Prima reacție a lui Marilu Dobrescu după ce Iustin Petrescu a obținută o primă victorie în instanță. Ce mesaj a transmis

Instanța a decis ieri că o primă victorie în procesul dintre Marilu Dobrescu și fostul ei iubit este câștigată de Iustin Petrescu.

Pentru că Iustin a căștigat procesul, Marilu trebuie să îndeplinească anumite obligații față de fostul ei iubit.

Prima reacție a lui Marilu Dobrescu după victoria lui Iustin Petrescu în instanță

Influencerița a vorbit deschis despre abuzul fizic și psihologic suferit în timpul relației cu Iustin Petrescu într-un video de 1 h și 54 minute, în care povestește cu lux de amănunte cum tânărul a bătut-o și a șantajat-o.

După ce Iustin Petrescu a obținut victoria în instanță, Marilu este acum obligată să șteargă video-urile în care îl defăimează, dezvăluind intimități și lucruri pe care el le susține ca fiind neadevărate despre comportamentul său față de fosta iubită pe parcursul relației.

”Obligă pârâta să restricţioneze accesul public la videoclipul "Totul despre abuzatorul meu" postat în data de 30.05.2025 pe canalul de Youtube al acesteia până la soluţionarea în primă instanţă a dosarului nr. 21133/3/2025. Obligă pârâta să restricţioneze accesul public la toate materialele foto-video-audio postate în legătură cu videoclipul "Totul despre abuzatorul meu" pe conturile de Instagram şi Tiktok ale acesteia, până la soluţionarea în primă instanţă a dosarului nr. 21133/3/2025. Interzice pârâtei să publice orice alte videoclipuri sau postări cu texte defăimătoare referitoare la reclamant, până la soluţionarea în primă instanţă a dosarului 21133/3/2025. Obligă intimata-pârâtă la plata către apelantul-reclamant a sumei de 30 lei reprezentând taxă judiciară de timbru. Respinge cererea formulată de intimata-pârâtă de obligare a apelantului-reclamant la plata cheltuielilor de judecată. Definitivă”, este decizia magistraților de la Curtea de Apel București.

Iustin Petrescu susține că Marilu minte în video-ul "Totul despre abuzatorul meu" și că el nu ar fi bătut-o niciodată pe tânără. El recunoaște, în schimb, că i-a cerut bani pentru serviciile pe care le-a prestat pentru ea în perioada în care formau o echipă și pe plan profesional.

Marilu, aflată în continuare în Australia acolo unde și-a construit o nouă viață alături de iubitul ei Tom, a avut o primă reacție după ce a aflat decizia instanței.

Reacția influenceriței este una acidă, indicând că războiul dintre ea și Iustin nu s-a încheiat. Ea a postat un mesaj cu subînțeles pe Insta Story, adăugând și „În goana după «senzaționalism» ajungem să denaturăm și să băgăm de la noi doar pentru șoc și groază. Mă rog, ăia care o fac și care se numesc «presă»”.

Mesajul principal era unul în engleză, care spune: „Singura dată când cineva ar trebui să se uite la știri este să studieze cum manipularea psihologică funcționează pe publicul general”.

Marilu a încercat să insinueze că Iustin poate nu ar trebui să se bucure de această victorie și că tot ce a apărut în presă este manipulare și o distorsionare a realității.

Recent, influencerița a postat pe contul ei de Instagram un carousel cu mai multe imagini cu ea și Tom, iubitul ei, susținând că lucrurile în sfârșit s-au așezat pentru ei și că au reușit să își cumpere împreună casa la care visau.

„Ultimele saptamani pana: ne mutam LA CASA NOASTRA (am fost acceptati, gata, OMG!), pana imi schimb marimea de la sutien (documentez tot), “devin” designer de interior odata cu toata amenajarea noii case (urmeaza prea multe hauluri de pe Facebook Marketplace Sydney haha) si levitez pentru ca efectiv toate s-au asezat. Cand te astepti mai putin, atunci vin toate…. fix cum zicea bunica’mea #staytuned vine daily vlog pe Youtube soon”, a scris influencerița la descrierea postării.

Se pare că ea e focusată pe toate schimbările care urmează să se întâmple în viața ei, de la operația de mărire de bust la amenajarea noii locuințe.

