Imagini adorabile cu fiica și fiul lui Culiță Sterp, din vacanță. Cum a fost surprins Milan alături de surioara lui, Miray

Milan și Miray au făcut senzație în mediul online cu ipostazele înduioșătoare în care s-au lăsat pozați. Cei doi copii ai lui Culiță Sterp și ai Danielei Iliescu au avut parte de o vacanță spectaculoasă în Grecia.

Culiță Sterp și Daniela Iliescu trăiesc de mulți ani o frumoasă poveste de dragoste, iar din rodul iubirii lor s-au născut doi copii minunați: un băiețel pe nume Milan și o fetiță pe care au numit-o Miray.

Deși sunt foarte discreți când vine vorba de viața personală, artistul și soția lui nu uită să își țină la curent fanii cu cele mai speciale momente pentru ei. Recent, aceștia și-au anunțat prietenii virtuali că au plecat într-o vacanță binemeritată în Corfu, Grecia.

Pentru că au o relație specială cu oamenii din mediul online, Culiță Sterp și Daniela Iliescu nu au ezitat să publice imagini din concediu. Pozele în care apar Milan și Miray au atras toată atenția urmăritorilor.

În ce ipostaze adorabile au fost surprinși cei doi copii ai lui Culiță Sterp și ai Danielei Iliescu în vacanța din Grecia

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că artistul și partenera lui au doi copii superbi. Milan și Miray reușesc să impresioneze cu frumoasele trăsături, dar și cu ipostazele înduioșătoare în care se lasă fotografiați împreună.

De curând, Daniela Iliescu a publicat pe contul de Instagram mai multe imagini cu micuții ei în timp ce se jucau în piscină. Postarea a strâns mai bine de 34 de mii de like-uri și o mulțime de reacții.

„Soarele și luna de pe cerul meu. Primul concediu în care nu am nicio poză cu mine în telefon după câteva zile, pentru că e despre ei, despre bucuria lor, care e și a mea. Mă bucur să îi privesc, să știu că se bucură de vacanță, mai mult Milan, că el realizează mai mult 🥰

În trecut mai făceam greșeala să răspund la mesaje, mailuri, să lucrez, să iau laptopul cu mine, să mă stresez că trebuie să postez, să filmez campanii, să pozez și ținuta X. E bine, în concediu toate ținutele au rămas nepozate 😅 mai este timp, dar vreau să mă bucur de relaxare împreună cu familia”, a scris Daniela Iliescu în dreptul pozelor cu micuții ei.

Printre cei care i-au lăsat un mesaj la postare se numără și soțul ei.

„Frumoșii pământului 🤍”, a scris Culiță Sterp.

„Doamne, ce fetiță frumoasă, ador ❤️! Frumoși copii aveți”, „Divini! Cele mai frumoase și minunate binecuvântări ale unui părinte”, „Vai, ce adorabilă e cea mică, parcă e păpușică” sau „O familie minunată!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Un lucru este cert, Daniela Iliescu și Culiță Sterp se mândresc cu o familie minunată și o poveste de iubire la care mulți visează. Aceștia și-au dorit mult să devină părinți pentru a doua oară, iar micuța Miray și-a făcut apariția în viața lor chiar atunci când trebuia.