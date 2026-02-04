Antena Căutare
Cum arată Vlăduța Lupău în costum de baie după două nașteri. Ipostazele în care s-a fotografiat pe plaja din Maldive

Vlăduța Lupău se bucură de o vacanță de lux în Maldive alături de soțul ei și cei doi copii ai lor.

Publicat: Miercuri, 04 Februarie 2026, 12:03 | Actualizat Miercuri, 04 Februarie 2026, 13:07
Frumoasa artistă a plecat în vacanță în Maldive alături de soțul ei, Adrian, și cei doi băieți ai lor, acolo unde s-au bucurat de mare, soare și relaxare. | Instagram

Celebra artistă a ales să plece în vacanță în Maldive alături de soțul ei și cei doi băieți ai lor, aceasta fiind prima lor vacanță în 4 departe de casă.

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai apreciate artiste de muzică de petrecere și, pe lângă succesul pe plan profesional, ea se bucură de succes și pe plan personal. Artista și-a construit o familie minunată alături de soțul ei, Adrian Rus, având acum doi băieți de care sunt tare mândri.

Cum arată acum Vlăduța Lupău în costum de baie, după două sarcini

Vlăduța și Adrian s-au căsătorit în 2019 și de atunci trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Mereu cu zâmbetul pe buze atunci când postează noi imagini pe rețelele de socializare, Vlăduța le-a povestit urmăritorilor ei că a organizat vacanța din Maldive cu doar 4 zile înainte să plece și se bucură acum foarte tare de decizia pe care ea și soțul ei au luat-o.

Citește și: Cu ce probleme de sănătate se confruntă Vlăduța Lupău. Artista de muzică populară a dezvăluit abia acum

Artista în vârstă de 34 de ani a postat pe Instagram despre aventura lor în 4 departe de România. Ea a încărcat mai multe poze din frumoasa lor vacanță, iar în câteva dintre ele Vlăduța apare în costum de baie, etalându-și silueta de invidiat.

Deși are doi băieți mici și a devenit de curând mamă pentru a doua oară, celebra cântăreață are acum din nou un trup sculptat și se mândrește cu formele ei.

Ea s-a lăsat pozată în costum de baie, fiind încrezătoare și dezinvoltă, lăsând bustul amplu și picioarele lungi la vedere. Fanii s-au bucurat să o vadă oe frumoasa artistă că și-a recăpătat silueta de dinainte de a rămâne însărcinată, debordând acum de frumusețe.

Vlăduța și familia ei se bucură din plin de vacanța lor exotică, iar artista și-a dorit să detalieze experiența lor în câteva postări.

Citește și: Vlăduța Lupău, jefuită în timpul unui concert. Artista a rămas fără câteva mii de euro. Ce mesaj a transmis pe rețelele sociale

“Am plănuit această vacanță cu 4 zile înainte :))) și cred ca a fost cea mai bună decizie! Ne conectăm și stăm împreună fără nicio preocupare și fără nicio grija. De fapt, ba da! Să ne jucăm, să mâncăm, să dormim (cu forța!) și să repetăm din nou toate astea.

Drept va zic, ca ne-o fost puțin “frică” pentru ca venim așa departe, doar noi 4 pentru prima dată singuri. Dar avem bagajul plin de medicamente (În caz de orice) și cam atât. Ca idee, de altfel, noua ne place însoțiți de bunici, tocmai ca să rămână mereu conectați și cu ei! (Momentan ei mai au pe cineva de crescut si vin cand se poate). Le trimitem poze

Ce sa va zic, Maldive e o locație foarte simplă pentru familii… nu trebuie să ne facem ținute, nu ne trebuie multe încălțăminte deoarece stăm cu “tălpile goale” cum zice o melodie! Nu ne trebuie jucării multe, pentru ca apa care este caldă și nisipul fin sunt cele mai îndrăgite jucării pentru copii în vacanțe. Nu ne trebuie nici machiaje (nouă mamelor), nu ne trebuie restaurante de fițe, pentru ca ce e mai de fița decât să iei masa pe plajă cu cel mai fain view… adică oceanul. Nu ne trebuie taxiuri sau mașini, decât o bicicletă sau mă rog nici măcar!

Ce îți trebuie aici?! Oamenii pe care îi iubești și câtva timp să surprinzi niște momente în fotografii. Desigur, să vă zic un secret - eu cu Adi ne cam certăm când vine vorba de poze, dar asta nu e doar acum… e de când mă știu și tocmai de asta, pozele de cuplu sau pozele alea INSTAGRAMABILE din Maldive, le-am făcut “la vremea mea” le vedeți la final! Hai vă pup și promit că până plecăm, încerc o fotografie NORMALĂ, de familie”, a scris artista la descrierea postării sale cu mai multe poze din destinația de vis.

Vlăduța Lupău se poate considera o femeie norocoasă, având o familie superbă care o susține și doi copii care o împlinesc cel mai mult.

Citește și: Prima reacție a Vlăduței Lupău după ce s-a speculat că este implicată într-un dosar penal internațional. Ce a declarat artista

