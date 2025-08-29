Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Mesajul emoționant pe care Răzvan Simion i l-a transmis soției sale, Daliana, de ziua ei de naștere

Mesajul emoționant pe care Răzvan Simion i l-a transmis soției sale, Daliana, de ziua ei de naștere

Răzvan Simion, matinalul de la Neatza, a sărbătorit în urmă cu puțin timp ziua de naștere a soției lui, Daliana Răducan.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 29 August 2025, 12:23 | Actualizat Vineri, 29 August 2025, 13:22
Galerie
De ziua ei de naștere, Răzvan Simion i-a transmis un mesaj emoționant soției sale, Daliana Răducan. | Instagram

Prezentatorul TV a făcut o postare pe contul său de Instagram cu mai multe imagini cu soția lui, la care a adăugat și un mesaj emoționant.

Mesajul emoționant pe care prezentatorul TV i l-a transmis soției lui

Răzvan Simion și Daliana Răducanu au împlinit anul acesta un an de la nuntă și se bucură de o poveste de dragoste discretă și frumoasă, preferând să își țină relația mai mult departe de lumina reflectoarelor.

Citește și: Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani. Urarea specială pe care i-a făcut-o prezentatorul TV. Cu ce se ocupă Ianca acum

Articolul continuă după reclamă

Daliana Răducanu a împlinit recent 35 ani, iar soțul ei a dorit să marcheze această zi într-un mod aparte. Recent, cei doi soți au fost plecați într-o scurtă vacanță în Grecia, acolo unde s-au bucurat de relaxare, plajă și atmosfera superbă de vacanță din Mykonos.

Pe contul său de Instagram, Răzvan a ales cele mai frumoase poze cu Daliana, purtând o ținută albă, iar mesajul lui a fost unul romantic și plin de însemnătate.

“Nu e doar sotia mea. Este aliatul meu, ancora mea, curajul care ma ridica si linistea care ma aseaza. Partenerul meu de drum, sprijinul din spatele fiecarui pas si glasul care imi spune adevarul chiar si atunci cand doare. Este primul gand dimineata, ultima imagine seara si dovada ca viata poate fi mai frumoasa decat mi-am imaginat vreodata. Ne-am cautat mult pana sa putem spune, in fiecare an: La multi ani, te iubesc!”, a scris Răzvan Simion la descrierea postării.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Daliana Răducan și Răzvan Simion, pregătiți să devină părinți. Ce spun despre un viitor copil

Postarea lui a strâns aproape 3000 aprecieri pe Instagram și mulți urmăritori îndrăgesc acest cuplu pentru eleganța lor, discreția pentru relația lor și iubirea pe care și-o poartă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Recent, Răzvan și Daliana au vorbit despre posibilitatea de a-și mări familia. Ei au declarat că își doresc foarte tare un copil, dar nu vor să pună presiune pe ei, spunând că sunt pregătiți ca familia lor să se mărească.

„Fiziologic și emoțional, suntem pregătiți să devenim părinți, însă copiii sunt binecuvântări de la Dumnezeu. Cred că un copil vine la momentul potrivit, fără calcule algoritmice”, a declarat Daliana.

De cealaltă parte, despre rolul de tată, Răzvan Simion a spus: „Într-adevăr, rolul de părinte este unul dintre cele mai grele și frumoase roluri. Nu mă avânt să le dau sfaturi, pentru că știm cu toții cum tratează copiii sfaturile bătrânilor, însă îi îndemn să aibă curaj, credință și să nu le fie rușine de muncă. Eu îi susțin, însă ei sunt artizanii propriilor vieți”.

colaj razvan simion si daliana raducan
+9
Mai multe fotografii

Citește și: Dani Oțil și Răzvan Simion au avut o intrare spectaculoasă la Super Neatza: „Să începem un sezon nou, așa cum îi zicem noi!”

Radu Mazăre are succes în afaceri în Madagascar. Cât costă o noapte de cazare la hotelul pe care îl deține... Soția lui Bruce Willlis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: „Nu mai era Bruce pe care îl știam”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut o întrebare pentru autorităţi Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut o întrebare pentru autorităţi
Observatornews.ro "Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina "Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 29 august 2025. Ce aduce luna septembrie din punct de vedere numerologic
Super Neatza, 29 august 2025. Ce aduce luna septembrie din punct de vedere numerologic Vineri, 29.08.2025, 11:22
Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Vineri, 29.08.2025, 15:15 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 28 august 2025. Ispite în detaliu. Ghicește ispita în 5 secunde! Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 28 august 2025. Ispite în detaliu. Ghicește ispita în 5 secunde! Joi, 28.08.2025, 18:00
Mai multe
Citește și
Ricky Martin, la București. Când vine artistul în România și ce prețuri au biletele
Ricky Martin, la București. Când vine artistul în România și ce prețuri au biletele
George Clooney a venit alături de Amal la Festivalul de Film de la Veneția. Actorul se confruntă cu probleme de sănătate
George Clooney a venit alături de Amal la Festivalul de Film de la Veneția. Actorul se confruntă cu probleme de... Catine.ro
Unde locuiește acum Arpad Paszkany, milionarul care se iubește cu o fostă ispită de la Insula Iubirii cu 24 de ani mai tânără
Unde locuiește acum Arpad Paszkany, milionarul care se iubește cu o fostă ispită de la Insula Iubirii cu 24 de...
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO.
VIDEO. "Ocoliți zona!". Incendiu puternic în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei Libertatea.ro
Ce s-a ales de „imperiul” milionarului care atrăgea 10.000 de turiști pe sezon. Locul din România unde există un Turn Eiffel de 50 de metri înălțime FOTO
Ce s-a ales de „imperiul” milionarului care atrăgea 10.000 de turiști pe sezon. Locul din România... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant HelloTaste.ro
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre Marcu Rostaș
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale Jurnalul
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii Kudika
Când se pun murăturile în septembrie 2025. Cum prepari cei mai crocanți castraveți, gogoșari, gogonele și pepeni pentru iarnă
Când se pun murăturile în septembrie 2025. Cum prepari cei mai crocanți castraveți, gogoșari, gogonele și... Playtech
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru Redactia.ro
"Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina Observator
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua... ProSport
Veste fabuloasă pentru pensionarii români: Se elimină plata CASS-ul la pensii?!
Veste fabuloasă pentru pensionarii români: Se elimină plata CASS-ul la pensii?! Gandul
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a... CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie într-o grădină cu trandafiri
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie... ZUTV
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele UseIT
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x