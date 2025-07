Cu cine se iubește Jessica Alba după divorț. Chipeșul actor de la Hollywood este cu 11 ani mai tânăr decât ea

S-a aflat în sfârșit cine este noul iubit al Jessicăi Alba! Vedeta de 44 de ani, mamă a trei copii, are o relație cu actorul Danny Ramirez, cu 11 ani mai tânăr decât ea.

Cei doi au fost surprinși împreună în timp ce urcau într-un avion spre Cancun – și au fost văzuți din nou întorcându-se împreună în Los Angeles. Chipeșul actor va împlini 33 de ani în septembrie.

Cu cine se iubește Jessica Alba după divorț

Apariția lor are loc la două luni după ce Jessica a fost surprinsă sărutându-se cu un bărbat misterios la Londra, însă nu se știe dacă era vorba despre Danny.

Actrița a anunțat în ianuarie că s-a despărțit de soțul ei, Cash Warren, după 17 ani de căsnicie. Cei doi au împreună trei copii: două fiice – Honor, de 17 ani, și Haven, de 13 ani – și un băiat, Hayes, în vârstă de șapte ani.

Articolul continuă după reclamă

Nu este clar cum s-au cunoscut Jessica și Danny. Actorul, originar din Chicago, Illinois, este cunoscut mai ales pentru rolul său din Universul Cinematic Marvel, unde îl interpretează pe Joaquin Torres/Falcon în serialul Disney+ „The Falcon and the Winter Soldier” și în filmul „Captain America: Brave New World”.

Ramirez a jucat și în „Top Gun: Maverick”, în rolul locotenentului Mickey Garcia. În prezent, se află în plin proces de filmare pentru „Avengers: Doomsday”, care urmează să fie lansat pe 18 decembrie 2026.

Danny a studiat actoria la Tisch School of the Arts din cadrul Universității New York, după ce a decis să renunțe la visul de a deveni sportiv, din cauza unor accidentări. Și-a făcut debutul în actorie în 2016, cu apariții în serialele „The Affair” și „Blindspot”, în același an.

Citește și: Jessica Alba, surprinsă la plajă, într-un costum de baie îndrăzneț, în plin proces de divorț de Cash Warren | FOTO

Jessica Alba nu ar avea o relație „serioasă” cu Danny

Surse citate de People au declarat luni că Jessica nu ar avea o relație „serioasă” în acest moment.

„A primit multă atenție de când a divorțat. Se simte flatată și, cu siguranță, se bucură din plin de viața de femeie singură”, a declarat un apropiat.

„A ieșit la câteva întâlniri, dar nu e nimic serios – se concentrează pe ea însăși și pe copii. În acest moment, nu este interesată de o relație”, a adăugat sursa.

Actrița este „entuziasmată” că revine în lumea filmului și abia așteaptă să lucreze cu Orlando Bloom la noul lor proiect, „The Mark”, dezvăluie sursa, menționând că Jessica l-a descris pe actor drept „fermecător”.

„Este într-un moment foarte bun al vieții. E nerăbdătoare să revină pe platourile de filmare. Face ceea ce iubește și își păstrează cercul de prieteni restrâns”, a declarat insiderul pentru revistă.

La jumătatea lunii ianuarie, Jessica a anunțat pe Instagram despărțirea de Cash, printr-un mesaj în care confirma zvonurile care circulau de câteva luni. Comentariile de la postare au fost dezactivate.

„Am fost într-un proces de autocunoaștere și transformare de ani buni – atât ca individ, cât și împreună cu Cash”, a scris ea.

„Sunt mândră de felul în care am evoluat în căsnicie în ultimii 20 de ani, iar acum a venit momentul să începem un nou capitol de creștere și dezvoltare, fiecare pe cont propriu”.

„Mergem mai departe cu iubire, bunătate și respect reciproc și vom rămâne mereu o familie. Copiii noștri rămân prioritatea noastră absolută și, în acest moment, vă rugăm să ne respectați intimitatea”.