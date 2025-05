Cum arată acum și cu ce se ocupă fiica lui Marcel Pavel. Artistul de mândrește cu ea

Marcel Pavel este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România, cu o voce inegalabilă. Pe lângă cariera de succes, artistul se bucură și o susținere imensă din partea familiei.

Marcel Pavel și Violeta Șmîșleava sunt împreună de 32 ani și au construit o familie frumoasă, având acum împreună trei copii cu care se mândresc.

Într-un interviu recent, Marcel Pavel a dezvăluit mai multe detalii despre copiii săi. Richard este fiul cel mare al cântărețului și are acum 29 ani. Sasha, fiul cel mic, are 27 ani, iar Iuvenalia are 11 ani. Toți cei trei copii ai familiei au hotărât că își doresc cariere artistice și au călcat pe urmele tatălui lor.

Ce a dezvăluit Marcel Pavel despre fiica sa, Iuvenalia

Marcel Pavel, în vârstă de 65 ani, a devenit tată pentru a teia oară când avea 53 ani. Soția lui a fost balerină a Teatrului Balșoi. Fiica cea mica, Iuvenila, a fost o surpriză minunată pentru cei doi artiști și au știut imediat că micuța le va complete perfect familia.

„Sunt cu bun-simț copiii mei, sunt foarte bine educați, nu au sfidări de acest gen, nici nu au bani așa să arunce în vânt prin discoteci, prin cluburi, prin restaurante să facă figuri, să facă aroganțe! Nici nu le-aș permite și nici nu avem posibilitatea. Chiar dacă o aveam, nu le permiteam! Mulți copii au sfârșit aiurea făcând asta, nu dau nume și cunosc familii extraordinar de înstărite care au nefericirea asta. Chiar nu apreciez deloc! Nu apreciez pentru că acest cuvânt <șmecher> a devenit așa, o virtute la noi”, a povestit Marcel Pavel pentru Unica într-un interviu de anul trecut.

Toți cei trei copii au moștenit talentul muzical al tatălui lor. Iuvenalia, chiar dacă este cea mai mică, știe deja ce vrea să facă atunci când v-a crește și a decis să urmeze și ea liceul la care au studiat frații ei mai mari. Pe lângă cariera muzicală, Iuvenalia este pasionată și de balet.

Dragostea pentru această artă a moștenit-o de la mama ei, Violeta, care a studiat baletul în Rusia.

Într-un interviu recent, Marcel Pavel a vorbit deschis despre pasiunile fiicei sale și evoluția ei în lumea artistică.

„Este un copil extraordinar de înțelept, foarte echilibrat. Își urmează instinctele din punct de vedere artistic. Ea este elevă a Colegiului Național de Muzică George Enescu din București, la clasa de pian, la doamna Teodorescu. Este aceeași profesoară cu care au învățat și ceilalți copii ai mei, Sasha și Richard.

Iar Iuvenalia petrece la cursurile de balet, pe care le face extrașcolar, câte trei-patru ore pe zi. Îi place foarte mult. A moștenit-o pe mama ei. Baletul este ca un magnet pentru ea. Este un copil organizat, își împarte timpul pentru tot ceea ce are de făcut și aici seamănă cu mama ei”, a declarat artistul pentru publicația Viva.

