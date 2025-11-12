Cu ce probleme de sănătate se confruntă Vlăduța Lupău. Artista de muzică populară a dezvăluit abia acum

Vlăduța Lupău, celebra artistă de muzică populară, a dezvăluit că se confruntă cu probleme de sănătate.

Artista, mamă a doi copii, a ajuns recent pe mâna medicilor după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate.

Vlăduța Lupău a avut nevoie de o investigație medicală mai puțin cunoscută, numită manometrie. Deși se confruntă cu mai multe probleme de sănătate, artista a mărturisit că preferă să păstreze detaliile pentru ea pentru a nu-și îngrijora fanii.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Vlăduța Lupău

Manometria e un EKG al mușchilor esofagieni care măsoară și înregistrează presiunea cu care se contractă acești mușchi. De obicei, acest test medical se recomandă la persoanele care se confruntă cu disfagie, dureri toracice, reflux gastroesofagian sever sau suspicine de acalazie.

Articolul continuă după reclamă

Anul trecut cântăreața de muzică de petrecere a ajuns la spital cu diagnosticul de pneumonie, dezvăluind că se confruntă cu o tuse cronică de mai mulți ani.

Citește și: Cât de mult a crescut Isaia, fiul cel mic al Vlăduței Lupău. Imagini de la petrecerea de un an a băiețelului: „A fost frumos”

„Tușesc de ani de zile, o tuse seacă, cronică, de care nu mai scap. Am scăpat de ea doar pe perioada sarcinii când uterul a împins stomacul în sus, pentru că, de fapt, se pare se pare că am o hernie hiatală. Cum am descoperit? Tot aici, la medicul ăsta, în Paris, care mi-a dat un tratament și din a doua zi, minune, n-am mai tușit. A acționat pe tuse, alergii și pentru corzile mele vocale, acum a revenit tusea puternic și tușesc atât de tare și sec dimineața, seara, adică tușesc non-stop, practic e nasol.

Mi-ați spus mulți că treceți prin ce trec eu. Eu am consultat în 7-8 ani foarte mulți medici, mi-am făcut toate analizele la alergolog, la tiroidă, nu am nimic, la plămâni, radiografii, spirometrii, după cică tușesc psihic, dar nu. (…) Mi s-a confirmat și aici, ca în România, că am o hernie hiatală, care e cumva la stomac, care îți provoacă refluxul gastroesofagian. Ala când vine în gât, tușești sec, pentru că încerci să elimini ceva, dar n-ai ce.

Mi-am făcut zilele trecute o endoscopie și mi-au hernia, dar au zis că e mică și nu vor să mă opereze, deși eu insist să mă opereze. Am venit la doctorul meu din Paris, care nici el nu vrea să mă opereze, pentru că hernia asta hiatală e foarte mică și mi-a dat un tratament, mult mai dur, am două plase de medicamente. Din nou o să acționez și pe tuse, și pe reflux, și pe alergii și pe corzile mele vocale pe care se pune presiune de la atâta tușit”, a mai povestit Vlăduța Lupău pe contul ei de Instagram, acum doi ani.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Recent, deși nu i-a fost ușor, frumoasa artista a vorbit deschis despre problemele ei medicale, dar a încercat să nu ofere prea multe detalii.

Citește și: Ce a răspuns Vlăduța Lupău când a fost întrebată dacă este însărcinată pentru a treia oară. Ce a spus

„Tocmai am ieșit de la o manometrie, dacă știți ce înseamnă. Se bagă o sondă pe nas până în gât să vadă cum trece apa, alimentele, mă rog și așa mai departe. Eu am o problemă în ale mâncării și în ale gurii. Am eu mai multe probleme, dar nu le zic. Adică, mă rog nu este om fără probleme. Am și eu problemele mele”, a declarat Vlăduța Lupău pe rețelele de socializare.

Pentru a scăpa de tusea cronică de care suferea de mai bine de 8 ani, artista a ajuns la operație. Mulți specialiști din România și Franța au refuzat să îi facă această intervenție, dar artista a găsit în sfârșit un medica care a operat-o de hernie hiatală și acum starea ei de sănătate s-a îmbunătățit.

„A fost un moment de vreo câțiva ani crunt, aș putea spune cumplit, în viața mea. Cred că eram deja în depresie cu tusea pe care o aveam. Nu puteai să vorbești cu mine. Zece minute mă rugam să pot să stau undeva să nu tușesc. Tușeam foarte mult sec. Și mi-am descoperit o mică hernie hiatală. Doctorii din România ziceau că n-are cum să fie de la asta cauzată tusea. După am mers la un medic ORL-ist foarte bun în Paris, care a tratat foarte mulți artiști de renume. El mi-a dat un tratament să acționeze pe hernia hiatală”, a povestit Vlăduța Lupău la Fresh by Unica.

Citește și: Cum se înțelege Vlăduța Lupău cu soacra ei. Artista a scos la iveală detalii neștiute: „E în două schimburi”