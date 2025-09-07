Antena Căutare
Home The Ticket Știri Maurice Munteanu, dezvăluirea despre trecutul de Miss. Cum a ajuns să câștige titlul inedit: „Puneai o perucă și...”

Maurice Munteanu, dezvăluirea despre trecutul de Miss. Cum a ajuns să câștige titlul inedit: „Puneai o perucă și...”

Maurica Munteanu a făcut dezvăluiri surprinzătoare din trecutul său în prima ediție The Ticket. Juratul a povestit un moment din viața sa pe care nu mulți îl știau.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Duminica, 07 Septembrie 2025, 18:17 | Actualizat Duminica, 07 Septembrie 2025, 18:20
Galerie
Maurice Munteanu a povestit cum a ajuns să câștige Miss Travesti România | Antena 1

Maurice Munteanu a revenit rolul de jurat, spre bucuria fanilor săi. Deși a făcut o scurtă pauză de la televiziune, acesta a făcut show încă din prima ediție The Ticket cu personalitatea sa și a stârnit hohore de râs atât în public, cât și în rândul colegilor din juriu. De asemenea, Maurice Munteanu a făcut și dezvăluiri inedite din trecutul său.

Maurice Munteanu, dezvăluirea despre trecutul său. Cum a ajuns să câștige Miss Travesti România

Maurice Munteanu nu se ferește să se exprime atât prin limbaj, gesturi și chiar ținutele pe care le poartă. El s-a făcut remarcat datorită pasiunii sale pentru modă și nu s-a ferit de aparițiile controversate.

De-a lungul carierei sale a purtat tocuri, peruci și acum a povestit detalii din trecutul său pe care nu mulți le știau. În timpul jurizării unui moment de magie de la The Ticket, care a presupus schimbarea unor ținute în timp record, acesta a Maurice Munteanu a spus că primit 4 ani la rând titlul de Miss Travesti România.

Articolul continuă după reclamă

„Eu am fost Miss Travesti România 4 ani la rând. La 19, 20, 21 și 22 de ani”, a declarat juratul noului talent show de la Antena 1.

„Puneai o perucă și făceai un număr. Și câștigai sa nu. Dacă erai boxă, nu câștigai, dacă nu erai boxă, câștigai. Eu n-am fost boxă niciodată”, a mai explicat acesta.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Care este numele din buletin al lui Maurice Munteanu, juratul show-ului The Ticket

Într-un alt interviu, el și-a amintit că „premiul l-am primit, la momentul ăla, de la Catinca Roman și de la, Dumnezeu să îl odihenească, Adrei Gheorghe”.

„Nu am nicio problemă cu cetățenii care poartă tocuri, că sunt bărbați, că sunt femei, că sunt non-binare, etc”, a ținut să mai precizeze Maurice Munteanu.

Cine e Maurice Munteanu, juratul show-ului The Ticket. Cu ce se ocupă și de ce e controversat

Maurice Munteanu, noul jurat al show-ului de talente The Ticket, este unul dintre cei mai cunoscuți bloggeri, editori și critici de modă din România.

Pasiunea lui pentru modă și stil a apărut încă din perioada copilăriei, când, după cum chiar el a povestit în repetate rânduri, a început să își exprime simțul estetic, fiind inspirat de mama și bunica lui.

Maurice Munteanu, în vârstă de 47 ani, a fost dintotdeauna pasionat de actorie și film și tocmai de aceea a dat de trei ori admiterea la Facultatea de Teatru, însă fără noroc. El a decis să studieze la Facultatea de Jurnalism, devenind apoi blogger și editor de modă al revistei Elle.

La începutul carierei sale jurnalistice, Maurice Munteanu a colaborat cu mai multe publicații precum Dilema Veche și The One. În prezent, Maurice are propriul său blog de fashion și styling, StyleFiles, alături de Domnica Mărgescu, editor Elle, iar împreună au construit o comunitate în jurul dragostei pentru modă.

Citește și: Cine e partenera de la Style Files a lui Maurice Munteanu, juratul The Ticket. Cum s-au cunoscut cei doi prieteni

colaj foto maurice munteanu the ticket
+2
Mai multe fotografii

De asemenea, Maurice Munteanu este și lector universitar, predând cursuri de styling la mai multe facultăți din țară.

