Cum arată acum fiicele lui Sylvester Stallone. Sophia, Sistine și Scarlet au crescut și sunt de o frumusețe răpitoare

Modelul Jennifer Flavin și actorul Sylvester Stallone, starul din „Rambo”, sunt părinții a trei fiice: Sophia, Sistine și Scarlet Stallone.

Flavin a declarat în trecut, pentru revista Paris Match, că este mândră de felul în care și-au crescut fiicele departe de ochii publicului.

Cum arată acum fiicele lui Sylvester Stallone

„Ne creștem copiii într-un mod foarte tradițional, fără bonă. Sunt copii normali, nu copii de vedete”, a spus ea.

„Sly spune mereu că au avut un noroc incredibil să crească într-o lume creată special pentru ele, dar că nu trebuie să uite niciodată să se gândească și la ceilalți”.

Interviul a avut loc în 2012. În anii care au urmat, toate cele trei fete au pășit singure în lumina reflectoarelor. Totuși, când vii dintr-o familie de „aristocrație” hollywoodiană, faima rămâne o afacere de familie, iar multe dintre proiectele surorilor Stallone din industria divertismentului le implică pe toate.

Sunt modele, actrițe, realizatoare de podcasturi și vedete pe rețelele sociale, ca să nu mai vorbim de reality show-ul difuzat pe Paramount+, în care apare întreaga familie. Un lucru e cert: fiicele lui Sylvester Stallone au crescut și au ajuns de o frumusețe răpitoare.

Sophia Rose Stallone, prima fiică a cuplului, s-a născut în 1996

Jennifer Flavin și Sylvester Stallone și-au întâmpinat prima fiică, pe Sophia Rose Stallone, în 1996. Venirea pe lume a Sophiei a fost o experiență transformatoare pentru Stallone, care a declarat pentru People: „Simt că m-am născut din nou”.

Toată lumea a comentat povestea, de la mama lui Flavin până la medicul obstetrician care a adus-o pe Sophia pe lume. Acesta din urmă a declarat pentru publicație: „Păreau să fi legat o conexiune puternică”.

La doar câteva luni după naștere, Sophia a ajuns din nou la spital pentru o intervenție chirurgicală, din cauza unei găuri în inimă. Mai târziu, în adolescență, a fost nevoită să revină pentru o nouă procedură, notează The List.

Ea a declarat pentru revista Paris Match: „Mă gândesc în fiecare zi la inima mea. Mănânc foarte sănătos și, pentru că obosesc mai repede decât este normal, trebuie să fiu foarte atentă când fac sport”.

Intervenția a decurs bine, iar Sophia a vorbit mai târziu despre această experiență într-un episod din 2023 al emisiunii „The Family Stallone”.

„A fost cu adevărat înfricoșător să trec, la doar 16 ani, de la o viață normală la a fi nevoită să am pieptul deschis cu fierăstrăul”.

Experiența i-a schimbat perspectiva asupra vieții

Într-o confesiune, ea a spus că acel moment i-a schimbat perspectiva asupra vieții: „Până atunci, nu mă gândisem niciodată la moarte”.

Situația i-a afectat profund și familia. „Tata nici măcar nu putea să vorbească cu mine fără să înceapă să plângă”, a povestit Sophia. Cei doi au discutat în emisiune despre PTSD-ul (Sindromul de stres posttraumatic – n.n.) care a rămas, iar tatăl ei a mărturisit uimit: „A fost atât de curajoasă”.

Deși fiecare dintre surorile Stallone a încercat să își croiască propriul drum în industria divertismentului, ele au atras pentru prima dată atenția împreună în 2017, când au fost alese Miss Golden Globes la ceremonia de decernare a premiilor.

Președintele Hollywood Foreign Press Association, Lorenzo Soria, a făcut anunțul la o petrecere din West Hollywood, spunând: „Crescute de asemenea modele precum Sylvester Stallone și Jennifer Flavin, abia așteptăm să vedem ce le rezervă viitorul acestor tinere”.