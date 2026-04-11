Delia le-a împărtășit fanilor imagini de colecție de la începutul carierei sale.

Cum arăta Delia la începutul carierei. Imagini de colecție cu artista. Cât de mult s-a schimbat de-a lungul anilor

Delia este una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii românești. Artista în vârstă de 44 de ani se bucură de o carieră remarcabilă, construită prin talent, dar și prin multă muncă. Ea a reușit să rămână o prezență constantă și influentă în industria muzicală și de divertisment, trecând, în același timp, printr-o transformare spectaculoasă.

Imagini de colecție cu Delia la începutul carierei sale în muzică

Delia este, în același timp, foarte activă pe rețelele de socializare și împărtășește frecvent momente din viața personală și profesională. De curând, artista a postat câteva imagini de la începutul carierei sale.

Imaginile surprind evoluția Deliei de-a lungul anilor și evidențiază faptul că, încă de la început, adoptă un stil original, însă părul blond este amprenta sa personală.

Delia a urmat cursurile Colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti” din București, continuându-și studiile la Conservator. A intrat în atenția publicului în adolescență, ca membră a trupei N&D, alături de Nick. Formația s-a bucurat de un succes răsunător până la destrămare, potrivit tvmania.ro.

Delia și-a continuat parcursul artistic pe cont propriu. Cariera sa a cunoscut o ascensiune constantă, devenind un nume de referință în muzica românească, atât pentru vocea sa, cât și pentru stilul ieșit din tipare.

Delia este sprijinită de soțul său, Răzvan Munteanu

Delia și Răzvan Munteanu sunt împreună de peste un deceniu și formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul românesc. Cei doi au devenit soț și soție în anul 2012, iar de atunci fac o echipă excelentă atât în viața privată, cât și în cea profesională.

Răzvan Munteanu este un sprijin moral pentru artistă, dar și impresarul ei. Om de afaceri, soțul Deliei gestionează toate aspectele legate de spectacolele vedetei, dar are și investiții de succes în diverse domenii, de la HoReCa în Centrul Vechi, până la piața criptomonedelor, potrivit sursei citate mai sus.

Delia și Răzvan Munteanu s-au cunoscut chiar într-unul dintre cluburile de karaoke deținute de acesta, moment în care a început să se înfiripe povestea lor de iubire.