Radu Vâlcan și Irina Fodor, ipostază neașteptată. Cum s-au pozat cei doi. Reacția fanilor nu a întârziat să apară

Radu Vâlcan și Irina Fodor au stârnit reacții aprinse în online după ultima postare. Iată cum i-au surprins pe fani.

Radu Vâlcan și Irina Fodor prezintă unele dintre cele mai urmărite show-uri de televiziune din România. Insula Iubirii, Asia Express și Chefi la cuțite țin cu sufletul la gură milioane de români.

Radu Vâlcan și Irina Fodor și-au surprins fanii

Emisiunile pe care Radu Vâlcan și Irina Fodor le prezintă par a fi extrem de diferite, deși, în esență, sunt despre descoperirea de sine, adrenalină și condiții extreme. Cei doi sunt colegi de trust, însă puțini știu că sunt și prieteni de familie.

De la aniversări și vacanțe împreună, Irina și Radu au sărbătorit un alt eveniment important unul alături de celălalt. Evenimentul Antena i-a adus din nou la aceeași masă.

Irina și Radu, reveniți de pe mealeaguri asiatice, cu un decor exotic în spate, au fost puși pe glume. Cei doi prezentatori s-au pozat în colțișorul amenajat pentru Insula Iubirii, dar și în cel pentru Asia Express, rebranduind cele două emisiuni emblematice care se filmează în Asia.

„Radu Express și Insula Irinei. Asia Iubirii!” este formatul distractiv pus la cale de Irina Fodor și Radu Vâlcan.

Reacția fanilor nu a întârziat să apară, semn că cei doi prezentatori sunt apreciați de telespectatori în număr mare.

„Insula Express”, spune cineva.

„Ar fi ceva să participe Adela și Radu la Asia Express”, este părerea unui internaut.

„Ne uităm la Asia Express - Drumul Eroilor, așteptăm Insula Iubirii sezonul 10”, menționează altcineva.

Postate cu doar câteva ore înainte, fotografiile au strâns peste 1.300 de aprecieri.