Cum arată Anne Hathaway cu burtica de gravidă la 43 de ani. Urmează să devină mamă a 3-a oară

Anne Hathaway a surprins cu burtica de gravidă la 43 de ani. Urmează să aibă al treilea copil.

Anne Hathaway a anunțat că este însărcinată cu cel de-al treilea copil.

Cum arată Anne Hathaway cu burtica de gravidă la 43 de ani

Actrița, laureată a premiului Oscar, și-a surprins fanii printr-o postare emoționantă pe Instagram, iar la scurt timp după anunț a fost fotografiată pe o plajă din Saint-Tropez, unde și-a etalat burtica de gravidă.

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În imaginile publicate de presa internațională, Anne Hathaway apare alături de soțul său și de cei doi copii ai lor, Jonathan, în vârstă de 10 ani, și Jack, de 6 ani. Vedeta a ales pentru ziua petrecută la plajă un costum de baie din două piese, cu imprimeu colorat, accesorizat cu o pălărie din paie, o pereche de ochelari de soare negri și un prosop cu imprimeu neutru legat în jurul taliei.

Anunțul sarcinii a fost făcut printr-un videoclip postat pe Instagram, în care pe fundal se aude melodia „Baby, I'm Yours”, interpretată de Barbara Lewis. În filmare, actrița apare îmbrăcată într-o bluză albă vaporoasă și o fustă maxi asortată. La început își ține mâinile pe abdomen, apoi le îndepărtează pentru a-și dezvălui burtica de gravidă, zâmbind larg către cameră. La finalul clipului își mângâie din nou abdomenul și iese alergând din cadru, arată acest site.

Anne Hathaway și Adam Shulman sunt căsătoriți din anul 2012 și formează unul dintre cele mai discrete cupluri de la Hollywood. Cei doi sunt deja părinții a doi băieți și urmează să își mărească familia cu încă un copil.

Ce a declarat Anne Hathaway despre familia sa

Într-un interviu acordat revistei Elle luna trecută, actrița a vorbit despre viața de familie și despre relația cu cei doi fii ai săi. Ea a mărturisit că traversează o perioadă pe care o consideră specială, deoarece întreaga familie petrece cu plăcere timp împreună.

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„Suntem într-o etapă foarte frumoasă, în care tuturor ne place să petrecem timp împreună. Știu că acest lucru s-ar putea schimba pe viitor”, a spus Anne Hathaway.

Actrița a adăugat, cu umor, că este conștientă că, pe măsură ce vor crește, copiii ar putea să nu mai fie la fel de încântați să petreacă atât de mult timp cu părinții lor.

„Adam și cu mine profităm din plin de această perioadă. Mă bucur de cele mai frumoase momente alături de familia mea, locuiesc în orașul la care am visat mereu și simt că și cariera mea merge foarte bine”, a mai declarat vedeta.