 8 luni și a ajuns la spital de urgență. Iată ce i-au recomandat medicii.

Cristina Cioran se pregătește să aducă pe lume cel de-al doilea copil. Vedeta este însărcinată în 8 luni și a trecut prin clipe grele.

Cristina Cioran, imagini îngrijorătoare de pe patul de spital. De ce a ajuns pe mâna medicilor și ce i-au recomandat înainte de naștere

Cristina Cioran și-a îngrijorat urmăritorii după ce a postat de pe patul de spital. Aceasta are nașterea programată în luna februarie, însă s-a prezentat la spital pentru niște investigații. Ea a explicat totul, pentru a-și liniști urmăritorii.

Medicii i-au recomandat cu mai mult timp în urmă să facă niște investigații cu privire la anumite alergii.

„Bună! Știți că ziceam aseară că e liniștea de dinaintea furtunii, chiar că a fost. Sunt la Spitalul Universitar, am venit pentru niște investigații. Suntem bine, dar am tras o mică sperietură. Am descoperit niște alergii, nu aveam așa ceva. Sunt bine, sunt fericită că e bebelușul bine și crește acolo. Sper să stea cât trebuie acolo. (…) Am făcut o nouă alergie la fier”, a relatat Cristina Cioran pe contul său de Instagram.

Vedeta are 47 de ani și este la a doua sarcină. Ea a uluit pe toată lumea la finalul anului trecut, după ce a anunțat sarcina și faptul că tatăl copilului este bărbatul împotriva căruia avea ordin de protecție.

Cristina Cioran s-a declarat fericită de cele întâmplate și abia așteaptă să își țină în brațe cel de-al doilea copil. De asemenea, fetița sa așteaptă cu nerăbdare să-și întâlnească frățiorul.

Deși sarcina este cu risc și este destul de greu suportată de vedetă, aceasta speră să o ducă până la termen, iar bebelușul să fie la fel de sănătos precum se prezintă în acest moment.