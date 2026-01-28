Imagini rare cu soacra Gabrielei Cristea. Cum arată mama lui Tavi Clonda

Dacă pe Tavi Clonda și pe Gabriela Cristea îi cunoaște o țară întreagă, puțini știu cum arată mama artistului.

De curând, Tavi Clonda a împărtășit mai multe imagini de colecție cu mama lui de ziua ei de naștere. Artistul este destul de discret când vine vorba de viața lui personală, dar de această dată a ales să împărtășească cu urmăritorii săi imagini cu cea care i-a dat viață.

Cum arată mama lui Tavi Clonda

Citește și: Cum și-a sărbătorit Gabriela Cristea ziua de naștere. Prezentatoarea TV a împlinit 51 de ani. Unde a plecat

Fotografiile de colecție cu Tavi Clonda, Gabriela Cristea și soacra prezentatoare TV au atras atenția urmăritorilor care au reacționat imediat pe rețelele de socializare.

Articolul continuă după reclamă

Artistul se mândrește cu mama lui și vorbește adesea despre cât de norocos este să fi fost crescut de o femeie atât de puternică și iubitoare. Pentru a-i sărbători ziua de naștere, Tavi împreună cu Gabriela și cele două fetițe ale lor au plecat la Brașov pentru a-i face o surpriză.

El și-a dorit ca ziua mamei lui să fie una cu adevărat specială, i-au cumpărat un tort delicios și i-au invitat pe cei dragi pentru a o sărbătorii pe BuniBoo, așa cum îi spun fetele lui.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Mama lui a fost extrem de emoționată atunci când i-a văzut și s-a bucurat să aibă de ziua ei casa plină cu cele mai importante persoane din viața ei care au venit să îi ureze la mulți ani.

Mama artistului a împlinit 76 de ani și a fost copleșită de emoție, cu ochii în lacrimi, atunci când și-a revăzut nepoatele de care îi fusese dor.

Citește și: Cu ce se ocupă acum Gabriela Cristea după ce și-a dat demisia din televiziune. Ce job are

„Mami, cu ochii în lacrimi de bucurie, fericire, nostalgie de ziua ei, dar împlinită pentru faptul că a avut nepoții și copiii alături să o sărbătorească! Azi e ziua mamei mele, deși noi am sărbătorit în weekend! La mulți ani, mami, îți doresc să fii sănătoasă și să te bucuri de tot ce înseamnă viața cât mai mult timp! Îți mulțumesc că m-ai născut, crescut, datorită ție sunt tatăl, bărbatul, omul de azi! Love infinit!”, a scris Tavi Clonda pe rețelele de socializare la postarea cu mama lui.

Urmăritorii lui au apreciat imediat postarea și i-au transmis cele mai călduroase urări în secțiunea de comentarii.

Gabriela Cristea a făcut și ea o postare cu soacra ei de ziua ei naștere, iar la descriere i-a transmis cele mai frumoase gânduri.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Weekend-ul acesta am fost la Brașov să o sărbătorim pe BuniBoo, dar azi este aniversarea ei.

O femeie extraordinară care a făcut tot ce a putut în viața asta pentru copiii ei, un exemplu de femeie devotată familiei și gata să-și ajute copiii să își împlinească toate dorințele.

Fosta profesoară, încă este căutată de elevii ei și unii chiar o așteaptă cu flori în gară, doar pentru o îmbrățișare și un gând bun. Să ne trăiești sănătoasă și fericită, BuniBoo! Ești un om extraordinar”, a scris Gabriela la descrierea postării ei de pe Instagram cu întreaga familie.

Citește și: Gabriela Cristea, transformare ce i-a lăsat mască pe fani! A slăbit enorm și toți o întreabă cum a reușit! Cum arată acum