Antena Căutare
Home Showbiz Vedete De ce nu a fost prezent tatăl Loredanei la concertul susținut de artistă la Sala Palatului. Ce anunț trist a făcut vedeta

De ce nu a fost prezent tatăl Loredanei la concertul susținut de artistă la Sala Palatului. Ce anunț trist a făcut vedeta

Loredana a făcut un anunț dureros în timpul concertului său de la Sala Palatului despre tatăl său. Este pentru prima dată când Vasile Groza nu se află la spectacolul fiicei lui de pe această scenă. Iată care a fost motivul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 10 Noiembrie 2025, 11:48 | Actualizat Luni, 10 Noiembrie 2025, 12:58
Galerie
Loredana a făcut un anunț dureros în timpul concertului său de la Sala Palatului despre tatăl său | Hepta & Instagram

Pe data de 8 noiembrie 2025, Loredana a făcut un show de zile mari la Sala Palatului, acolo unde a susținut concertul „Măiastra”. Artista a avut aproape fanii, însă o persoană importantă din viața ei a lipsit de la eveniment.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că vedeta are o relație foarte specială cu tatăl său. Vasile Groza și-a susținut întotdeauna fiica în ceea ce privește cariera de artist, fiindu-i alături mereu. Acesta a fost prezent la toate spectacolele fetei sale de la Sala Palatului până de curând.

Citește și: Cum arată Loredana Groza în cel mai sexy costum de baie, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții

Sâmbătă, Loredana a urcat pe scenă, însă cu sufletul făcut bucăți. Tatăl său nu s-a mai aflat printre persoanele din sală, iar motivul a fost dezvăluit chiar de vedetă în timpul concertului.

Articolul continuă după reclamă

De ce nu a fost prezent Vasile Groza la spectacolul fiicei sale de la Sala Palatului. Ce anunț trist a făcut Loredana

Cu multă durere în glas, artista a făcut un anunț trist despre tatăl său. Se pare că Vasile Groza nu a venit la evenimentul său de la Sala Palatului pentru că se află în stare gravă la spital, potrivit romaniatv.net.

„Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta. Este pentru prima dată când cânt pe această scenă fără ca tatăl meu să fie în sală. Le mulțumesc cadrelor medicale pentru grija pe care o au față de el. Se află în stare gravă la spital”, a fost anunțul cântăreței.

Mai mult, se pare că Loredana i-a dedicat și o piesă celui care a crescut-o.

În ceea ce privește concertul „Măiastra”, acesta a fost foarte important pentru artistă. Artista s-a pregătit intens în ultima perioadă pentru evenimentul de la Sala Palatului care a avut loc sâmbătă, 8 noiembrie 2025.

Citește și: Cum s-au fotografiat Loredana și fiica ei, Elena, în vacanță în India. Artista a ales să poarte o ținută specială

„De la TV am mai primit oferte, dar niciunele care să mă convingă mă întorc, să stau ore întregi… Pentru că e cu totul și cu totul altă abordare acolo decât pe scenă. Și atunci când ai de pregătit un concert așa de important cum e «Măiastra», de pe 8 noiembrie 2025, de la Sala Palatului din București, am nevoie de timp pentru creație, am nevoie de timp pentru repetiții și atunci, dacă nu e un proiect foarte serios și puternic, atunci nu”, dezvăluia Loredana în urmă cu ceva timp, conform libertatea.ro.

Loredana a făcut un show de zile mari pe scena de la Sala Palatului

Concertul „Măiastra” a fost un adevărat spectacol pentru cei prezenți la Sala Palatului. Loredana a interpretat o mulțime de piese care au ajuns rapid la sufletele fanilor. Aceștia au ascultat-o și privit-o cu mare atenție.

Colaj cu Loredana și tatăl său
+13
Mai multe fotografii

De-a lungul evenimentului, artista a îmbrăcat ținute spectaculoase care i-au pus în evidență atuurile fizice. Un lucru este cert, vedeta a reușit să facă un show de zile mari cu aparițiile sale îndrăznețe și vocea memorabilă.

