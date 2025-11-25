Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Prima reacție a lui Marilu Dobrescu după ce Iustin Petrescu a obținută o primă victorie în instanță. Ce mesaj a transmis

Prima reacție a lui Marilu Dobrescu după ce Iustin Petrescu a obținută o primă victorie în instanță. Ce mesaj a transmis

Ieri s-a pronunțat decizia instanței în cazul unuia dintre procesele dintre Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 25 Noiembrie 2025, 09:42 | Actualizat Marti, 25 Noiembrie 2025, 10:23
Galerie
Se pare că acum ea e focusată pe toate schimbările care urmează să se întâmple în viața ei, de la operația de mărire de bust la amenajarea noii locuințe. | Instagram

Instanța a decis ieri că o primă victorie în procesul dintre Marilu Dobrescu și fostul ei iubit este câștigată de Iustin Petrescu.

Pentru că Iustin a căștigat procesul, Marilu trebuie să îndeplinească anumite obligații față de fostul ei iubit.

Prima reacție a lui Marilu Dobrescu după victoria lui Iustin Petrescu în instanță

Influencerița a vorbit deschis despre abuzul fizic și psihologic suferit în timpul relației cu Iustin Petrescu într-un video de 1 h și 54 minute, în care povestește cu lux de amănunte cum tânărul a bătut-o și a șantajat-o.

Articolul continuă după reclamă

După ce Iustin Petrescu a obținut victoria în instanță, Marilu este acum obligată să șteargă video-urile în care îl defăimează, dezvăluind intimități și lucruri pe care el le susține ca fiind neadevărate despre comportamentul său față de fosta iubită pe parcursul relației.

Citește și: Iustin Petrescu, dezvăluiri dureroase, la doar o zi după ce Marilu a fost surprinsă în mediul online. Ce mesaje a primit acesta

”Obligă pârâta să restricţioneze accesul public la videoclipul "Totul despre abuzatorul meu" postat în data de 30.05.2025 pe canalul de Youtube al acesteia până la soluţionarea în primă instanţă a dosarului nr. 21133/3/2025. Obligă pârâta să restricţioneze accesul public la toate materialele foto-video-audio postate în legătură cu videoclipul "Totul despre abuzatorul meu" pe conturile de Instagram şi Tiktok ale acesteia, până la soluţionarea în primă instanţă a dosarului nr. 21133/3/2025. Interzice pârâtei să publice orice alte videoclipuri sau postări cu texte defăimătoare referitoare la reclamant, până la soluţionarea în primă instanţă a dosarului 21133/3/2025. Obligă intimata-pârâtă la plata către apelantul-reclamant a sumei de 30 lei reprezentând taxă judiciară de timbru. Respinge cererea formulată de intimata-pârâtă de obligare a apelantului-reclamant la plata cheltuielilor de judecată. Definitivă”, este decizia magistraților de la Curtea de Apel București.

Iustin Petrescu susține că Marilu minte în video-ul "Totul despre abuzatorul meu" și că el nu ar fi bătut-o niciodată pe tânără. El recunoaște, în schimb, că i-a cerut bani pentru serviciile pe care le-a prestat pentru ea în perioada în care formau o echipă și pe plan profesional.

Marilu, aflată în continuare în Australia acolo unde și-a construit o nouă viață alături de iubitul ei Tom, a avut o primă reacție după ce a aflat decizia instanței.

Reacția influenceriței este una acidă, indicând că războiul dintre ea și Iustin nu s-a încheiat. Ea a postat un mesaj cu subînțeles pe Insta Story, adăugând și „În goana după «senzaționalism» ajungem să denaturăm și să băgăm de la noi doar pentru șoc și groază. Mă rog, ăia care o fac și care se numesc «presă»”.

Citește și: La ce intervenție estetică vrea să apeleze Marilu Dobrescu. Ce a dezvăluit influencerița

Mesajul principal era unul în engleză, care spune: „Singura dată când cineva ar trebui să se uite la știri este să studieze cum manipularea psihologică funcționează pe publicul general”.

