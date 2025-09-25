Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Mărturisirea neașteptată a lui Cătălin Botezatu după 25 ani de pretenie cu Loredana. "Mi-aș fi dorit să..."

Mărturisirea neașteptată a lui Cătălin Botezatu după 25 ani de pretenie cu Loredana. "Mi-aș fi dorit să..."

Cătălin Botezatu a făcut niște dezvăluiri surprinzătoare despre prietenia lui cu Loredana Groza.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 25 Septembrie 2025, 14:54 | Actualizat Joi, 25 Septembrie 2025, 15:38
Galerie
Cătălin Botezatu a recunoscut că este fascinat de energia Loredanei. | Instagram

Celebrul designer de modă și Loredana sunt prieteni de zeci de ani, dar abia acum Cătălin Botezatu a avut curajul să recunoască ce simte.

Cătălin Botezatu, dezvăluiri sincere despre legătura cu Loredana

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de modă din România, având o carieră uluitoare în lumea modei. Într-un interviu recent pentru publicația Viva, el a vorbit despre prietenia lui cu Loredana.

Citește și: Gabriela Prisăcariu, amintiri de la prima defilare pentru Cătălin Botezatu: „Eram doar o fetiță timidă”. Cum se înțeleg acum

Articolul continuă după reclamă

Artista care nu mai are nevoie de nicio prezentare, cu o carieră impresionantă în lumea muzicii, a știut mereu cum să se facă plăcută și și-a făcut foarte ușor prieteni printre cei care i-au apreciat munca. Designerul de modă a mărturisit că între ei doi ar fi putut fi mai mult decât o simplă prietenie.

De-a lungul anilor, Cătălin Botezatu a privit-o pe Loredana și cu alți ochi, nu doar ca pe o simplă prietenă. Ei s-au cunoscut în 1993 și sunt prieteni de mai bine de 25 ani.

Designerul a mărturisit că a simțit o atracție puternică față de ea, dar mereu și-a reprimat sentimentele.

„Mi-aș fi dorit să am o altfel de relație cu ea, de ce să fiu ipocrit?! Ne-am sărutat, dar mi-a fost teamă întotdeauna să merg mai departe”, a declarat Botezatu.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Chiar dacă cei doi au apărut împreună la multe evenimente de-a lungul anilor, s-au sprijinit reciproc în carierele lor și au avut doar cuvinte de laudă de spus, se pare că dincolo de aparențe, între ei există o conexiune puternică.

Cătălin Botezatu și Loredana sunt prieteni de mai bine de 25 ani și dragostea și respectul reciproc pe care și le poartă i-au ajutat să fie mereu atât de apropiați.

Nu de puține ori cei doi s-au fotografiat împreună și au postat imagini pe rețelele de socializare. Pentru Cătălin Botezatu, Loredana nu este doar o cântăreață talentată, ci este o inspirație, un model de eleganță și feminitate.

Citește și: Ce spune Cătălin Botezatu despre prietena sa, Raluca Bădulescu. Designerul a dat-o de gol: „Nu-i pasă de gura lumii”

„La Loredana, pe lângă faptul că suntem prieteni și o ador, trebuie să zic că e o Madonna a României. Se reinventează mereu, își respectă publicul, are un look extraordinar. E fantastică, nu poți să nu iubești o femeie ca Loredana”, a mai declarat celebrul designer de modă.

Cătălin Botezatu a recunoscut că este fascinat de energia Loredanei și nu a putut să nu îți amintească de imaginile în care au fost surprinși sărutându-se.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Ne-am sărutat, e adevărat, dar există un respect extraordinar acolo. Vorbim toate prostiile… și totuși, de fiecare dată când o văd, mă fâstâcesc ca un copil”, a mărturisit creatorul de modă.

Pentru că a respectat mereu conexiunea unică dintre ei, designerul a preferat să fie mai reținut și prudent pentru a nu dăuna prieteniei lor.

