Puștiul din „Terminator 2”, care e azi un adult în toată firea, a revenit în public după ani în care a stat departe de lumina reflectoarelor. Fanii pur și simplu nu l-au recunoscut. Iată cum arată!

Cum arată astăzi puștiul din „Terminator 2”. Edward Furlong a revenit în public, iar fanii abia au putut să îl recunoască | Profimedia

Edward Furlong va rămâne pentru mulți puștiul neînfricat din „Terminator 2: Judgment Day”. La doar 13 ani, a jucat alături de Arnold Schwarzenegger și Linda Hamilton, devenind peste noapte unul dintre cei mai cunoscuți copii de la Hollywood.

Anii au trecut, iar Edward Furlong a dispărut aproape complet din lumina reflectoarelor. Astăzi, are 49 de ani, iar apariția lui recentă i-a luat prin surprindere pe fanii care l-au îndrăgit.

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Cum arată azi puștiul devenit celebru din „Terminator 2”

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Potrivit unei surse, Edward Furlong a apărut la un eveniment dedicat filmelor SF, organizat la Londra, unde s-a reunit cu Linda Hamilton. Cei doi au urcat pe scenă la evenimentul „For The Love of Fantasy And Sci-Fi”, alături de alți actori din celebra franciză, printre care Robert Patrick și Michael Biehn.

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Când a fost ales pentru rolul lui John Connor, Edward Furlong era un simplu adolescent, fără experiență în actorie. Apariția în film l-a transformat peste noapte într-un star, iar succesul instant părea să îi deschidă drumul către o carieră uriașă la Hollywood.

Însă, în ciuda celebrității timpurii, viața sa a fost marcată dramatic de dependența de alcool și substanțe interzise, ajungând, adesea, să aibă probleme cu legea. Consumul îndelungat de droguri i-a afectat inclusiv dantura, potrivit filmnow.ro.

„Nu am avut niciodată o adolescență normală. Am avut o viață foarte anormală”, spunea Edward Furlong, într-un interviu în 2024, în care vorbea despre perioada extrem de dificilă prin care a trecut, potrivit unei surse.

Actorul a mai dezvăluit că succesul său timpuriu a dus la o gestionare proastă a banilor și la decizii teribile, adăugând că „nu a avut prea mulți oameni care să se îngrijească de mine” și că „am fost lăsat să fac ce vreau” ca tânăr actor, mai notează filmnow.ro.

Actorul are un băiat, pe nume Ethan, cu fosta sa soție, Rachael Bella, cu care a fost căsătorit în perioada 2006-2014.

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Edward Furlong încearcă să își refacă viața

În prezent, Edward Furlong încearcă să își reconstruiască viața și cariera. Actorul a vorbit deschis despre faptul că, după anii în care a fost dependent, recâștigarea încrederii celor din jur a fost cea mai dificilă.

„Lucrurile încep încet să se îndrepte și vreau doar să îmi recuperez viața și să fac din nou ceea ce făceam la început”, a spus el, potrivit unei surse.

În ultimii ani, Edward Furlong a început să apară din nou în proiecte cinematografice, iar, într-un interviu, mărturisea cât de diferit se simte să se întoarcă pe platourile de filmare treaz.