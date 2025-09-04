Antena Căutare
Radu Vâlcan, „Dream Date" cu Adela Popescu la casa lor de la Șușani. Fotografia a adunat zeci de mii de aprecieri

Radu Vâlcan, prezentatorul Insula Iubirii, și-a surprins fanii cu o fotografie realizată departe de platourile de filmare, în locul în care își încarcă bateriile, alături de familie și cei dragi.

Publicat: Joi, 04 Septembrie 2025, 14:15 | Actualizat Joi, 04 Septembrie 2025, 14:50
Radu Vâlcan, „Dream Date" cu Adela Popescu la casa lor de la Șușani. Fotografia a adunat zeci de mii de aprecieri

Radu Vâlcan a petrecut timp de calitate alături de Adela Popescu, soția sa, la casa lor de vacanță din Șușani. Prezentatorul Insula Iubirii a împărtășit imaginile din timpul liber pe rețelele de socializare.

Radu Vâlcan și Adela Popescu, „Dream Date-ul” perfect la casa lor de la Șușani

Departe de lumina reflectoarelor și de decorurile exotice din Thailanda, Radu Vâlcan a petrecut timp de calitate la casa lor de vacanță din Șușani. Alături de soția sa, Adela Popescu, prezentatorul a avut parte de ceea ce a numit, cu umor, „Dream Date-ul lui”.

Cu un pahar de vin în mână și înconjurat de preparate gătite pe jar, Radu Vâlcan a arătat fanilor că un „date” perfect are nevoie de liniște și de compania potrivită. Postarea prezentatorului a strâns rapid mii de aprecieri și comentarii.

„Fiecare cu dream date-ul lui”, a transmis Radu Vâlcan pe contul personal de Instagram, în dreptul fotografiilor.

În urmă cu ceva timp, Adela Popescu și Radu Vâlcan au decis să își cumpere teren și să își construiască o casă la Șușani, satul unde locuiesc și părinții ei. Proiectul a fost gândit ca o casă de vacanță.

De dragul celor trei băieți al lor, dar și de dragul copilăriilor trăite, Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt convinși că au luat cea mai bună decizie cu construirea acestei case, care e o oază de liniște și o gură de aer proaspăt pentru întreaga familie.

„Eu toată viața am visat la un oraș de provincie și ne facem casă la Șușani. Să îți spun de ce ne mutăm la Șușani, pornind și continuând povestea cu copiii, eu cred că viața lor în București este sterilă. Cred că experimentează mult mai puțin decât am experimentat eu și cred că măcar în anii ăștia în care ei sunt foarte mici, în care totul li se pare magic, să meargă cât mai des la țară.

Sigur că nu ne vom muta la Șușani, domeniul nostru de activitate nu ne permite asta și probabil că nici nu mi-ar plăcea să mă mut acolo, dar visez ca vacanțele să și le petreacă la Șușani, pentru că mie mi se pare că în statul la țară, pe care nu-l consider idilic… Eu am trăit acolo și știu că erau oameni care se certau pentru un metru de pământ și deveneau foarte violenți. Sunt foarte multe probleme la țară. Nu-ți imagina că la țară oamenii se mai îmbracă în port popular. Nu, majoritatea ascultă manele. Adică nu mai este atmosfera idilică pe care am avut-o eu, dar cu toate astea, pentru evoluția copiilor, mie mi se pare în anii ăștia de copilărie esențial să stea cât mai mult la țară. Să trăiască acolo”, a dezvăluit Adela Popescu, potrivit tvmania.ro.

De asemenea, Adela Popescu a mai mărturisit că lui Radu Vâlcan îi place mai mult decât ei să meargă la Șușani.