„De câte ori o văd, îmi vine să o strâng în brațe și să-i transmit prin piele energia mea, dar mi-a fost teamă să merg mai departe. Pentru o noapte de dragoste, e păcat să strici o relație de zeci de ani”, a mai adăugat Cătălin Botezatu.

colaj loredana si catalin botezatu
+15
Mai multe fotografii

Citește și: Cum arată Loredana Groza în cel mai sexy costum de baie, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții

Marian Grozavu și Bianca Dan de la Insula Iubirii sezonul 9, față în față cu Alin Simoiu. Ce relație a existat între ei...
Înapoi la Homepage
AS.ro La ce a renunţat femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă pentru a se menţine în forma de vis La ce a renunţat femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă pentru a se menţine în forma de vis
Observatornews.ro Vladimir Plahotniuc, extrădat. Oligarhul moldovean a fost adus în cătușe și cu mascați. Reacţia Maiei Sandu Vladimir Plahotniuc, extrădat. Oligarhul moldovean a fost adus în cătușe și cu mascați. Reacţia Maiei Sandu

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ispita Mattia, dezvăluiri despre sentimentele față de Bianca și împăcarea ei cu Marian. Vezi interviul în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Mattia, dezvăluiri despre sentimentele față de Bianca și împăcarea ei cu Marian. Vezi interviul în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cât de mare e nepotul lui Kate Middleton. Fratele Prințesei de Wales a făcut publică o fotografie cu micuțul. Ce nume inedit are
Cât de mare e nepotul lui Kate Middleton. Fratele Prințesei de Wales a făcut publică o fotografie cu micuțul. Ce...
Rihanna și A$AP Rocky au devenit părinți pentru a treia oară. Cântăreața a născut o fetiță
Rihanna și A$AP Rocky au devenit părinți pentru a treia oară. Cântăreața a născut o fetiță Catine.ro
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Andrei Boicea, studentul la Medicină Militară promovat de Armata Română drept un exemplu de voință: „Am terminat liceul cu 873 de absențe”
Andrei Boicea, studentul la Medicină Militară promovat de Armata Română drept un exemplu de voință: „Am... Libertatea.ro
Operațiunea „samurai": Planul lui Bolojan pentru a micșora datoria publică. „Imaginea României atârnă de un fir de ață”
Operațiunea „samurai": Planul lui Bolojan pentru a micșora datoria publică. „Imaginea... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Orez cu dovleac și ciuperci. O rețetă de toamnă hrănitoare
Orez cu dovleac și ciuperci. O rețetă de toamnă hrănitoare HelloTaste.ro
Un tânăr de 23 de ani și-a construit singur o casă cu 3.000 de euro și ce a găsit prin pădure
Un tânăr de 23 de ani și-a construit singur o casă cu 3.000 de euro și ce a găsit prin pădure Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 26 septembrie 2025. Peștii sunt curajoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 26 septembrie 2025. Peștii sunt curajoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Incendiile „tip Pantelimon”, risc major pentru sănătate chiar și după două zile
Incendiile „tip Pantelimon”, risc major pentru sănătate chiar și după două zile Jurnalul
wall-street.ro: Horațiu Potra, mâna dreaptă a lui Georgescu, reținut în Dubai
wall-street.ro: Horațiu Potra, mâna dreaptă a lui Georgescu, reținut în Dubai Kudika
Vin primele ninsori în România. Traseul ciclonului Zack în România, care sunt județele vizate de vreme rea
Vin primele ninsori în România. Traseul ciclonului Zack în România, care sunt județele vizate de vreme rea Playtech
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de... Redactia.ro
Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă la privat
Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă la privat Observator
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro ProSport
Oficial, despre INTERZICEREA centralelor de apartament: „Va fi inevitabil”
Oficial, despre INTERZICEREA centralelor de apartament: „Va fi inevitabil” Gandul
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit: ce i-a adus sfârșitul, de fapt
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit:... CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Cine este Xania Monet, artista cu voce senzuală și look irezistibil, care a semnat un contract de milioane?
Cine este Xania Monet, artista cu voce senzuală și look irezistibil, care a semnat un contract de milioane? ZUTV
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au UseIT
Plăcintă cu varză călită. Un clasic al bucătăriei românești și est-europene
Plăcintă cu varză călită. Un clasic al bucătăriei românești și est-europene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x