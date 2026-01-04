Andrei Niculae și Claudia Cîrjan de la Power Couple sezonul 3 au „furat” sfaturi de la concurenții din sezonul trecut. Ce au aflat

Andrei Niculae și Claudia Cîrjan de la Power Couple Sezonul 3 au acordat un interviu în exclusivitate pentru Antena 1 înainte ca marea competiție din Malta să înceapă. Cei doi au dezvăluit ce sfaturi au primit de la apropiați, dar și care sunt cele pe care le-au „furat” de la concurenții din sezonul trecut.

Înainte ca marea aventură Power Couple Sezonul 3 să înceapă pentru noii concurenți, aceștia au acordat câteva interviuri în exclusivitate pentru Antena 1, discutând despre așteptări, temeri și nu numai.

Printre cei care au fost nerăbdători să ia parte la noile provocări s-au numărat și Andrei Niculae și iubita lui, Claudia Cîrjan, care i-au surprins plăcut pe fanii emisiunii încă de la primele lor interacțiuni în calitate de concurenți.

Descoperă în rândurile de mai jos ce au povestit cei doi cu doar câteva zile înainte să intre în marea competiție!

Ce sfaturi „au furat” Claudia Cîrjan și Andrei Niculae de la concurenții din Power Couple sezonul 2

Andrei Niculae și Claudia Cîrjan sunt unii dintre cei mai așteptați concurenți de la Power Couple România Sezonul 3, deoarece au stârnit interes încă de la primul anunț cu noile cupluri ale aventurii din Malta.

Înainte ca fanii lor să îi poată vedea în acțiune în cadrul celor mai dificile probe, cei doi i-au bucurat pe internauți cu un interviu în care au vorbit cu emoții despre aventura care la momentul respectiv abia urma să înceapă.

Întrebați dacă au „furat” sfaturi de la Giulia și Vlad, cei doi au recunoscut fără rețineri ca da:

„Aaa. Da! Am furat sfaturi și de la Giulia și Vlad și de la Nicu și Bella. Ne-au spus, în primul rând, să ne calmăm orice s-ar întâmpla, ne-au spus că totul este sigur, să nu ne enervăm, să ne distrăm că despre asta este vorba, să fim noi, să fim sinceri, chiar dacă poate părea greu. Să ne cerem scuze dacă greșim că se întâmplă, adică toți oamenii greșesc și să ne păstrăm calmul dacă trebuie să așteptăm pentru probe. (..)

Așa se desfășoară. Ca să poți să execuți probele și ca oamenii să nu afle de ceea ce a făcut primul și să duci nouă perechi (nu știu cât durează, dar cred că durează foarte mult să pui în desfășurare o dată proba pentru un singur om), sunt niște ore pe care tu le aștepți în funcție de cum se nimerește să pici la probă. Poți să fii primul sau ultimul, doar că tu trebuie să fii în așteptare toată ziua că de asta ești aici, pentru aceste probe.

Ne-au zis să fim calmi: << așteptați! >>. Așteptarea poate să fie mare, dar acesta este jocul. Așteptăm să vedem ce înseamnă treaba asta. Așteptăm așteptarea!” au povestit cei doi cu mult entuziasm.

Cei doi au recunoscut cine ar vrea să fie câștigătorii sezonului 3 dacă ei nu vor reuși să obțină premiul cel mare

Întrebați dacă ar fi ca ei să nu câștige Power Couple Sezonul 3, cei doi au recunoscut că cei pe care i-ar vedea învingători ar fi ADDA și Cătălin.

„Nu îi cunosc atât de bine pe toți, nu știu să zic... din cum mi s-au părut mie ca energie...(...) Îmi plac ADDA și Cătălin” a spus Claudia Cîrjan, în timp ce iubitul ei, Andrei Niculae a aprobat-o:

„ADDA și Cătălin cred că mi-ar plăcea. Ei au dovedit de-a lungul timpului că sunt un „Power Couple” și probabil îi văd și cumva ca pe niște frați mai mari și cumva sunt și ei deja un „Power Couple”, bine, toată lumea de aici este, dar cred că și eu aș zice ADDA și Cătălin”.

