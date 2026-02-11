Imagini incendiare cu Andreea Antonescu în costum de baie. Cât de bine arată după două nașteri

Andreea Antonescu a făcut furori în mediul online cu ipostazele incendiare în care s-a lăsat filmată pe o plajă din Statele Unite ale Americii. Vedeta a îmbrăcat un costum de baie roșu care i-a scos în evidență atuurile fizice.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Andreea Antonescu este posesoarea unui trup de invidiat. La 43 de ani, cântăreața se mândrește cu o siluetă de invidiat, bust generos și picioare foarte frumoase.

De când a decis să se mute în Statele Unite ale Americii, artista este mult mai activă în mediul online unde are o comunitate impresionantă de fani. Din postările sale se poate observa faptul că duce o viață lipsită de griji departe de România.

Pentru că are o relație specială cu prieteni virtuali, vedeta nu ezită să-i țină la curent cu cele mai speciale momente pentru ea. De curând, Andreea Antonescu a încins atmosfera de pe rețelele sociale cu o postare neașteptată.

Cât de bine arată Andreea Antonescu într-un costum de baie roșu, după două sarcini

Cântăreața profită din plin de noua experiență pe care o trăiește alături de fiicele sale în Statele Unite ale Americii. Ori de câte ori au ocazia, acestea merg la plajă, acolo unde Andreea Antonescu reușește să atragă toate privirile.

Recent, vedeta a îmbrăcat un costum de baie roșu care i-a scos în evidență atuurile fizice. De altfel, acesta i-a lăsat la vedere bustul generos și talia de viespe. În plus, toți au fost fascinați de cât de bine arată după două nașteri.

Postarea vedetei a strâns mai bine de 3 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea fanilor. Toți au lăudat-o pentru cum își menține aspectul fizic, dar și pentru curajul pe care îl are.

„Ești cea mai frumoasă!”, „Ești minunată!”, „Foarte sexi!” sau „Mă bucur să te văd fericită!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Andreea Antonescu s-a mutat în Statele Unite ale Americii alături de cele două fetițe ale ei

Andreea Antonescu a luat o decizie neașteptată. Aceasta a hotărât să se mute în Statele Unite ale Americii alături de cele două fetițe ale ei, iar noua viață pe care o trăiește îi aduce multă liniște și împlinire.

„Pot spune sincer că sufletul meu este plin. America a venit cu mult aer proaspăt, cu un nou început și cu un sentiment de libertate pe care îl căutam de mult. Nu pentru că aici ar fi „mai bine”, ci pentru că aici am avut spațiul să mă regăsesc.

Faptul că Venice s-a adaptat atât de frumos la grădiniță, iar Sienna se simte bine și încrezătoare la liceu, mi-a adus o liniște profundă. Când ele sunt bine, eu sunt bine. Dincolo de asta, există și o vibrație nouă în sufletul meu – aceea a unui început curat, în care simt că viața se așază, încet, exact așa cum trebuie. România rămâne mereu acasă. Voi reveni ori de câte ori sufletul și proiectele mă cheamă. Și se întâmplă mai des decât pare”, a dezvăluit Andreea Antonescu, potrivit click.ro.