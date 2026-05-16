Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit. Imaginile cu prezentatoarea TV au stârnit o mulțime de reacții

Tavi Clonda a publicat în mediul online câteva imagini cu soția lui în costum de baie. Pozele cu Gabriela Cristea au atras rapid atenția fanilor, stârnind o mulțime de reacții și critici din parte acestora.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Gabriela Cristea a slăbit foarte tare de când a renunțat la cariera în televiziune. Prezentatoarea TV a decis să acorde mai multă atenție dietei sale, iar acum arată de-a dreptul senzațional.

Pentru că este foarte activă pe rețelele sociale, vedeta nu ezită ă își țină la curent fanii cu cele mai speciale evenimente din viața ei. La fel și soțul ei, Tavi Clonda, care a generat un val de reacții după ce a publicat câteva poze cu partenera lui în costum de baie.

De curând, Gabriela Cristea și familia ei s-au bucurat de temperaturile ridicate și soarele strălucitor. Așadar, nu au stat prea mult pe gânduri și au decis să facă prima baie în piscina din curte.

Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit semnificativ

Imaginile cu prezentatoarea TV și fiica ei cea mică, de la piscină, au fost distribuite pe rețelele sociale de către Tavi Clonda. Postarea artistului a stârnit o mulțime de reacții din partea fanilor.

Un lucru este cert, Gabriela Cristea a reușit să impresioneze cu aspectul ei fizic. Prietenii virtuali au fost luați prin surprindere de cât de mult a slăbit vedeta. Mai mult, unele persoane i-au recomandat să se oprească aici pentru că îi stă foarte bine așa.

De altfel, comentariile răutăcioase legate de schimbarea prin care a trecut Gabriela Cristea nu au întârziat să apară.

„Este prea devreme pentru piscină, dar fiecare face ce crede cu sănătatea lui”, „Arăți superb, Gabriela! Felicitări!”, „Și tu crezi că e frumos? Dacă nu ai corp perfect, nu te expui așa în costum de baie… acoperă puțin și vei arăta senzațional!!! Părerea mea.” sau „Nu mai slăbi, este ok așa!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Ce spune Gabriela Cristea despre lupta cu obezitatea

Recent, Gabriela Cristea a transmis un mesaj sincer despre lupta cu obezitatea pe rețelele sociale.

Când m-am apucat anul trecut de tratamentul împotriva obezității, peste tot auzeam doar “după ce te lași, te îngrași dublu” sau „ai ales calea ușoară” sau “tu ai văzut câte efecte adverse are tratamentul?”. Majoritatea celor îmi spuneau asta, nu au trecut nici o zi prin toate reacțiile pe care eu le-am avut din cauza obezității. Și ca să vă fac să înțelegeți; simțeam ca mă îndrept spre o viață scurtă și plină de complicații medicale, din care nu găseam nici o ieșire. Așa ca la mine decizia a fost ușor de luat…eram deja la pământ, nu aveam unde să mă duc mai jos. Așa ca m-am scuturat și am spus fie ce-o fi, cu Dumnezeu și cu medicul înainte. Azi vreau să le răspund celor care credeau ca știu mai bine ce e cu corpul meu.

Da, dacă opresc tratamentul brusc și mă întorc la obiceiurile de acum un an, probabil am să revin la obezitate. Dar dacă am ajuns aici, nu am nici un motiv să mă las până nu duc tratamentul la final. Iar medicina studiază chiar acum medicamente moderne care să ne ajute să întreținem rezultatele. Dacă cineva crede ca tratamentele moderne împotriva obezității reprezintă calea ușoară, e clar ca habar nu are despre ce vorbește. De slăbit, slăbești tot cu deficit calorii (adică mâncare mai puțină) doar ca dispare food noise-ul, cel mai mare dușman al celor care suferă de obezitate și te saturi mult mai repede ca înainte”, a scris ea pe Instagram.

Cât privește reacțiile adverse. Am făcut gaură în bugetul familiei pentru ca a trebuit să-mi schimb garderoba cam de 4 ori în ultimul an, analizele mele nu au mai arătat atât de bine ca dinainte să incep o relație cu Tavi. Starea mea de bine e la cote maxime și sunt gata de orice aventură împreună cu familia mea. Mănânc orice, fără restricții, doar ca în cantități mici și nu mă mai frustrez niciodată din cauza mâncării. Da, mi-a rămas pielea un pic mare, dar asta să fie toată paguba, încep procedurile în curând. Și da, m-am uitat pe prospect și am văzut toate posibilele reacții…dar voi care spuneți asta, când ați citit prospectul la paracetamol ultima dată? Vă rog să-l citiți și vorbim după. Concluzia: să vină vara, de mult nu m-am mai bucurat atât de tare de vară ca acum, ceea ce va doresc și vouă.”, a mai adăugat prezentatoarea TV.