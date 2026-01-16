Cu ce probleme se confruntă acum Marilu Dobrescu după ce și-a pus silicoane. Ce s-a întâmplat după intervenția estetică

Cu ce probleme de confruntă acum Marilu Dobrescu după ce și-a pus silicoane. Ce s-a întâmplat după intervenția estetică

Marilu Dobrescu a apelat de curând la medicul estetician pentru a-și mări bustul și le-a dat de înțeles urmăritorilor ei că acum regretă intervenția. | Instagram

Marilu Dobrescu, celebra influenceriță care s-a mutat recent în Australia, a ales să apeleze la medicul estetician.

Marilu Dobrescu a apelat la operație de augmentare a bustului

Marilu Dobrescu a vorbit recent despre cum a fost pentru ea aul 2025, numindu-l un an al schimbărilor, un an în care a renunțat la multe lucruri și a început o viață nouă departe de România.

Influencerița a suferit, a fost tristă, s-a îndrăgostit și s-a mutat recent într-o casă nouă cu iubitul ei, Tom.

După toate schimbările care au avut loc pentru ea în 2025, Marilu a decis să înceapă anul 2026 tot cu o schimbare, și anume o operație estetică la care visa de mult timp.

Ea a decis să apeleze la medicul estetician pentru implanturi mamare, dorindu-și să aibă un bust mai amplu, după ce toată viața ei a purtat cupa A la sutien.

Influencerița a vorbit pentru prima dată despre dorința ei de a-și schimba fizicul în octombrie 2025, când le-a dezvăluit urmăritorilor ei că urmează să facă o schimbare majoră.

Acum Marilu a apelat la intervenția estetică mult dorită care nu i-a schimbat doar înfățișarea, ci și viața.

Ea a relalt la Insta Story cum a decurs intervenția și le-a dat de înțeles urmăritorilor ei că regretă decizia pe care a luat-o.

„Toate bune cu operația, în weekend vine vlogul pe YouTube direct cu tot + zilele de recuperare. Am o recuperare super grea și dureroasă, dorm de la medicamente întruna, deci abia aștept să vă zic cum a fost experiența pentru mine, credeam că o să fie mai ușor. Nu am fost un caz norocos. P.S. Momentan blestem această alegere având în vedere că nu pot să mă ridic singură în picioare sau să fac orice fără să simt că mi se rupe operația și că urmează să leșin, dar când mă uit în oglindă la rezultat parcă merită, abia aștept să vă arăt”, a scris Marilu Dobrescu la Insta Story.

Se pare că influencerița se aștepta ca recuperea ei să nu decurgă atât de greu și a crezut că nu se va confrunta cu dureri atât de crunte, însă lucrurile stau acum diferit pentru ea.

Chiar dacă îi este greu și nu se simte bine, Marilu se simte norocoasă să îi aibă alături pe Tom, iubitul ei, și câinele lor care au grijă de ea și o ajută până când se va recupera complet.

Ea e determinată să le povestească totul urmăritorilor ei, așa cum i-a obișnuit, cu detalii din viața ei privată și felul în care a decurs pentru ea intervenția de augmentare mamară.

