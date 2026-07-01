Descoperă ce mai face și cum arată azi Cosmina Păsărin, bruneta care făcea furori cu pictorialele îndrăznețe și cu aparițiile sale televizate.

Descoperă cum arată în prezent și cu ce se ocupă Cosmina Păsărin | Antena 1

Cosmina Păsărin a fost una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete din showbizul românesc la începutul anilor 2000, însă numele său este la fel de cunoscut și astăzi. Descoperă cum arată și cu ce se ocupă vedeta în prezent.

Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Cosmina Păsărin, bruneta care a făcut furori cu pictorialele îndrăznețe

La începutul anilor 2000, Cosmina Păsărin făcea furori cu pictorialele incendiare și cu aparițiile sale în cadrul diferitelor emisiuni televizate sau de radio, fiind la momentul respectiv o prezență extrem de apreciată în lumea shobizului românesc. În prezent, la vârsta de 43 de ani, bruneta duce o viață ceva mai liniștită.

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În trecut, Cosmina Păsărin a fost prezentatoare de emisiuni, realizatoare de programe de divertisment, MC pentru evenimente și voice over la un cunoscut radio, dar și actriță în filme și seriale românești. În prezent, aceasta este în continuare MC și lucrează în industria de divertisment, potrivit cancan.ro.

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Despre viața vedetei se mai știe faptul că se confruntă de ceva timp cu o boală autoimună. Așa cum chiar ea a recunoscut în cadrul unor interviuri, brunetqa suferă de psoriasis, o boală cronică ce afectează pielea.

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Din cauza acestei condiții medicale, aceasta trebuie să respecte anumite reguli și indicații medicale menite să nu îi agraveze boala. Vedeta urmează reguli stricte de îngrijire, folosind produse pentru hidratare, uleiuri naturale, evitând factorii care i-ar putea agrava situația și având grijă ca hainele pe care le poartă să o protejeze de soarele prea puternic.

În ciuda faptului că a fost nevoită să își adapteze stilul de viață și stilul vestimentar, Cosmina Păsărin este la fel de frumoasă și de zâmbitoare precum ne-a obișnuit, vedeta în vârstă de 43 de ani fiind extrem de apreciată și în prezent și având numeroși urmăritori în mediul online.

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