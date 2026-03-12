Gabriela Cristea a slăbit 30 kilograme. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus

Gabriela Cristea, fosta prezentatoare TV, a reușit să slăbească în mod spectaculos 30 de kilograme într-un timp record.

Gabriela Cristea și-a surprins urmăritorii de pe rețelele de socializare atunci când a apărut purtând rochii mulate, care îi pun acum în valoare noua ei siluetă. Mulți dintre fanii ei au rămas surprinși să vadă o asemenea transformare și au întrebat-o în secțiunea de comentarii cum a reușit să slăbească atât de mult și atât de repede.

Gabriela Cristea a recunoscut că a apelat la unele trucuri pentru a slăbi și le-a dat „rețeta” ei și celor care o urmăresc. În mediul online, fosta prezentatoare TV a reușit să construiască o comunitate frumoasă care o sprijină în proiectele ei și care este mereu curioasă de noile rețete pe care le împărtășește vedeta, dar și planurile ei din viața personală.

Cum a reușit să slăbească Gabriela Cristea 30 de kilograme

Gabriela a povestit că nu a apelat la o operație de micșorare a stomacului, așa cum poate mulți ar fi crezut dat fiind faptul că a reușit să slăbească destul de rapid. Acum vedeta are o siluetă foarte suplă și se mândrește cu talia ei de viespe.

După ce a fost criticată de mai multe ori în mediul online pentru kilogramele în plus acumulate, acum Gabriela Cristea le-a dat motive urmăritorilor ei să o laude pentru că e într-o formă fizică de invidiat. Ea ales să se focuseze mai mult pe sănătatea ei și acest lucru a ajutat-o să slăbească atunci când a decis să își asculte mai mult corpul.

Chiar dacă nu a apelat la operații, Gabriela a precizat că a avut o echipă de specialiști în spate care au supravegheat întreg procesul de slăbit și care au ajutat-o foarte mult pentru a evita efectele negative ale înfometării sau ale unei diete drastice.

„Am slăbit foarte mult. Mă îngrășasem foarte tare înainte să termin programul de televiziune. Nu o să povestesc acum pentru că încă sunt în proces de slăbire și sunt superstițioasă. Oricum am făcut o chestie foarte politically correct. Nu m-am operat, dacă asta era întrebarea.

Am slăbit 30 de kilograme. Când am terminat programul de televiziune, da, aveam. Adică în urmă cu un an și ceva.

Da, și foarte mulți specialiști au fost implicați. Nu vă gândiți doar să slăbiți, pentru că dacă vă apucați să slăbiți prost, vă cade părul, faceți tot felul de efecte secundare. Adică făceți-o cu cap și nu vă luați după ce zic Vasilica și Monica pe TikTok. Apelați la specialiști”, a povestit Gabriela Cristea în emisiunea lui Dan Capatos.

Gabriela Cristea a mai explicat că problemele ei legate de alimentație au apărut la debutul pandemiei atunci când petrecea prea mult timp acasă.

„Pe mine m-a dat peste cap pandemia. A fost un șoc. A avut și părți foarte bune, dar și părți negative. Din cealaltă perspectivă, a faptului că am stat împreună, că am fost casnici, că am stat cu copiii, că am făcut diverse chestii pe acasă. Am pierdut frâiele.

Ajunsesem să mânânc compulsiv din cauza oboselii. Eu știu cine sunt, știu de ce am ajuns în situația asta și știu și cum să ies acum din toată situația asta”, a mai spus vedeta într-un podcast, potrivit Viva.

