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Cum a ajuns să arate Tuncay Ozturk la aproape 10 ani de la divorțul de Andreea Marin. S-a recăsătorit și are copil

Tuncay Öztürk pare să fi găsit liniștea de care avea nevoie, la aproape 10 ani de la divorțul de Andreea Marin. Fostul soț al vedetei a fost surprins într-o ipostază de familie, alături de actuala soție și de fiica lor, într-un parc din Capitală.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 20 Iunie 2026, 16:15 | Actualizat Vineri, 19 Iunie 2026, 12:21
După divorțul de Andreea Marin, Tuncay Öztürk a ales să rămână în România
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La aproape un deceniu de la despărțirea de Andreea Marin, Tuncay Öztürk duce o viață discretă, departe de agitația lumii mondene. Fizioterapeutul de origine turcă a ales să rămână în România, unde și-a construit o carieră solidă și unde și-a întemeiat o nouă familie.

Recent, acesta a fost surprins într-un parc din București, alături de soția sa și de fetița lor, care are în jur de trei ani. Cei trei au petrecut timp împreună la locul de joacă, într-o atmosferă relaxată, departe de aparițiile publice cu care Tuncay era asociat în urmă cu ani buni.

Tuncay Öztürk, surprins alături de soție și fiica lor

Tuncay a fost fotografiat de paparazzi în timp ce se bucura de o zi liniștită în familie. Îmbrăcați lejer, el și soția sa au stat aproape de fetița lor, urmărind-o cu atenție în timp ce se juca.

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Imaginile surprind o familie discretă și unită, care pare să își trăiască momentele importante departe de lumina reflectoarelor. Fostul soț al Andreei Marin a fost văzut relaxat, atent la fiica sa și implicat în activitățile de la locul de joacă.

La un moment dat, Tuncay a luat o gustare, dar a rămas în apropierea soției și a fiicei sale. Gesturile simple dintre cei trei au conturat imaginea unei după-amiezi obișnuite, dar pline de căldură.

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România a devenit acasă pentru Tuncay Öztürk

După divorțul de Andreea Marin, Tuncay a ales să rămână în România. Aici și-a continuat activitatea profesională și a dezvoltat o clinică de recuperare medicală în sectorul 1 al Capitalei.

De-a lungul timpului, pragul clinicii sale a fost trecut de sportivi și persoane publice. Printre numele menționate se află Marian Drăgulescu, Larisa Iordache și Viviana Sposub.

În paralel, viața personală a intrat într-o etapă nouă. Öztürk și-a întemeiat o familie și a devenit tată, rol care pare să îi aducă multă împlinire. Aparițiile sale publice sunt rare, iar momentele petrecute cu familia sunt păstrate, pe cât posibil, departe de atenția publică.

Tuncay Öztürk a fost căsătorit aproape trei ani cu Andreea Marin

Tuncay Öztürk și Andreea Marin s-au cunoscut în Turcia, acolo unde vedeta ajunsese pentru tratament la o clinică de specialitate. Relația lor a evoluat rapid, iar cei doi s-au căsătorit civil pe 22 decembrie 2013, chiar de ziua Andreei Marin.

La momentul respectiv, Tuncay a ales să lase în urmă viața din Turcia și să se stabilească în România. Căsnicia lor a durat aproape trei ani, iar în 2016 Andreea Marin a anunțat public despărțirea.

Divorțul a fost finalizat în februarie 2017 și a fost unul intens mediatizat. Ulterior, Öztürk s-a retras treptat din zona mondenă și s-a concentrat pe carieră, familie și viața construită în România.

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