The Ticket, 6 septembrie 2025. Cine a câștigat prima ediție. Cum a arătat momentul care i-a dus direct în Finală...
Înapoi la Homepage
AS.ro Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă
Observatornews.ro Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Rhiana Grigore transformă skateboarding-ul într-un spectacol
The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Rhiana Grigore transformă skateboarding-ul într-un spectacol Sambata, 06.09.2025, 21:30
The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Călătorie sonoră spre liniște interioară cu Dan Nistor și Irina Pateoacă The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Călătorie sonoră spre liniște interioară cu Dan Nistor și Irina Pateoacă Sambata, 06.09.2025, 21:13 The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Ansamblul Voiniceasca aduce pe scenă energia Republicii Moldova prin dans popular The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Ansamblul Voiniceasca aduce pe scenă energia Republicii Moldova prin dans popular Sambata, 06.09.2025, 20:55 The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Piesa Amor Estival a Stelei Popescu prinde viață prin vocea Ramonei Vărzaru The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Piesa Amor Estival a Stelei Popescu prinde viață prin vocea Ramonei Vărzaru Sambata, 06.09.2025, 20:30
Mai multe
Citește și
The Ticket, 6 septembrie 2025. Cine a câștigat prima ediție. Cum a arătat momentul care i-a dus direct în Finală
The Ticket, 6 septembrie 2025. Cine a câștigat prima ediție. Cum a arătat momentul care i-a dus direct în Finală
Activități conștiente pentru a regăsi calmul la orice vârstă. Ce recomandă specialiștii
Activități conștiente pentru a regăsi calmul la orice vârstă. Ce recomandă specialiștii Catine.ro
The Ticket, 6 septembrie 2025. Ce s-a întâmplat în prima ediție a talent show-ului. Ce concurenți au urcat pe scenă
The Ticket, 6 septembrie 2025. Ce s-a întâmplat în prima ediție a talent show-ului. Ce concurenți au urcat pe...
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi văzută vedeta
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Vasile Iliuță, șeful CJ Călărași, va fi judecat pentru că a plătit o firmă de croitorie să păzească obiectivele din județ: „Bravo lor, băieți deștepți!”
Vasile Iliuță, șeful CJ Călărași, va fi judecat pentru că a plătit o firmă de croitorie să păzească... Libertatea.ro
Andrei Caramitru, despre firma-fantomă care raporta venituri de milioane de euro: "Au putut avea în mână Registrul Comerțului, ANAF, Poliția Economică, posibil bănci"
Andrei Caramitru, despre firma-fantomă care raporta venituri de milioane de euro: "Au putut avea în... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chec aperitiv cu cașcaval, șuncă și măsline, pentru gustări zilnice
Chec aperitiv cu cașcaval, șuncă și măsline, pentru gustări zilnice HelloTaste.ro
Kim Jong Un a mers în China cu o toaletă privată. După întâlnirea cu Putin, agenții lui au șters ADN-ul de pe toate obiectele atinse
Kim Jong Un a mers în China cu o toaletă privată. După întâlnirea cu Putin, agenții lui au șters ADN-ul de pe... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 7 septembrie 2025. Gemenii sunt impulsivi. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 7 septembrie 2025. Gemenii sunt impulsivi. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Top 10 orașe care mor în liniște: pe listă, două foste glorii ale industriei românești
Top 10 orașe care mor în liniște: pe listă, două foste glorii ale industriei românești Jurnalul
Uranus retrograd lovește din temelii. Zodiile care fac salturi spectaculoase în viață. Te afli printre ele?
Uranus retrograd lovește din temelii. Zodiile care fac salturi spectaculoase în viață. Te afli printre ele? Kudika
Persoanele născute în aceste 6 zile ale lunii, predestinate să fie bogate. Au lipici la bani toată viaţa
Persoanele născute în aceste 6 zile ale lunii, predestinate să fie bogate. Au lipici la bani toată viaţa Playtech
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi... Redactia.ro
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună:
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați" Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Digi RCS-RDS România oferă tuturor abonaților noul smartphone Samsung Galaxy A17. Care este singura condiție
Digi RCS-RDS România oferă tuturor abonaților noul smartphone Samsung Galaxy A17. Care este singura condiție Gandul
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?!
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?! CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea fulgerătoare
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pâine cu ceapă. O rețetă rustică, dar simplă și ușoară
Pâine cu ceapă. O rețetă rustică, dar simplă și ușoară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x