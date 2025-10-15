La ce intervenție estetică vrea să apeleze Marilu Dobrescu. Ce a dezvăluit influencerița

Antena Căutare
Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 15 Octombrie 2025, 15:48 | Actualizat Miercuri, 15 Octombrie 2025, 17:03
Marilu Dobrescu a făcut recent mai multe schimbări în viața ei, după mutarea în Australia. | Instagram

Marilu Dobrescu, celebra influenceriță care s-a mutat recent în Australia, a dezvăluit că are în plan o intervenție estetică.

Marilu Dobrescu a făcut mai multe schimbări în viața ei în ultima vreme, după ce a decis să se mute în Australia și să lase în urmă viața pe care a trăit-o în România. După o serie de dezamăgiri din fosta ei relație cu Iustin Petrescu, Marilu a ales să își caute vindecarea la mii de kilometri distanță de casă.

Marilu Dobrescu, pregătită pentru o intervenție estetică

Frumoasa roșcată în vârstă de 27 ani a dat o nouă șansă iubirii atunci când l-a cunoscut pe Tom, actualul ei iubit, iar de atunci a făcut loc mai multor schimbări în viața ei.

Citește și: Prima imagine cu Marilu Dobrescu, după două luni de absență în mediul online. Cum a fost surprinsă

După ce a primit foarte mult hate, influencerița s-a focusat pe vindecarea ei, iar acum este mai fericită ca oricând. Marilu a povestit că s-a mutat recent cu iubitul ei Tom, deși sunt împreună doar de câteva luni, și-a cumpărat o nouă mașină, și-a făcut primul piercing în nas și mai multe tatuaje.

De asemenea, după ce de ziua ei de naștere au petrecut în stil mare și au fost plecați în Thailanda, de ziua de naștere a lui Tom, la împlinirea celor 35 ani, Marilu a filmat un nou vlog în care a povestit cum au sărbătorit.

Se pare că relația dintre ea și Tom evoluează rapid și frumos de vreme ce Marilu i-a cunoscut rudele și prietenii, fiind foarte încântată de felul în care decurge povestea lor de dragoste.

Din noile materiale postate pe rețelele de socializare, urmăritorii săi îi spun lui Marilu că strălucește și că se vede că toate aceste schimbări îi sunt benefice. Recent, ea a povestit într-un nou story time că s-a lăsat și de fumat după 10 ani, fiind foarte mândră de reușita ei.

Citește și: Prima decizie în procesul dintre Iustin Petrescu și Marilu Dobrescu. Băiatul a venit însoțit de actuala iubită la Tribunal

Pentru că schimbările de țin lanț, Marilu a mai dezvăluit pentru urmăritorii ei de pe Insta Story că se pregătește pentru prima ei intervenție estetică. Ea a mai spus că e pregătită să documenteze tot procesul.

„Mi-am luat inima în dinți și am deci să îmi fac o intervenție chirurgicală la care mă tot gândesc de vreo doi ani...am emoții. Rău. O să fie prima și până mai încolo când îmbătrânesc ultima. O să filmez tot de la început până la sfârșit și o să scot vlog pe YouTube. Mamăă, mamăăă, undeva în decembrie cred că o să fie gata”, a mai scris Marilu la Insta Story alături de o poză de-a ei.

Chiar dacă nu a dezvăluit încă despre ce fel de intervenție chirurgicală este vorbă, urmăritorii au speculat că e posibil să își facă o procedură la nivelul feței. Unii au speculat că ar putea fi vorba despre o rinoplastie, dar roșcata nu a confirmat încă.

Citește și: Iustin Petrescu, dezvăluiri dureroase, la doar o zi după ce Marilu a fost surprinsă în mediul online. Ce mesaje a primit acesta

Carmen Brumă a întors toate capetele la un eveniment de la Palatul Parlamentului. Detaliul care i-a pus în evidență silu... Cum arată sora lui Gică Hagi. Elena este una dintre cele mai importante sfătuitoare ale „Regelui”...
