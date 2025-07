Cum arată Oana Gherman în costum de baie. Ce mesaj a transmis femeilor despre slăbit și acceptarea propriului corp

Oana Gherman, frumoasa actriță din Lia – Soția soțului meu, se află în vacanță alături de soțul ei, Vlad Gherman.

Cei doi actori au ales de curând să plece într-o vacanță relaxantă unde să poată sta la plajă și să viziteze principalele atracții turistice.

Ei au profitat de vremea călduroasă și au stat la soare, iar Vlad se poate lăuda că i-a făcut cele mai frumoase poze Oanei.

Oana și Vlad Gherman în vacanță în Grecia

Oana s-a mândrit și ea pe Instagram cu cadrele surprinse cu soțul ei și s-a lăudat cu abilitățile ei de fotograf. Pozele cu ea în costum de baie au atras atenția fanilor care au complimentat-o pentru cât de bine arată actrița. Cei doi actori se află în vacanță în Grecia acolo unde vor petrece mai multe zile.

Oana a purtat un slip negru și un subiect colorat fără bretele, iar pe cap ales să aibă o pălărie de paie. Cu un zâmbet cuceritor și cu formele la vedere, Oana a pozat pe șezlong ca un model.

Cu trupul perfect sculptat și talia de viespe, Oana s-a bucurat să fie în centrul atenției pentru soțul ei. Postarea ei cu 5 poze de pe Instagram a strâns rapid peste 8000 aprecieri, iar fanii au complimentat-o în secțiunea de comentarii.

La descrierea postării Oana a ținut să transmită un mesaj special legat de faptul că nu e nevoie să ai corpul perfect pentru a te simți bine în pielea ta. Actrița a mai adăugat și faptul că a muncit mult să arate așa, deși ea consideră că nu arată pe cât de slabă se dorește a fi o femeie în societatea de astăzi.

„I-am făcut eu poză lui, i-am trimis-o pe telefonul lui şi i-am zis să mă încadreze fiiiiiiix cum am făcut eu cu el. I-a ieşit şi mi-a ieşit şi mie un corp în care în sfârşit mă simt BINE. Eu cu mine mă simt BINE. Ceea ce nu am mai trăit de muuuuult timp. Şi ceea ce îmi doresc mie pentru cât mai mult timp, Doamne ajută să mă țin de treabă, că e prima dată în ani de zile când văd pe pielea mea că a meritat.

Later edit: Da, ma simt “BINE” eu aşa, cu tot cu ce observați voi în afara unui corp ideal: celulită, burtă sau ce mai vedeți voi. Asta e varianta mea de”BINE” pentru care am muncit şi de care sunt tare mândră. Şi, fetelor, am ajuns la concluzia că noi ne definim “binele” nostru, indiferent de reperele din jurul nostru, mai ales că majoritatea sunt nerealiste”, a scris Oana Gherman.

Oana a dezvăluit că cel mai important lucru pentru ea este să se iubească ea așa cum este și să fie mulțumită de felul în care arată, fiind împăcată cu faptul că face tot posibilul să aibă o alimentație corectă și să facă sport constant.

