Cum arată Loredana Groza în cel mai sexy costum de baie, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții

Celebra artistă s-a fotografiat în costum de baie la malul mării și a atras atenția internauților.

Loredana Groza, artista care nu mai are nevoie de nicio prezentare, face furori în mediul online după ce s-a fotografiat la mare în costum de baie.

Noile imagini cu Loredana Groza în costum de baie la 55 ani au devenit virale, făcând înconjurul internetului. Cu un trup de invidiat, formele la vedere și o atitudine de divă, Loredana a atras imediat atenția internauților.

Loredana Groza, în costum de baie sexy la 55 ani

La vârsta de 55 ani, frumoasa artistă le arată tuturor că este extrem de încrezătoare și că se mândrește cu silueta ei, purtând cele mai îndrăznețe ținute.

Cu un stil vestimentar aparte, vedeta nu a ratat ocazia de a-și arăta formele bine definite. Pentru a arăta atât de bine, Loredana are un program riguros de mers la sală și este foarte atentă la alimentația ei.

Imaginile cu ea în costumul de baie transparent, cu dungi cât să îi acopere zonele intime, a atras privirile tuturor și mulți dintre prietenii săi virtuali au complimentat-o în secțiunea de comentarii. Chiar dacă e într-o formă fizică de invidiat, asta nu înseamnă că nu există și comentarii mai puțin laudative, în care haterii o critică pentru faptul că își editează prea mult pozele sau pentru că se îmbracă prea sumar pentru vârsta ei.

Acestea au fost doar câteva dintre comentariile pe care le-a primit cântăreața - „Din nou le ai luat respirația celor care te critica..nici în 200 de ani nu vor arata ca tine.. love you forever!!!”, „Nici la 20 de ani nu arătai asa”, „Doamna Loredana va rugam sa nu va mai editați atat de mult pozele. Aratati mai tanara decat cand erati tanara”, „Cea mai hot si sexy si perfecta regina”, „Ferească Dumnezeu, cat de rele sunteți fetelor. Păcat că vin atât de multe comentarii răutăcioase, mai ales de la femei. Toți artiștii internaționali fac asta , de ce nu apreciați ceea ce face Loredana? Fiecare alege cum vrea să-și trăiască viața, iar ea pe lângă cantat , adora sa își expună și corpul bine lucrat la vârsta ei. Felicitări Loredana, te iubesc, ești minunata! Ești un exemplu pozitiv pentru mine”, „prea vulgara pt varsta ta, nu conteaza ca faci sport, te operezi si incerci sa ai un stil de viata sanatos...nu mai e potrivita”.

Ea nu a ratat oportunitatea de a se fotografia din toate unghiurile, fiind o fire dezinvoltă, lipsită de inhibiții și încrezătoare. Vedeta s-a relaxat la malul mării unde s-a bucurat de soare, plajă și o ședință foto inedită.

