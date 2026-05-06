Cum arată acum Ioana State după operațiile estetice. A ales să facă mai multe intervenții pentru un look perfect

Ioana State, femeia care a demonstrat că cu puțină voință, poți reuși orice în viață, și-a surprins fanii în mediul online. După ce a participat la mai multe show-uri de la Antena 1 și le-a evidențiat tuturor povestea sa de viață, acum a apărut din nou într-un cadru inedit.
Cum arată acum Ioana State după operațiile estetice
În cadrul competițiilor la care a participat, Ioana State a ajuns să fie mai cunoscută de publicul care a ajuns să o îndrăgească ca și comediantă.
„Bunica mea, din partea tatălui, a avut doi băieți. Iar fratele tatălui meu a murit foarte tânăr, la 30 de ani, într-un accident de mașină. În anul în care a murit el, nu erau telefoane, ca acum. Erau doar telegrame. În 1994 a murit el.
Fiind la vreo 200 de kilometri distanță de București, unde locuia fratele tatălui meu, bunica mea a aflat că băiatul ei a murit, printr-o telegramă. Nu avea detalii, ce s-a întâmplat. Era foarte tânăr și a lăsat în urmă doi copii”, a povestit Ioana State, atunci când era în competiție pe Drumul Zeilor.
Se pare că lupta cu kilogramele în plus a fost o problemă majoră pentru vedetă, asta pentru că s-a confruntat cu nefericita situație încă din adolescență.
Acum, le-a arătat tuturor fanilor operațiile estetice pe care a dorit să și le facă. Sinceră ca de obicei, aceasta nu a lăsat nimic la voia întâmplării.
„Nu e prima dată când vorbesc despre asta. Am mai făcut-o recent și într-un context diferit pentru a ridica un semnal de alarmă legat de afecțiunile psihice.Poate e mult să spun afecțiuni psihice, dar sunt foarte mulți tineri care intră în depresie sau dezvoltă tulburări de anorexie sau bulimie din cauza asta.
Eu am fost o adolescentă obeză. La 16 ani am atins apogeul greutății mele, 110 kg (…). Nu regret că am trecut prin toate astea pentru că am crescut ca un adult cu o maturitate aparte, un mod aparte de a reacționa la criticile celor din jur (…).Nu depinde starea mea de fericire de numărul de kilograme pe care îl am”, a povestit Ioana State într-un interviu pentru catine.ro.
Ce dezvăluiri a făcut Ioana State legat de relațiile sale
Cu toate că a avut parte de mai multe situații depresive în viața sa personală, pe micile ecrane Ioana State apare întotdeauna cu zâmbetul pe buze.
Deși mulți o știau deja de la stand-up, până la urmă a ajuns să fie tot mai cunoscută grație emisiunilor de la Antena 1 la care a participat.