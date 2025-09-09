O mai ții minte pe Cristina Rancov de la Insula Iubirii sezonul 7? Cum arată acum și ce business-uri are

Antena Căutare
Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 09 Septembrie 2025, 14:04 | Actualizat Marti, 09 Septembrie 2025, 15:15
Între timp, viața Cristinei s-a schimbat foarte mult și pe lângă barul pe care îl deține alături de soțul ei, Iulian, ea mai are și alte business-uri. | Antena 1

Cristina, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 7, arată acum total diferit față de cum arăta în urmă cu 2 ani, atunci când a participat la emisiune.

Cum arată acum și cu ce se ocupă Cristina de la Insula Iubirii sezonul 7

Cristina Rancov și Iulian Clonț au participat împreună la Insula Iubirii sezonul 7, fiind unul dintre cuplurile căsătorite din acel sezon. Cei doi au povestit că au fost intens criticați pentru diferența de vârsta dintre ei și că relația lor de cuplu ajunsese să fie foarte monotonă.

Citește și: Ce a pățit Cristina Rancov după Insula Iubirii sezonul 7. Soția lui Iulian Clonț a dezvăluit totul

Deși se iubeau mult, Iulian și Cristina nu știau cum să facă să reaprindă flacăra pasiunii între ei și s-au înscris la Insula Iubirii sezonul 7 pentru a-și testa relația.

La final, la ultima ceremonie a focului, Cristina și Iulian au plecat împreună și acasă au continuat să lucreze la relația lor. Împreună, cei doi soți au devenit și mai puternici, iar iubirea și respectul reciproc au crescut.

Mai mult decât atât, la Insula Iubirii și-au făcut făcut prieteni pe viață și au ajuns să fie nașii de cununie ai Emei și Răzvan, concurenți din același sezon cu ei.

Între timp, viața Cristinei s-a schimbat foarte mult și pe lângă barul pe care îl deține alături de soțul ei, Iulian, ea mai are și alte business-uri.

Pe contul ei de Instagram, Cristina a adăugat că oferă și servicii ca social media manager pentru business-uri, dar are și câteva parteneriate cu mai multe branduri pe partea de influencing.

De asemenea, recent, Cristina și-a văzut un alt vis cu ochii, acela de a lansa un brand e bijuterii. Brandul se numește Seeds și Cristina încă lucrează pentru dezvoltarea paginilor de social media.

Citește și: Insula Iubirii, sezonul 7. Cum comentează Cristina Rancov imaginile văzute cu Iulian Clonț, la bonfire. Ce a vorbit cu Ema Oprișan

Cristina e mândră de reușita ei și are sprijinul tuturor persoanelor dragi din viața ei, mai ales al soțului ei, Iulian, dar și al finilor, Ema și Răzvan.

La descrierea postării despre noul ei brand, Cristina Rancov a scris: „Totul începe cu o sămânță.
Rudraksha – simbol al protecției, echilibrului și puterii interioare. Astăzi deschidem un drum nou, unde bijuteria nu e doar un accesoriu, ci un talisman”.

De când a participat la Insula Iubirii, Cristina a evoluat foarte mult, atât pe plan amoros, profesional, dar și personal. Ea este acum într-o formă fizică de invidiat, se vede că a slăbit mai mult în ultima vreme, s-a vopsit șatenă și arată impecabil.

Cu o siluetă suplă și intens lucrată la sală, Cristina se bucură de faptul că acum este cea mai bună versiune a ei, fiind mereu gata să își pună efortul în proiectele ei de suflet.

Citește și: Interviurile Insula Iubirii sezonul 7. Cristina Rancov a dezvăluit ce s-a întâmplat cu ea și Iulian Clonț, după emisiune

