Cum arată sora lui Gică Hagi. Elena este una dintre cele mai importante sfătuitoare ale „Regelui”

Puțini știu cine este și cum arată Elena, sora lui Gică Hagi. Femeia ocupă un loc special în viața fostului mare fotbalist român.

Publicat: Miercuri, 15 Octombrie 2025, 16:30
Surorile lui Hagi apar rar în spațiul public

Gică Hagi este un familist convins și are două surori mai mari, de care este foarte mândru. Vezi cum arată Elena, sora „Regelui”, considerată de mulți una dintre cele mai importante persoane din viața sa.

Cum arată sora lui Gică Hagi

Elena este una dintre surorile lui Gică Hagi. Fostul fotbalist mai are o soră, Sultana, iar amândouă sunt persoane foarte discrete. Cele două apar rar în spațiul public, motiv pentru care puțini știu cum arată, de fapt.

Fostul sportiv, supranumit „Regele” de fanii din întreaga lume, are puține fotografii alături de sora sa, Elena. Deși preferă discreția și apare rar în public, aceasta este prezentă adesea la meciurile echipei Farul Constanța.

De asemenea, Elena nu lipsește de la meciurile în care evoluează nepotul său, Ianis Hagi. Este surprinsă rar în fotografii, una dintre puținele imagini cu ea datând din 2019, realizată de jurnalistul Daniel Nanu.

În fotografia de acum mai bine de cinci ani, sora lui Gică Hagi apare alături de soțul ei, Petre Fulina, și de jurnalistul care a surprins momentul. Imaginea este una rară, semn că Elena preferă să stea departe de lumina reflectoarelor.

Sora lui Gică Hagi, sfătuitorul din umbră al „Regelui”

Elena Fulina este considerată una dintre persoanele de încredere ale fostului mare fotbalist. Dezvăluirea a fost făcută de Decebal Rădulescu, în cadrul unui podcast, acesta susținând că sora lui Gică Hagi are un rol important ca sfătuitor în lumea fotbalului.

„Un om pe care îl apreciez este Gheorghe Hagi. Foarte multă lume spune despre el că este un… Dar nimeni nu îl știe pe Hagi așa cum e, în măruntaiele lui.

Hagi a refuzat echipa naționala anul trecut, înainte de venirea lui Mircea Lucescu, pentru că el se sfătuiește cu sora lui. Puțină lume știe asta. Și sora lui i-a zis: «Băi, Gică, ce îți trebuie ție acum?».

Nu neapărat că i-a spus asta, dar se sfătuiește cu sora lui. Hagi este un familist convins, are idei, are ambiții. E un exemplu pentru noi toți”, a declarat Decebal Rădulescu, conform prosport.ro.

Surorile lui Hagi sunt pasionate de fotbal

Gică Hagi a mărturisit, la un moment dat, că întreaga sa familie urmărește cu interes tot ce se întâmplă în lumea sportului. Surorile lui sunt pasionate de fotbal și nu ezită să își exprime opiniile atunci când vine vorba despre acest domeniu.

Fostul mare fotbalist român, considerat unul dintre cei mai buni mijlocași ofensivi ai Europei anilor ’80, are doar cuvinte de laudă la adresa celor dragi. El spune că Elena Fulina este mereu sinceră și directă, mai ales când trebuie luată o decizie importantă.

„Sora-mea cea mai mică se bagă în discuții de genul ăsta, are păreri de-ale ei. O las să vorbească, ce să fac?”, spunea, în urmă cu ceva vreme, Gică Hagi.

„Ea are noțiuni de fotbal, dar nu, nu se bagă. Asta ar fi culmea!”, a adăugat patronul Farului Constanța despre soția sa, Marinela, la televiziunea Orange Sport.

Gheorghe Hagi îmbrăcat în negru, ținând în mâini un tricou al naționalei de fotbal a României
Gheorghe Hagi îmbrăcat cu un costum negru, la o conferință de presă
În stânga imaginii este Gheorghe Hagi îmbrăcat în negru, iar în dreapta este sora lui, Elena

În urmă cu ceva timp, Gică Hagi a vorbit despre o mare suferință care i-a marcat familia. Supranumit „Regele”, fostul sportiv a mărturisit că este cel mai mic dintre copii, însă părinții săi au pierdut un fiu înaintea lui, care se numea tot Gheorghe.

