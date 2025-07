Cum arată Sofía Vergara la 52 de ani. Cum a fost surprinsă de Ziua Internațională a Bikinilor în Ibiza

Sofía Vergara și-a înnebunit fanii cu ultimele postări pe rețelele de socializare. Iată cum a celebrat Ziua Internațională a Bikinilor.

Sofía Vergara este una dintre cele mai apreciate și dorite actrițe de la Hollywood. Ea își ține constant fanii la curent cu ceea ce se întâmplă în viața sa, postând imagini pe rețelele de socializare.

Cum s-a lăsat fotografiată Sofía Vergara de Ziua Internațională a Bikinilor

Ziua Internațională a Bikinilor a fost săbătorită de celebra actriță în stilul caracteristic. Aceasta se află în vacanță în Ibiza, iar ziua bikinilor a fost marcată de un scurt filmuleț în care Sofía Vergara apare doar într-un bikini alb minuscul.

Actrița are 52 de ani și este mamă, însă vârsta este cu adevărat doar un număr pentru ea. Pe lângă silueta de invidiat, Sofía Vergara este una dintre cele mai amuzante figuri de la Hollywood. Aceasta cucerește instant interlocutorul.

Diva de la Hollywood nu are rețineri când vine vorba de propriul trup. Aceasta este conștientă de efectul pe care îl are asupra privitorilor și are multă încredere în ea, astfel că nu se sfiește să arate în online fix ceea ce dorește. Nu este prima oară când încinge imaginația internauților.

Sofía Vergara este în vacanță alături de Kate Hudson și Dakota Johnson. Tom Brady a fost surprins alăturându-li-se.

Sofía Vergara a fost căsătorită cu Joe Manganiello timp de șapte ani, însă în 2023 s-au despărțit. De atunci ea și-a declarat în repetate rânduri dorința de a-și găsi un „iubit sau... un amant”, însă până acum nu s-a concretizat nimic. La începutul acestui an, actrița a fost văzută în compania pilotului Lewis Hamilton, însă relația nu a evoluat.

De asemenea, recent a fost surprinsă alături de mogulul care deține Douglas. Cei doi au fost fotografiați fiind extrem de apropiați într-o escapadă la Roma. Bărbatul pare să o fi însoțit pe celebra actriță și în Ibiza. Cu toate acestea, relația nu a fost confirmată public.

Sofía Vergara și Joe Manganiello s-au căsătorit în 2015, însă după șapte ani și-au dat seama că văd viața mult prea diferit, deși acest aspect a fost unul dintre lucrurile care i-au adus împreună. În timp ce actorul își dorea copii, Sofía încheiase deja acest capitol.

De asemenea, conform unei surse, timpul i-a făcut să descopere lucruri total necompatibile între ei.

„Joe este un copil mare, îi place să joace board games, îi plac luptele, jocurile video, filmele cu supereroi, benzile desenate, îi place să meargă la concerte, este un mare fan NFL. Îi place distracția.

Atunci când este cazul să fie serios și să se apuce de treabă, o face fără mare tragere de inimă, dar este întotdeauna gata să trăiască viața la maximum și să se distreze.

Asta a atras-o inițial pe Sofía, care este complet opusul, sigur că îi place să se distreze și să iasă în oraș, dar este mai preocupată de lucrurile mai rafinate din viață, de călătorii, de cine la restaurante de lux, de a fi o celebritate și de tot ceea ce vine cu toate astea.

Toată viața i s-a spus că este super hot și frumoasă și asta i s-a urcat la cap. Ea are, de asemenea, un temperament iute și se supără foarte ușor din cauza lucrurilor stupide, în timp ce Joe încearcă să lase conflictele să se rezolve singure.

Asta nu s-a văzut când s-au îndrăgostit, dar apoi au început să-și arate adevăratele lor fețe și s-au enervat unul pe celălalt, alegând munca în loc să petreacă timp împreună”, a declarat o sursă apropiată celor doi.