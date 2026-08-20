Cum arată fratele lui Mihai Bendeac la 26 de ani. Mama lor, dezvăluiri emoționante despre Andrei Bendeac: „Respiră fotbal”

Fratele lui Mihai Bendeac a împlinit 26 de ani, iar mama lor i-a făcut o urare emoționantă, povestind despre momentele din copilăria lui Andrei Bendeac, dar și despre bărbatul care a devenit. Emilia Bendeac se mândrește atât cu actorul Mihai, cât și cu sportivul Andrei.

Emilia Bendeac a devenit mamă pentru a doua oară când avea 39 de ani. 26 de ani mai târziu, mama fraților Bendeac se mândrește atât cu actorul Mihai, cât și cu sportivul Andrei | Antena 1

Actorul Mihai Bendeac are un frate mai mic decât el cu 18 ani. Andrei Bendeac este sportiv și un bărbat bun, responsabil și hotărât, așa cum îl descrie mama lui. Emilia Bendeac a publicat o imagine în care apare alături de mezinul care a apărut în viața sa când avea 39 de ani.

Andrei Bendeac, fratele lui Mihai Bendeac, a împlinit 26 de ani

„Vârsta de 39 de ani, când nu credeam că pot să mai aduc pe lume un copil. Diferența dintre el și fratele lui mai mare, Mihai, 18 ani. A crescut când era mic, în mare parte, lângă mine, în mașină, pentru că eu, ca și acum, aveam în permanență drumuri, activități, iar el, la 4 ani, știa să citească și îmi citea, din dreapta mea, lista cu ce aveam de rezolvat în ziua respectivă...”, și-a amintit Emilia Bendeac.

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Despre relația dintre frați, Emilia Bendeac a povestit că Mihai Bendeac a fost un model pentru copilul Andrei.

„Îl iubea mult pe fratele lui (ca și acum), iar pe la 6 ani, în parc, scria și el autografe prietenilor de joacă, pentru că așa a văzut la Mihai...Prima lui noapte, tot la 4 ani, în care a dormit singur în cameră, a fost aceea în care a primit de la Moș Crăciun o lenjerie de pat cu sigla DINAMO...”, a povestit mama fraților Bendeac.

Mama fraților Bendeac i-a făcut o urare emoționantă mezinului, de care este foarte mândră.

„Acum iubește sportul în general, dar respiră fotbal...El este bărbatul din imagine, Andrei Bendeac, care acum are 26 de ani și care este un om bun, responsabil și hotărât să își urmeze visul. Să ne trăiești sănătos, băiatul meu, te iubim mult”, a transmis Emilia Bendeac pe rețelele sociale.

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