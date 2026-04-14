Prima imagine cu cea de-a doua fetiță a lui chef Roxana Blenche de la Hello Chef. Ce nume au ales și ce semnificație are

Chef Roxana Blenche a devenit de curând mamă pentru a doua oară.

Publicat: Marti, 14 Aprilie 2026, 11:30 | Actualizat Marti, 14 Aprilie 2026, 11:58
Chef Roxana Blenche a postat prima imagine cu fiica ei nou-născută, iar fanii au felicitat-o în secțiunea de comentarii.

Fosta finalistă de la Chefi la cuțite și gazda emisiunii Hello Chef, Roxana Blenche a născut o fetiță frumoasă și sănătoasă.

Chef Roxana Blenche trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei după ce a devenit mamă pentru a doua oară. Ea a născut o fetiță superbă pentru care a ales un nume special. După ce pe prima lor fetiță ea și soțul ei, Cătălin, au ales să o numească Olivia, de această dată, Roxana Blenche a ales tot un nume special.

Prima imagine cu Ava, cea de-a doua fiică a Roxanei Blenche

Pe noua membră a familiei o cheamă Ava, iar celebrul bucătar a postat prima imagine de familie în noua formulă chiar de Paște. De sărbători, ea și soțul ei au petrecut Paștele acasă, înconjurați de cei dragi, bucurându-se din plin de timp cu Olivia și Ava.

Ava a început să devină un nume popular pentru fetițele născute în ultimii ani. Numele de Ava este asociat cu „a sufla, a respira”, dar și cu „pasăre”. Acest nume de fată are mai multe semnificații în mai multe culturi. În latină înseamnă „pasăre” și duce cu gândul la o fire liberă și dornică să exploreze și să viseze. În germană înseamnă „putere” sau „puternică”, în timp ce în ebraică trimite cu gândul la afecțiune și încredere.

Prin urmare, fiica cea mică a Roxanei Blenche poartă un nume special și a fost primită cu multă căldură în familie. Olivia a devenit surioară mai mare și este foarte încântată de acest statut.

Noua poză de familie postată de Roxana Blenche în ziua de Paște îi arată zâmbitori pe ea, soțul ei și Olivia, în timp ce Ava îi doarme în brațe. În secțiunea de comentarii, fanii celebrului chef i-au transmis cele mai călduroase urări de sănătate pentru ea și noul membru al familiei.

Roxana Blenche s-a bucurat de zilele frumoase de Paște în sânul familiei alături de fetițele și soțul ei, toată atenția ei fiind focusată acum pe mezina familiei.

Chef Roxana Blenche a născut pe 6 aprilie, iar ea și soțul ei simt pe deplin că familia lor s-a întregit.

Pe 7 aprilie 2026, Roxana Blenche a transmis următorul mesaj, tot pe pagina sa oficială de Instagram: „Ieri a venit Ava pe lume. Astăzi este ziua mea. Evenimentele continuă!”.

Practic, vedeta a trăit o frumoasă coincidență odată cu nașterea celui de-al doilea copil: a născut un „cadou” frumos cu puțin timp înainte de ziua ei, așa că s-ar putea spune că are un dublu motiv de bucurie! În plus, nașterea s-a întâmplat în Săptămâna Mare și, în credința creștină, cei născuți în această săptămână au parte de binecuvântare și noroc în viață.

