Următoarea Pamela Anderson? Cine e actrița celebră care va juca în noul serial „Baywatch”. Face furori oriunde apare

„Baywatch” revine pe micile ecrane într-o versiune nouă, pregătită de Fox Broadcasting Company și Fremantle.

Producția, care s-a difuzat între 1989 și 2001 și care a făcut-o celebră pe Pamela Anderson, va fi relansată într-o formă modernă, cu o distribuție complet nouă și cu o poveste adaptată noii generații de telespectatori. Noua serie va avea 12 episoade și promite să mențină atmosfera emblematică a plajelor din Malibu, dar cu personaje și conflicte noi.

Serialul original a fost un adevărat fenomen cultural al anilor ’90 și a lansat, respectiv consolidat carierele unor actori deveniți ulterior simboluri pop. Printre cei mai cunoscuți se numără David Hasselhoff, Pamela Anderson, Carmen Electra, Jason Momoa, Yasmine Bleeth și David Charvet.

În noua versiune a producției, povestea îl readuce în prim-plan pe Hobie Buchannan, fiul legendarului Mitch Buchannan (David Hasselhoff). Personajul era interpretat în anii ’90 de Jeremy Jackson, însă acum Hobie apare într-o etapă complet nouă a vieții sale. El devine căpitanul echipei de salvamari, continuând, astfel, moștenirea tatălui său.

Din distribuția noii serii mai face parte și Hassie Harrison, actriță cunoscută în special pentru rolul lui Laramie din popularul serial „Yellowstone”. În noul „Baywatch”, ea o va interpreta pe Nat, o tânără crescută la casa de copii care ajunge sportivă medaliată olimpic și care devine un salvamar exemplar. Totodată, Nat este una dintre cele mai apropiate persoane de Hobie, potrivit dailymail.co.uk.

Producția noului serial „Baywatch” va începe în această primăvară, iar premiera este programată pe Fox în sezonul 2026–2027. Cu povești actualizate și nostalgia unui brand legendar, noul „Baywatch” are toate șansele să reînvie serialul care a definit o epocă.

Cine e Hassie Harrison, actrița care va juca în noul „Baywatch”

Hassie Harrison este o actriță americană cunoscută mai ales pentru rolul lui Laramie din popularul serial western „Yellowstone”. Mai recent, ea a jucat alături de Jai Courtney în thrillerul „Dangerous Animals”, care a avut premiera la Cannes Film Festival în 2025.

Potrivit publicației Deadline, citată de dailymail.co.uk, actrița a încheiat, de curând, filmările pentru „Deep Eddy”, a cărui acțiune urmărește povestea unui scriitor aflat în căutarea iubitei sale răpite. Publicația a mai relatat faptul că ea filmează, în prezent, pentru „The Rescue”, un thriller produs de Paramount Pictures, în care joacă alături de Brandon Sklenar.