Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a revenit în centrul atenției după ce a făcut o serie de dezvăluiri despre perioada studiilor sale.

De-a lungul timpului, viața Mirabelei Grădinaru a fost intens dezbătută de opinia publică, de cele mai multe ori fiind scoase la iveală detalii controversate prin care aceasta era pusă la zid din varii motive.

Recent, în cadrul unui interviu acordat pentru un alt post de televiziune, partenera lui Nicușor Dan a vorbit deschis despre viața ei, mărturisind inclusiv care a fost primul său loc de muncă atunci când s-a mutat la București pentru studii.

Citește și: Nicușor Dan spune că se va căsători cu Mirabela Grădinaru în acest mandat. Ce l-a determinat să anunțe

Descoperă în rândurile de mai jos ce facea aceasta pe vremea când era studentă pentru a se putea întreține la facultate și ce detalii mai puțin știute au ieșit la iveală abia acum.

Articolul continuă după reclamă

Cum și-a câștigat Mirabela Grădinaru primii bani când a venit în București. Partenera lui Nicușor Dan a recunoscut fără rețineri

Pentru că nu provenea dintr-o familie care își permitea să o întrețină pe timpul studiilor în București, Mirabela Grădinaru a luat decizia de a se angaja, gândindu-se doar la viitor. Astfel, în anul doi de facultate ea a început munca într-un call center, acolo unde a căpătat prima experiență într-un astfel de domeniu.

Ea făcea tot posibilul să ajungă la facultate la toate cursurile pentru a se asigura că are toate prezențele, însă în weekend nu se relaxa așa cum o făceau o mare parte dintre colegii ei, ci lucra pentru a-și permite traiul scump din Capitală.

„În anul doi de facultate m-am angajat part-time la un call-center. Părinții mi-au spus că financiar nu mă pot ajuta la București” a explicat aceasta în timpul interviului acordat pentru un alt post de televiziune citat de Libertatea.

Citește și: De ce Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru nu au votat la aceeași secție. Răspunsul bizar dat de Președintele României

„M-am simțit pierdută, erau foarte mulți oameni. Dimensiunea orașului, am avut mari probleme în a mă orienta cu mijloacele de transport. Am coborât și la stații greșite. (…) Îmi era și foarte frică și părinții îmi spuneau ce se întâmplă în cartierele mărginașe”, a mai mărturisit partenera de viață a lui Nicușor Dan.

Potrivit spuselor ei, aceasta a venit în București cu gândul de a deveni profesoară, chiar dacă ar fi avut posibilitatea de a studia și la Iași, acolo unde ar fi fost mai aproape de casă. Cu toate acestea, ea și-a urmat visul de a face o facultate în Capitală, chiar dacă acest lucru a însemnat să fie mult mai departe de părinții ei.

Deși nu mulți știu, Mirabela Grădinaru s-a mândrit dintotdeauna cu faptul că s-a născut la Vaslui, acolo unde prefera să își petreacă vacanțele chiar și după ce „a prins gustul” Capitalei.

„De obicei mergeam în vacanțele de după sesiune. M-am angajat la call-center, unde lucram în timpul weekendului. La facultate prezența era obligatorie și trebuia să fiu integralistă dacă doream cămin, iar eu trebuia să stau în cămin pentru că alta posibilitate nu aveam” explica aceasta.

Totuși, ea recunoaște că viața ei ar fi fost mult mai ușoară dacă ar fi ales să urmeze studiile la Iași, deoarece părinții ei ar fi putut să o ajute măcar cu trimiterea unor pachete de mâncare.

„Dacă mă duceam la Iași da (n.r. o puteau ajuta părinții), dar la București le era greu să-mi asigure cheltuielile. Nici măcar cu alimentele (n.r. nu au putut să o ajute). La Iași ar fi fost mai ușor să îmi trimită mâncare de la Vaslui. Recunosc că am avut și momente în care nu am avut bani de accelerat, mergeam și cu personalul acasă.” a mai explicat ea în cadrul interviului menționat anterior.

Citește și: Președintele Nicușor Dan, prea ocupat pentru a planifica nunta. Ce spune despre inelul de logodnă și data evenimentului

Totuși, visul ei de a deveni profesoară nu s-a concretizat, însă, în prezent, aceasta este foarte bucuroasă cu job-ul pe care îl are. Mai exact, viitoarea soție a lui Nicușor Dan lucrează la una dintre cele mai mari companii auto din țara noastră, acolo unde se bucură de un salariu de aproximativ 10.000 de lei, potrivit informațiilor oferite de bugetul.ro.

Citește și: Fiul președintelui Nicușor Dan a atras toate privirile în timpul vizitei la Spitalul Universitar. Imaginile adorabile cu Antim