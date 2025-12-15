Cu ce se ocupă Elena, fiica Loredanei Groza, la 27 ani. Ce a dezvăluit artista despre jobul fiicei sale

Loredana Groza a vorbit recent despre ocupația pe care o are fiica ei, Elena, în vârstă de 27 ani.

Celebra artistă se mândrește cu fiica ei, Elena, și vorbește întotdeauna cu multă iubire despre ea și educația pe care i-a oferit-o. Pentru Loredana Groza, Elena este cea mai importantă persoană din viața ei și cele două au o relație foarte apropiată, purtându-se adesea mai mult ca două prietene decât ca mamă și fiica.

Cu ce se ocupă Elena, fiica Loredanei Groza

Loredana, o artistă talentată și nonconformistă, este clar un model pentru Elena care o admiră foarte mult pe mama ei pentru curajul ei de a fi ea însăși, fără să dea atenție criticilor celor din jur.

Elena îi seamănă Loredanei atât fizic, cât și la personalitate, de vreme ce mama ei i-a servit drept inspirație de putere, independență, curaj și încredere de sine.

Loredana Groza are doar cuvinte de laudă la adresa fiicei sale, Elena, cu care petrece cât mai mult timp atunci când nu e sală sau la repetiții pentru spectacole.

„Ea este, practic, cea care a declanșat în mine o altă femeie, adică femeia cu adevărat, Loredana, femeia. Până atunci, eram doar o copiliță și atât. Când a apărut Elena, am devenit responsabilă, am devenit trup și suflet pentru această ființă pe care am adus-o pe lume și pentru care sunt, de dimineață și până mă trezesc a doua zi dimineață, responsabilă. Și încerc să îi arăt partea frumoasă a vieții, să-i fac întotdeauna surprize frumoase, și ea mie, la rândul ei.

Avem o relație superbă, nu pot să zic că neapărat de mamă-fiică, suntem și surori, suntem și cele mai bune prietene, împărtășim lucrurile și toate evenimentele din viața noastră fără niciun fel de reținere. Și asta e o chestie pe care să zicem că noi, generația noastră, n-am avut-o cu mamele noastre. Mi-am dorit să fiu puțin altfel și să depășesc niște bariere, niște limitări pe care generațiile anterioare le aveau în relație cu copiii lor. Eu sunt o mamă mult mai indulgentă, mai înțelegătoare, mai deschisă”, a declarat artista într-un interviu pentru Viva.

Atunci când a venit vorba despre a dezvălui cu ce se ocupă Elena, Loredana Groza a oferit câteva detalii despre pasiunile ei și jobul său actual.

„Lucrează în lumea asta filmului, a spectacolului, cu tatăl ei, cu mine. E asistenta mea la concerte, la costume. Când plecăm în străinătate, la fel, este cea care mă ajută cu absolut toate detaliile de care am nevoie. Adică e trup și suflet și învață atât cum să fie în partea asta a televiziunii, a filmului, cât și a spectacolului. Și are tot felul de roluri, de la producție, la costume, chiar și pe scenă apare, adică ucenică în toate astea, știi, și deschisă la orice nouă experiență”, a mai spus Loredana Groza.

