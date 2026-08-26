Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum arată astăzi puștiul din „Terminator 2”. Edward Furlong a revenit în public, iar fanii abia au putut să îl recunoască

Cum arată astăzi puștiul din „Terminator 2”. Edward Furlong a revenit în public, iar fanii abia au putut să îl recunoască

Puștiul din „Terminator 2”, care e azi un adult în toată firea, a revenit în public după ani în care a stat departe de lumina reflectoarelor. Fanii pur și simplu nu l-au recunoscut. Iată cum arată!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 26 August 2026, 13:59 | Actualizat Miercuri, 26 August 2026, 15:57
Galerie
Cum arată astăzi puștiul din „Terminator 2”. Edward Furlong a revenit în public, iar fanii abia au putut să îl recunoască | Profimedia
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Edward Furlong va rămâne pentru mulți puștiul neînfricat din „Terminator 2: Judgment Day”. La doar 13 ani, a jucat alături de Arnold Schwarzenegger și Linda Hamilton, devenind peste noapte unul dintre cei mai cunoscuți copii de la Hollywood.

Anii au trecut, iar Edward Furlong a dispărut aproape complet din lumina reflectoarelor. Astăzi, are 49 de ani, iar apariția lui recentă i-a luat prin surprindere pe fanii care l-au îndrăgit.

Citește și: Cum arată acum Sarah Connor din Terminator, după ce a refuzat operațiile estetice: „Asta e fața pe care o merit”

Cum arată azi puștiul devenit celebru din „Terminator 2”

Articolul continuă după reclamă

Potrivit unei surse, Edward Furlong a apărut la un eveniment dedicat filmelor SF, organizat la Londra, unde s-a reunit cu Linda Hamilton. Cei doi au urcat pe scenă la evenimentul „For The Love of Fantasy And Sci-Fi”, alături de alți actori din celebra franciză, printre care Robert Patrick și Michael Biehn.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Când a fost ales pentru rolul lui John Connor, Edward Furlong era un simplu adolescent, fără experiență în actorie. Apariția în film l-a transformat peste noapte într-un star, iar succesul instant părea să îi deschidă drumul către o carieră uriașă la Hollywood.

Însă, în ciuda celebrității timpurii, viața sa a fost marcată dramatic de dependența de alcool și substanțe interzise, ajungând, adesea, să aibă probleme cu legea. Consumul îndelungat de droguri i-a afectat inclusiv dantura, potrivit filmnow.ro.

„Nu am avut niciodată o adolescență normală. Am avut o viață foarte anormală”, spunea Edward Furlong, într-un interviu în 2024, în care vorbea despre perioada extrem de dificilă prin care a trecut, potrivit unei surse.

Actorul a mai dezvăluit că succesul său timpuriu a dus la o gestionare proastă a banilor și la decizii teribile, adăugând că „nu a avut prea mulți oameni care să se îngrijească de mine” și că „am fost lăsat să fac ce vreau” ca tânăr actor, mai notează filmnow.ro.

Actorul are un băiat, pe nume Ethan, cu fosta sa soție, Rachael Bella, cu care a fost căsătorit în perioada 2006-2014.

Citește și: Filmul care i-a umplut conturile lui Arnold Schwarzenegger: „Am mers direct la bancă”. Nu e vorba despre „Terminator”!

Edward Furlong încearcă să își refacă viața

În prezent, Edward Furlong încearcă să își reconstruiască viața și cariera. Actorul a vorbit deschis despre faptul că, după anii în care a fost dependent, recâștigarea încrederii celor din jur a fost cea mai dificilă.

„Lucrurile încep încet să se îndrepte și vreau doar să îmi recuperez viața și să fac din nou ceea ce făceam la început”, a spus el, potrivit unei surse.

Cum arată astăzi puștiul din „Terminator 2”. Edward Furlong a revenit în public, iar fanii abia au putut să îl recunoască
+4
Mai multe fotografii

În ultimii ani, Edward Furlong a început să apară din nou în proiecte cinematografice, iar, într-un interviu, mărturisea cât de diferit se simte să se întoarcă pe platourile de filmare treaz.