Marilu a încercat să insinueze că Iustin poate nu ar trebui să se bucure de această victorie și că tot ce a apărut în presă este manipulare și o distorsionare a realității.

Recent, influencerița a postat pe contul ei de Instagram un carousel cu mai multe imagini cu ea și Tom, iubitul ei, susținând că lucrurile în sfârșit s-au așezat pentru ei și că au reușit să își cumpere împreună casa la care visau.

„Ultimele saptamani pana: ne mutam LA CASA NOASTRA (am fost acceptati, gata, OMG!), pana imi schimb marimea de la sutien (documentez tot), “devin” designer de interior odata cu toata amenajarea noii case (urmeaza prea multe hauluri de pe Facebook Marketplace Sydney haha) si levitez pentru ca efectiv toate s-au asezat. Cand te astepti mai putin, atunci vin toate…. fix cum zicea bunica’mea #staytuned vine daily vlog pe Youtube soon”, a scris influencerița la descrierea postării.

Se pare că ea e focusată pe toate schimbările care urmează să se întâmple în viața ei, de la operația de mărire de bust la amenajarea noii locuințe.

colaj marilu dobrescu si iustin petrescu
+3
Mai multe fotografii

Citește și: Iustin Petrescu a câștigat în instanță procesul cu Marilu Dobrescu. Ce obligații are influencerița față de fostul iubit

Iustin Petrescu a câștigat în instanță procesul cu Marilu Dobrescu. Ce obligații are influencerița față de fostul iubit...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro 20.000 de români, pe cale de a fi concediaţi. Companiile la care lucrează, închise pentru că sunt "găuri negre 20.000 de români, pe cale de a fi concediaţi. Companiile la care lucrează, închise pentru că sunt "găuri negre
O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Cum arată Iulia Albu acum, după ce a slăbit 17 kilograme! Cele mai noi imagini cu vedeta au stârnit reacții
Cum arată Iulia Albu acum, după ce a slăbit 17 kilograme! Cele mai noi imagini cu vedeta au stârnit reacții
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție Catine.ro
Lavinia Pîrva a împlinit 41 de ani. În ce ipostaze emoționante a apărut alături de Ștefan Bănică și fiul lor:„Sunt recunoscătoare”
Lavinia Pîrva a împlinit 41 de ani. În ce ipostaze emoționante a apărut alături de Ștefan Bănică și fiul...
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu”
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu” Libertatea.ro
Putin trage încă de sforile ”marionetei” Trump, dar Vladimir este anunțat: Cineva va tăia firele
Putin trage încă de sforile ”marionetei” Trump, dar Vladimir este anunțat: Cineva va tăia firele Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au stabilit: „Are foarte puțin acces la...”
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Castraveți murați crocanți în saramură. Trucuri ca să nu se înmoaie castraveții
Castraveți murați crocanți în saramură. Trucuri ca să nu se înmoaie castraveții HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu... Catine
„Urmează Apocalipsa Online!”: Fostul hacker nr. 1 al Americii dezvăluie cele mai periculoase escrocherii care vin peste noi
„Urmează Apocalipsa Online!”: Fostul hacker nr. 1 al Americii dezvăluie cele mai periculoase escrocherii care... Jurnalul
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și emoția devine ritual
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și... Kudika
Ai fost în șomaj sau ai primit plăți compensatorii? Iată cum se contorizează aceste perioade la pensie
Ai fost în șomaj sau ai primit plăți compensatorii? Iată cum se contorizează aceste perioade la pensie Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Supă mediteraneeană de pește, cu roșii și măsline verzi
Supă mediteraneeană de pește, cu roșii și măsline verzi HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Paste cu carne tocată și sos cremos de roșii. O cină gata în 30 de minute
Paste cu carne tocată și sos cremos de roșii. O cină gata în 30 de minute Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x