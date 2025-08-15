Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani. Urarea specială pe care i-a făcut-o prezentatorul TV. Cu ce se ocupă Ianca acum

Răzvan Simion a ales un mod inedit de a-i face o urare fiicei lui cu ocazia zilei sale de naștere. Ce imagini a scos din arhivă prezentatorul de la Neatza și care este povestea din spatele acestora.

Cu ce se ocupă Ianca, fiica lui Răzvan Simion, la 21 de ani | Antena 1

Ianca Simion, fiica lui Răzvan Simion, a împlinit 21 de ani pe data de 14 august 2025. Prezentatorul de la Neatza nu putea să nu marcheze acest moment specil și i-a transmis o urare pe rețelele sociale, într-un mod extrem de special.

Răzvan Simion, urare specială cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale. Cu ce se ocupă Ianca acum, la 21 de ani

De ziua de naștere a fiicei sale, Răzvan Simion a publicat pe contul lui de Instagram un videoclip din arhivă. În imaginile adorabile este chiar Ianca, pe vremea când avea doar 5 ani și își făcea debutul într-o reclamă TV.

Videoclipul a fost însoțit de o urare și de o poveste inedită din acel moment. Mai mult, Răzvan Simion a dezvălui și cu ce se ocupă fiica lui în prezent. La cei 21 de ani prospăt împliniți, Ianca face un internship într-una dintre cele mai mari companii de publicitate de la noi din țară.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Răzvan Simion a împlinit 45 de ani! Soția lui, Daliana, i-a făcut o urare plină de emoție: „ești casa mea...”

„Acum mai bine de 15 ani, un spot rula cu replica 'Bunicule, tu ai pițipoance la tine în curte?'. Eu, tatăl "actritei" de 5 ani, am rugat agenția să scoată punch line-ul – mi se părea nepotrivit. Ei mi-au spus ca va fi viral. Asa a fost. Astazi, @ianca.simion implineste 21 de ani si face internship la McCann. Visează să gândească ea campanii la fel de "percutante":). La multi ani, Ianca! Să îți păstrezi mereu curiozitatea și bucuria de a spune povești”, a fost urarea specială pe care i-a făcut-o tatăl ei cu ocazia aniversării.

Tânăra nu a ezitat să răspună imediat. „Multumesc tati! Te iubesc”, a scris Ianca în comentarii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De asemenea, cu ocazia aniversării, aceasta a postat chiar ea câteva imagini cu tortul pe care l-a primit. Pentru ziua ei de naștere, Ianca Simion a ales un tort elegant, care evidențiază felul ei de a fi.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cum se înțeleg fiica lui Răzvan Simion și Daliana Răducan

Răzvan Simion a oferit detalii neașteptate despre relația pe care o are Daliana Răducan cu fiica lui într-un interviu pentru Antena Stars. Prezentatorul TV a dezvăluit că cele două se înțeleg foarte bine, exact ca două surori.

Se pare că Ianca Simion și soția tatălui său sunt foarte apropiate, confesându-se una pe cealaltă. De altfel, matinalul de la Neatza cu Răzvan și Dani a scos în evidență că legătura dintre cele două este una extrem de specială, fapt care îl face foarte fericit.

Citește și: Daliana Răducan și Răzvan Simion, pregătiți să devină părinți. Ce spun despre un viitor copil

„Cu Ianca, Daliana se înțelege foarte bine, sunt ca două surori, nu ca două prietene. Se confesează una alteia. E cum nu se putea mai bine. E multă chimie acolo și nu poți să explici chimia dintre oameni. (...) Se întâmplă rar, e ca o găsire în mai multe vieți. E minunat, sunt niște ani nemaipomeniți”, a mărturisit Răzvan Simion vizibil mândru.

Tot în cadrul interviului, prezentatorul TV a fost întrebat dacă își mai dorește un copil. Acesta a avut un răspuns direct, mărturisind că va spune totul public când va fi momentul: „Când vor fi lucruri de anunțat, vom anunța.”