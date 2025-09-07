Maurice Munteanu, dezvăluirea despre trecutul de Miss. Cum a ajuns să câștige titlul inedit: „Puneai o perucă și...”

Maurica Munteanu a făcut dezvăluiri surprinzătoare din trecutul său în prima ediție The Ticket. Juratul a povestit un moment din viața sa pe care nu mulți îl știau.

Maurice Munteanu a revenit rolul de jurat, spre bucuria fanilor săi. Deși a făcut o scurtă pauză de la televiziune, acesta a făcut show încă din prima ediție The Ticket cu personalitatea sa și a stârnit hohore de râs atât în public, cât și în rândul colegilor din juriu. De asemenea, Maurice Munteanu a făcut și dezvăluiri inedite din trecutul său.

Maurice Munteanu, dezvăluirea despre trecutul său. Cum a ajuns să câștige Miss Travesti România

Maurice Munteanu nu se ferește să se exprime atât prin limbaj, gesturi și chiar ținutele pe care le poartă. El s-a făcut remarcat datorită pasiunii sale pentru modă și nu s-a ferit de aparițiile controversate.

De-a lungul carierei sale a purtat tocuri, peruci și acum a povestit detalii din trecutul său pe care nu mulți le știau. În timpul jurizării unui moment de magie de la The Ticket, care a presupus schimbarea unor ținute în timp record, acesta a Maurice Munteanu a spus că primit 4 ani la rând titlul de Miss Travesti România.

„Eu am fost Miss Travesti România 4 ani la rând. La 19, 20, 21 și 22 de ani”, a declarat juratul noului talent show de la Antena 1.

„Puneai o perucă și făceai un număr. Și câștigai sa nu. Dacă erai boxă, nu câștigai, dacă nu erai boxă, câștigai. Eu n-am fost boxă niciodată”, a mai explicat acesta.

Într-un alt interviu, el și-a amintit că „premiul l-am primit, la momentul ăla, de la Catinca Roman și de la, Dumnezeu să îl odihenească, Adrei Gheorghe”.

„Nu am nicio problemă cu cetățenii care poartă tocuri, că sunt bărbați, că sunt femei, că sunt non-binare, etc”, a ținut să mai precizeze Maurice Munteanu.

Cine e Maurice Munteanu, juratul show-ului The Ticket. Cu ce se ocupă și de ce e controversat

Maurice Munteanu, noul jurat al show-ului de talente The Ticket, este unul dintre cei mai cunoscuți bloggeri, editori și critici de modă din România.

Pasiunea lui pentru modă și stil a apărut încă din perioada copilăriei, când, după cum chiar el a povestit în repetate rânduri, a început să își exprime simțul estetic, fiind inspirat de mama și bunica lui.

Maurice Munteanu, în vârstă de 47 ani, a fost dintotdeauna pasionat de actorie și film și tocmai de aceea a dat de trei ori admiterea la Facultatea de Teatru, însă fără noroc. El a decis să studieze la Facultatea de Jurnalism, devenind apoi blogger și editor de modă al revistei Elle.

La începutul carierei sale jurnalistice, Maurice Munteanu a colaborat cu mai multe publicații precum Dilema Veche și The One. În prezent, Maurice are propriul său blog de fashion și styling, StyleFiles, alături de Domnica Mărgescu, editor Elle, iar împreună au construit o comunitate în jurul dragostei pentru modă.

De asemenea, Maurice Munteanu este și lector universitar, predând cursuri de styling la mai multe facultăți din țară.