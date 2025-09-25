Mărturisirea neașteptată a lui Cătălin Botezatu după 25 ani de pretenie cu Loredana. "Mi-aș fi dorit să..."

Cătălin Botezatu a făcut niște dezvăluiri surprinzătoare despre prietenia lui cu Loredana Groza.

Celebrul designer de modă și Loredana sunt prieteni de zeci de ani, dar abia acum Cătălin Botezatu a avut curajul să recunoască ce simte.

Cătălin Botezatu, dezvăluiri sincere despre legătura cu Loredana

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de modă din România, având o carieră uluitoare în lumea modei. Într-un interviu recent pentru publicația Viva, el a vorbit despre prietenia lui cu Loredana.

Artista care nu mai are nevoie de nicio prezentare, cu o carieră impresionantă în lumea muzicii, a știut mereu cum să se facă plăcută și și-a făcut foarte ușor prieteni printre cei care i-au apreciat munca. Designerul de modă a mărturisit că între ei doi ar fi putut fi mai mult decât o simplă prietenie.

De-a lungul anilor, Cătălin Botezatu a privit-o pe Loredana și cu alți ochi, nu doar ca pe o simplă prietenă. Ei s-au cunoscut în 1993 și sunt prieteni de mai bine de 25 ani.

Designerul a mărturisit că a simțit o atracție puternică față de ea, dar mereu și-a reprimat sentimentele.

„Mi-aș fi dorit să am o altfel de relație cu ea, de ce să fiu ipocrit?! Ne-am sărutat, dar mi-a fost teamă întotdeauna să merg mai departe”, a declarat Botezatu.

Chiar dacă cei doi au apărut împreună la multe evenimente de-a lungul anilor, s-au sprijinit reciproc în carierele lor și au avut doar cuvinte de laudă de spus, se pare că dincolo de aparențe, între ei există o conexiune puternică.

Cătălin Botezatu și Loredana sunt prieteni de mai bine de 25 ani și dragostea și respectul reciproc pe care și le poartă i-au ajutat să fie mereu atât de apropiați.

Nu de puține ori cei doi s-au fotografiat împreună și au postat imagini pe rețelele de socializare. Pentru Cătălin Botezatu, Loredana nu este doar o cântăreață talentată, ci este o inspirație, un model de eleganță și feminitate.

„La Loredana, pe lângă faptul că suntem prieteni și o ador, trebuie să zic că e o Madonna a României. Se reinventează mereu, își respectă publicul, are un look extraordinar. E fantastică, nu poți să nu iubești o femeie ca Loredana”, a mai declarat celebrul designer de modă.

Cătălin Botezatu a recunoscut că este fascinat de energia Loredanei și nu a putut să nu îți amintească de imaginile în care au fost surprinși sărutându-se.

„Ne-am sărutat, e adevărat, dar există un respect extraordinar acolo. Vorbim toate prostiile… și totuși, de fiecare dată când o văd, mă fâstâcesc ca un copil”, a mărturisit creatorul de modă.

Pentru că a respectat mereu conexiunea unică dintre ei, designerul a preferat să fie mai reținut și prudent pentru a nu dăuna prieteniei lor.

„De câte ori o văd, îmi vine să o strâng în brațe și să-i transmit prin piele energia mea, dar mi-a fost teamă să merg mai departe. Pentru o noapte de dragoste, e păcat să strici o relație de zeci de ani”, a mai adăugat Cătălin Botezatu.

