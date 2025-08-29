Mesajul emoționant pe care Răzvan Simion i l-a transmis soției sale, Daliana, de ziua ei de naștere

Răzvan Simion, matinalul de la Neatza, a sărbătorit în urmă cu puțin timp ziua de naștere a soției lui, Daliana Răducan.

De ziua ei de naștere, Răzvan Simion i-a transmis un mesaj emoționant soției sale, Daliana Răducan. | Instagram

Prezentatorul TV a făcut o postare pe contul său de Instagram cu mai multe imagini cu soția lui, la care a adăugat și un mesaj emoționant.

Mesajul emoționant pe care prezentatorul TV i l-a transmis soției lui

Răzvan Simion și Daliana Răducanu au împlinit anul acesta un an de la nuntă și se bucură de o poveste de dragoste discretă și frumoasă, preferând să își țină relația mai mult departe de lumina reflectoarelor.

Daliana Răducanu a împlinit recent 35 ani, iar soțul ei a dorit să marcheze această zi într-un mod aparte. Recent, cei doi soți au fost plecați într-o scurtă vacanță în Grecia, acolo unde s-au bucurat de relaxare, plajă și atmosfera superbă de vacanță din Mykonos.

Pe contul său de Instagram, Răzvan a ales cele mai frumoase poze cu Daliana, purtând o ținută albă, iar mesajul lui a fost unul romantic și plin de însemnătate.

“Nu e doar sotia mea. Este aliatul meu, ancora mea, curajul care ma ridica si linistea care ma aseaza. Partenerul meu de drum, sprijinul din spatele fiecarui pas si glasul care imi spune adevarul chiar si atunci cand doare. Este primul gand dimineata, ultima imagine seara si dovada ca viata poate fi mai frumoasa decat mi-am imaginat vreodata. Ne-am cautat mult pana sa putem spune, in fiecare an: La multi ani, te iubesc!”, a scris Răzvan Simion la descrierea postării.

Postarea lui a strâns aproape 3000 aprecieri pe Instagram și mulți urmăritori îndrăgesc acest cuplu pentru eleganța lor, discreția pentru relația lor și iubirea pe care și-o poartă.

Recent, Răzvan și Daliana au vorbit despre posibilitatea de a-și mări familia. Ei au declarat că își doresc foarte tare un copil, dar nu vor să pună presiune pe ei, spunând că sunt pregătiți ca familia lor să se mărească.

„Fiziologic și emoțional, suntem pregătiți să devenim părinți, însă copiii sunt binecuvântări de la Dumnezeu. Cred că un copil vine la momentul potrivit, fără calcule algoritmice”, a declarat Daliana.

De cealaltă parte, despre rolul de tată, Răzvan Simion a spus: „Într-adevăr, rolul de părinte este unul dintre cele mai grele și frumoase roluri. Nu mă avânt să le dau sfaturi, pentru că știm cu toții cum tratează copiii sfaturile bătrânilor, însă îi îndemn să aibă curaj, credință și să nu le fie rușine de muncă. Eu îi susțin, însă ei sunt artizanii propriilor vieți”.

