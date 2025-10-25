Cum arată și cu ce se ocupă Zandalee, unica fiică a lui Miodrag Belodedici. Tânăra de 27 de ani trăiește în Spania

Antena Căutare
Miodrag Belodedici, singurul român care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu două echipe diferite, are toate motivele să fie mândru! Fiica lui, Zandalee, are 27 de ani și se remarcă prin frumusețe și discreție.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 25 Octombrie 2025, 17:00 | Actualizat Joi, 23 Octombrie 2025, 14:58
Belodedici a fost căsătorit Sandra Macovescu până în 2001 | Getty Images

Zandalee a ales o viață discretă, departe de atenția publicului, iar numele ei neobișnuit pare să-i reflecte perfect personalitatea unică.

Zandalee, fiica lui Miodrag Belodedici și a Sandrei Macovescu, are 27 de ani și este o tânără frumoasă și discretă. Deși tatăl ei ar fi vrut să o vadă urmând o carieră sportivă, ea a ales un alt drum. Trăiește în Spania, unde lucrează în turism.

Zandalee Belodedici a studiat turismul la o facultate din Valencia, iar în prezent lucrează în domeniul hotelier. În urmă cu ceva timp, tatăl ei mărturisea că și-ar fi dorit să-i calce pe urme, însă a susținut-o fără ezitare când Zandalee a ales un drum diferit.

„Ea şi-a dorit să lucreze în domeniul hotelier şi cred eu că va face carieră. Mi-aş fi dorit ca ea să cocheteze cu lumea sportului, dar nu a fost să fie. Dacă ei i-a plăcut turismul, a fost o alegere pe care a făcut-o de când era adolescentă, iar eu am încurajat-o să facă doar ceea ce-i place”, a declarat fostul internațional Miodrag Belodedici pentru Unica.ro.

Deși locuiește în Spania, Zandalee a rămas legată de România. La un moment dat, a petrecut șase luni în București, unde a făcut practică într-un hotel.

Miodrag Belodedici, cunoscut drept „Belo”, este un nume cu greutate în fotbalul românesc. Originar din Socol, Caraș-Severin, el a intrat în istorie după ce a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu două echipe diferite – Steaua București și Steaua Roșie Belgrad.

Belo a fost căsătorit Sandra Macovescu până în 2001

Viața personală a lui Miodrag Belodedici a fost la fel de plină ca și cariera sa. În anii ’80, el a avut o relație cu Sandra Macovescu, fiica fostului ministru de Externe, George Macovescu.

Povestea lor a stârnit controverse la vremea respectivă: Sandra era atunci împreună cu Gabi Balint, colegul lui Belodedici de la națională, însă a ales să plece cu acesta în Iugoslavia, în 1988, după ce acesta a fugit din țară. Cei doi s-au căsătorit mai târziu și au locuit o perioadă în Spania.

Mariajul celor doi s-a încheiat în 2001, iar în urma divorțului, Sandra a primit jumătate din averea lui Miodrag Belodedici, inclusiv casa din Valencia. Chiar și așa, „Belo” a rămas un tată implicat și mereu aproape de fiica sa, Zandalee.

Fostul fotbalist s-a recăsătorit în secret

Cornelia și Miodrag Belodedici se cunosc încă din tinerețe și sunt împreună de peste zece ani, însă și-au oficializat relația de puțin timp. Povestea lor de dragoste s-a desfășurat discret, departe de atenția publicului, iar fostul fotbalist a preferat mereu să-și țină viața privată departe de ochii curioșilor.

În 2019, când a apărut alături de Cornelia la aniversarea lui Dorinel Munteanu, Belodedici a spus, zâmbind, că e mai bine să fii îndrăgostit decât însurat. A adăugat însă că intenționează să facă acest pas până la urmă.

Miodrag Belodedici îmbrăcat cu un costum negru, la o conferință de presă
Miodrag Belodedici îmbrăcat cu o cămașă bleumarin, citind un ziar
Două imagini cu Zandalee, fiica lui Miodrag Belodedici, în dreapta machiată și coafată, iar în stânga la plajă

„Da, este iubita mea. Sunt îndrăgostit, dar nu mă însor. Este mai bine să fii îndrăgostit decât să fii însurat. Sunt vesel, sunt bine… Iubita mea n-are treabă cu sportul. Sunt divorțat. O să mă însor! E o situație pe care o tot amân. E la fel de 7-8 ani. Deși prietenii îmi spun că însurătoarea înseamnă că voi aveam mai mult păr alb în cap. Totul e perfect în viața mea, numai să mă însor”, spune acesta, în urmă cu șase ani, potrivit Viva.ro.

