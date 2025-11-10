De ce nu a fost prezent tatăl Loredanei la concertul susținut de artistă la Sala Palatului. Ce anunț trist a făcut vedeta

Loredana a făcut un anunț dureros în timpul concertului său de la Sala Palatului despre tatăl său. Este pentru prima dată când Vasile Groza nu se află la spectacolul fiicei lui de pe această scenă. Iată care a fost motivul.

Pe data de 8 noiembrie 2025, Loredana a făcut un show de zile mari la Sala Palatului, acolo unde a susținut concertul „Măiastra”. Artista a avut aproape fanii, însă o persoană importantă din viața ei a lipsit de la eveniment.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că vedeta are o relație foarte specială cu tatăl său. Vasile Groza și-a susținut întotdeauna fiica în ceea ce privește cariera de artist, fiindu-i alături mereu. Acesta a fost prezent la toate spectacolele fetei sale de la Sala Palatului până de curând.

Sâmbătă, Loredana a urcat pe scenă, însă cu sufletul făcut bucăți. Tatăl său nu s-a mai aflat printre persoanele din sală, iar motivul a fost dezvăluit chiar de vedetă în timpul concertului.

De ce nu a fost prezent Vasile Groza la spectacolul fiicei sale de la Sala Palatului. Ce anunț trist a făcut Loredana

Cu multă durere în glas, artista a făcut un anunț trist despre tatăl său. Se pare că Vasile Groza nu a venit la evenimentul său de la Sala Palatului pentru că se află în stare gravă la spital, potrivit romaniatv.net.

„Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta. Este pentru prima dată când cânt pe această scenă fără ca tatăl meu să fie în sală. Le mulțumesc cadrelor medicale pentru grija pe care o au față de el. Se află în stare gravă la spital”, a fost anunțul cântăreței.

Mai mult, se pare că Loredana i-a dedicat și o piesă celui care a crescut-o.

În ceea ce privește concertul „Măiastra”, acesta a fost foarte important pentru artistă. Artista s-a pregătit intens în ultima perioadă pentru evenimentul de la Sala Palatului care a avut loc sâmbătă, 8 noiembrie 2025.

„De la TV am mai primit oferte, dar niciunele care să mă convingă mă întorc, să stau ore întregi… Pentru că e cu totul și cu totul altă abordare acolo decât pe scenă. Și atunci când ai de pregătit un concert așa de important cum e «Măiastra», de pe 8 noiembrie 2025, de la Sala Palatului din București, am nevoie de timp pentru creație, am nevoie de timp pentru repetiții și atunci, dacă nu e un proiect foarte serios și puternic, atunci nu”, dezvăluia Loredana în urmă cu ceva timp, conform libertatea.ro.

Loredana a făcut un show de zile mari pe scena de la Sala Palatului

Concertul „Măiastra” a fost un adevărat spectacol pentru cei prezenți la Sala Palatului. Loredana a interpretat o mulțime de piese care au ajuns rapid la sufletele fanilor. Aceștia au ascultat-o și privit-o cu mare atenție.

De-a lungul evenimentului, artista a îmbrăcat ținute spectaculoase care i-au pus în evidență atuurile fizice. Un lucru este cert, vedeta a reușit să facă un show de zile mari cu aparițiile sale îndrăznețe și vocea memorabilă.