Averea impresionantă a Sultanului din Brunei. Cum arată luxul și opulența pentru Sultanul Hassanal Bolkiah...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce se va întâmpla dacă Rinat Ahmetov va cumpăra una dintre cele mai mari afaceri din România Ce se va întâmpla dacă Rinat Ahmetov va cumpăra una dintre cele mai mari afaceri din România
Observatornews.ro Tânărul care a provocat tragedia din Dolj ar fi stat pe telefon. Era fotbalist şi mergea la meci Tânărul care a provocat tragedia din Dolj ar fi stat pe telefon. Era fotbalist şi mergea la meci
Procurorul-șef DIICOT Sălaj: Am aflat cu stupoare că pensia mea va fi plătită din banii copiilor și bolnavilor Procurorul-șef DIICOT Sălaj: Am aflat cu stupoare că pensia mea va fi plătită din banii copiilor și bolnavilor

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Cum se înțelege Adriana Bahmuțeanu cu soacra ei stabilită în Statele Unite ale Americii: „Locul meu și locul ei în familie...”
Cum se înțelege Adriana Bahmuțeanu cu soacra ei stabilită în Statele Unite ale Americii: „Locul meu și locul...
Nominalizările la Premiile Grammy 2026. Artiștii care concurează la cele mai multe categorii
Nominalizările la Premiile Grammy 2026. Artiștii care concurează la cele mai multe categorii Catine.ro
Starul care și-a făcut soția să-i promită că-i va dărui încă un copil dacă va câștiga un Oscar. Pactul a dat roade
Starul care și-a făcut soția să-i promită că-i va dărui încă un copil dacă va câștiga un Oscar. Pactul a...
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat actrița din Dragostea plutește în aer
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Misteriosul „Fedora Man”, adolescentul francez elegant surprins după jaful de la Luvru, a fost identificat
Misteriosul „Fedora Man”, adolescentul francez elegant surprins după jaful de la Luvru, a fost identificat Libertatea.ro
Occidentul se lasă manipulat de Putin într-un mod periculos. Kremlinul nu vizează doar granițele din 2014
Occidentul se lasă manipulat de Putin într-un mod periculos. Kremlinul nu vizează doar granițele din 2014 Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Nadia Comăneci, omagiată cu o pictură murală din Onești. Sportiva, profund impresionată: „O celebrare a colegilor mei de echipă și a sportului.”
Nadia Comăneci, omagiată cu o pictură murală din Onești. Sportiva, profund impresionată: „O celebrare a... Elle
Alertă în Istanbul! Doi români au fost răniți în urma unui atac armat
Alertă în Istanbul! Doi români au fost răniți în urma unui atac armat Spynews.ro
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ciuperci champignon murate pentru iarnă. Gustul toamnei în borcane
Ciuperci champignon murate pentru iarnă. Gustul toamnei în borcane HelloTaste.ro
O familie din Vrancea are o plantație de „aur roșu”. Este cel mai scump condiment din lume, un kilogram costă 150.000 de lei
O familie din Vrancea are o plantație de „aur roșu”. Este cel mai scump condiment din lume, un kilogram costă... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 9 noiembrie 2025. Gemenii iau decizii radicale. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 noiembrie 2025. Gemenii iau decizii radicale. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Surse: Ilie Bolojan îl protejează pe șeful Autorității pentru Reformă Feroviară. Demolatorul CFR, pus sub control judiciar
Surse: Ilie Bolojan îl protejează pe șeful Autorității pentru Reformă Feroviară. Demolatorul CFR, pus sub... Jurnalul
Etalare Tarot săptămâna 10-16 noiembrie 2025
Etalare Tarot săptămâna 10-16 noiembrie 2025 Kudika
Cui aparţine terenul de sub bloc? Puţini români ştiu acest detaliu
Cui aparţine terenul de sub bloc? Puţini români ştiu acest detaliu Playtech
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara Redactia.ro
Senatorul cu zece clase, prins din nou în trafic fără permis. Acesta a încercat să fugă de poliţişti
Senatorul cu zece clase, prins din nou în trafic fără permis. Acesta a încercat să fugă de poliţişti Observator
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie MediCOOL
Cum să gătești sfecla roșie și ce beneficii are sfecla pentru sănătate
Cum să gătești sfecla roșie și ce beneficii are sfecla pentru sănătate HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Crochete de ciuperci cu cașcaval. Gust crocant, aromă delicată și miez catifelat
Crochete de ciuperci cu cașcaval. Gust crocant, aromă delicată și miez catifelat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x