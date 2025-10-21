Antena Căutare
Cum arată rochia Dalianei Răducan când se întoarce cu spatele. Nimeni nu a mai văzut-o pe soția lui Răzvan Simion așa

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 21 Octombrie 2025, 11:10 | Actualizat Marti, 21 Octombrie 2025, 11:55
Pasiunea ei pentru design se reflectă și în stilul ei vestimentar, fiind mereu atentă la detalii atunci când alege să poarte o ținută. | Instagram

Daliana Răducan Simion, mereu o prezență elegantă și rafinată, a impresionat cu ținuta ei la un eveniment monden.

La o prezentare de modă din cadrul Bucharest Fashion Show, Daliana Răducan Simion a întors toate privirile când a apărut purtând o rochie extravagantă.

Daliana Răducan Simion, ținuta extravagantă cu care a impresionat

Soția prezentatorului Răzvan Simion a fost prezentă la prezentarea noii colecții a brandului Nissa și s-a simțit extraordinar în rochia care i-a venit mănușă.

Citește și: Daliana Răducan și Răzvan Simion, pregătiți să devină părinți. Ce spun despre un viitor copil

Cu o coafură simplă, dar elegantă și un machiaj minimalist care i-a subliniat trăsăturile naturale ale feței, Daliana a optat pentru o rochie care a fost un adevărat fashion statement. Rochia argintie, acoperită cu paiete, a fost decupată în zona bustului, iar pe umeri, Daliana a ales un șal din pene de culoare burgundy și o pereche de mănuși de piele în aceeași nuanță.

De o eleganță deosebită, Daliana a emanat feminitate și lux prin ținuta pe care a ales să o poarte la evenimentul grandios.

Detaliul care a atras și mai mult atenția privitorilor și a fotografilor a fost felul în care se termina rochia la spate. Cu spatele complet gol și un decolteu abisal până în zona posteriorului, Daliana a impresionat când s-a întors cu spatele.

Citește și: Răzvan Simion a împlinit 45 de ani! Soția lui, Daliana, i-a făcut o urare plină de emoție: „ești casa mea...”

Nimeni nu a mai văzut-o pe soția celebrului prezentator într-o ipostază atât de sexy. Cu o atitudine de star de cinema, Daliana a strălucit pe covorul roșu la acest eveniment.

Chiar dacă nu a fost însoțită de soțul ei, Răzvan Simion, cu siguranță el s-a mândrit cu cât de frumoasă e soția lui și felul în care a reușit să eclipseze pe toată lumea.

Daliana Răducan Simion este deja cunoscută ca fiind o prezență rafinată, stilată și discretă, atât în mediul online, cât și în viața de zi cu zi. Ea nu e apreciată doar pentru frumusețea ei, ci și pentru cât de talentată este ca arhitect și designer de interior, o meserie pe care o practică cu drag de mulți ani.

Pasiunea ei pentru design se reflectă și în stilul ei vestimentar, fiind mereu atentă la detalii atunci când alege să poarte o ținută. Mereu alege piese care o reprezintă, din materiale naturale, cu croiuri care îi evidențiază silueta sculptată.

Daliana și soțul ei, Răzvan Simion, trăiesc împreună o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi sunt de nedespărțit încă din prima zi de relație, iar de un an au devenit soț și soție în fața lui Dumnezeu. Dragostea lor este un exemplu pentru fani, mai ales că Răzvan și Daliana obișnuiesc să împărtășească în online toate evenimentele importante din viața de familie.

Citește și: Mesajul emoționant pe care Răzvan Simion i l-a transmis soției sale, Daliana, de ziua ei de naștere

