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Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie la 47 de ani. Vedeta a publicat fotografii din vacanță

Monica Bîrlădeanu trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața sa pe plan personal. S-a căsătorit, iar acum se află în vacanță. Cum arată vedeta în costum de baie la 47 de ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 27 Iulie 2026, 14:51 | Actualizat Luni, 27 Iulie 2026, 15:35
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Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie la 47 de ani. Vedeta a publicat fotografii din vacanță | antena 1
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Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță, imagini romantice din vacanța petrecută în Grecia. Actrița și-a impresionat fanii cu aparițiile în costum de baie la 47 de ani.

Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie la 47 de ani

Monica Bîrlădeanu se bucură de câteva zile de relaxare alături de soțul ei, Valeriu Gheorghiță, într-o vacanță petrecută în Grecia. Actrița le-a oferit fanilor o incursiune în concediul lor de vară, publicând pe rețelele de socializare o serie de fotografii care surprind atât momentele romantice petrecute în doi, cât și frumusețea peisajelor elene.

În dreptul galeriei foto, vedeta a transmis un mesaj simplu, dar plin de emoție: „O vacanță cu multe bucurii. Vă las aici câteva dintre ele. Love.”

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Albumul de vacanță îi surprinde pe Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță în ipostaze tandre, zâmbind și îmbrățișați, în timp ce se bucură de apusurile spectaculoase și de atmosfera relaxată de la malul mării. Într-una dintre fotografii, cei doi apar pe o ambarcațiune, unde și-au făcut un selfie în timpul unei plimbări pe mare. Actrița poartă o eșarfă pe cap și o pereche de ochelari de soare, iar soțul ei zâmbește discret către cameră.

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Printre imaginile distribuite se regăsesc și cadre surprinse în timpul plimbărilor prin stațiunea în care și-au petrecut concediul, dar și fotografii realizate la apus, când marea și cerul creează un decor spectaculos.

Monica Bîrlădeanu, admirată pentru aparițiile în costum de baie

Actrița a inclus în galerie și câteva fotografii în care apare relaxându-se la soare. La 47 de ani, Monica Bîrlădeanu și-a impresionat urmăritorii cu silueta sa, purtând costume de baie în nuanțe diferite.

Într-unul dintre cadre, vedeta apare într-un costum de baie albastru, întinsă pe puntea unei bărci și privind spre mare. Într-o altă fotografie, aceasta poartă un costum de baie roșu, completat de o pălărie din paie și o pereche de ochelari de soare, în timp ce se relaxează pe un șezlong.

Pe lângă imaginile cu cei doi și fotografiile în costum de baie, Monica Bîrlădeanu a inclus și câteva cadre spectaculoase din Grecia. Biserici tradiționale din piatră, golfuri cu ape limpezi și peisaje marine completează albumul de vacanță și surprind atmosfera liniștită de care actrița și soțul ei s-au bucurat în această escapadă.

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Monica Bîrlădeanu publică destul de rar imagini din vacanțele petrecute împreună cu Valeriu Gheorghiță, motiv pentru care fotografiile au atras rapid numeroase aprecieri și comentarii din partea urmăritorilor. Fanii au remarcat atât peisajele spectaculoase, cât și complicitatea dintre cei doi, felicitându-i pentru momentele petrecute împreună și pentru naturalețea cu care au ales să împărtășească această experiență.

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