Fuego a lăsat scena și s-a întors acasă, la Turda. Imagini rare cu mama și bunica artistului... Cât costă cazarea în garsonierele lui Mihai Trăistariu de pe litoral la final de vară. Care e prețul pentru luna septemb...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro A refuzat transferul la FCSB şi a plecat în vacanţă cu iubita de la America Express A refuzat transferul la FCSB şi a plecat în vacanţă cu iubita de la America Express
Observatornews.ro Goana după aur a cuprins un sat întreg. Totul a pornit de la descoperirea unui crescător de capre Goana după aur a cuprins un sat întreg. Totul a pornit de la descoperirea unui crescător de capre
Antena 3 Fiica unui fost deputat PSD a fost găsită moartă în judeţul Argeş. Aceasta avea 22 de ani Fiica unui fost deputat PSD a fost găsită moartă în judeţul Argeş. Aceasta avea 22 de ani
SpyNews Va avea sau nu Cătălin Măruță o colegă de prezentare la Furnicuțele? Adevărul din spatele ultimelor zvonuri Va avea sau nu Cătălin Măruță o colegă de prezentare la Furnicuțele? Adevărul din spatele ultimelor zvonuri
Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
Citește și
Dolly Parton a murit la 80 de ani. Declarația sfâșietoare făcută cu doar patru zile înainte de deces
Dolly Parton a murit la 80 de ani. Declarația sfâșietoare făcută cu doar patru zile înainte de deces
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Câți bani a donat Gigi Becali la Muntele Athos. Suma este fabuloasă: „M-am dus ani de zile acolo”
Câți bani a donat Gigi Becali la Muntele Athos. Suma este fabuloasă: „M-am dus ani de zile acolo”
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Prințul Marco de la Insula iubirii a reacționat, după ce a fost comparat cu un alt concurent. Fanii au remarcat asemănarea cu Răzvan Manea
Prințul Marco de la Insula iubirii a reacționat, după ce a fost comparat cu un alt concurent. Fanii au remarcat... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Prima prognoză detaliată pentru iarna viitoare. Unde și cât va ninge în Europa. Ce efect ar putea avea El Nino asupra vortexului polar
Prima prognoză detaliată pentru iarna viitoare. Unde și cât va ninge în Europa. Ce efect ar putea avea El Nino... Antena3.ro
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea useit
Nicușor Dan, anunțul momentului despre TVA! Președintele a promulgat legea care schimbă regulile
Nicușor Dan, anunțul momentului despre TVA! Președintele a promulgat legea care schimbă regulile BZI
Reportaj. Ultimii mineri din Valea Jiului, la 500 de metri sub pământ: „Muncim pentru mai puțin de 3.000 de lei”
Reportaj. Ultimii mineri din Valea Jiului, la 500 de metri sub pământ: „Muncim pentru mai puțin de 3.000 de lei” Jurnalul
Horoscopul BANILOR: Ce zodie face un SALT URIAȘ pe 26 august
Horoscopul BANILOR: Ce zodie face un SALT URIAȘ pe 26 august Kudika
Si-a dat DEMISIA din Guvern . Anuntul a venit acum ..Randurile scrise in cerere
Si-a dat DEMISIA din Guvern . Anuntul a venit acum ..Randurile scrise in cerere Redactia.ro
Oraşul care a pus stop jocurilor de noroc. Doar LOTO va mai funcţiona
Oraşul care a pus stop jocurilor de noroc. Doar LOTO va mai funcţiona Observator
Beneficiile laptelui de soia: proprietăți și recomandări de consum
Beneficiile laptelui de soia: proprietăți și recomandări de consum MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce nu poți rămâne însărcinată. Răspunsurile specialiștilor
De ce nu poți rămâne însărcinată. Răspunsurile specialiștilor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x