Ce spune Radu Vâlcan despre al patrulea copil. Prezentatorul de la Insula Iubirii a surprins cu răspunsul său: „De ce nu cinci?"

Radu Vâlcan a răspuns la una dintre cele mai mari curiozități ale fanilor. Ce a spus despre posibilitatea de a mai face un copil alături de soția lui, Adela Popescu.

Publicat: Sambata, 22 Noiembrie 2025, 17:10
Ce spune Radu Vâlcan despre al patrulea copil.

Radu Vâlcan, unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV din România, a vorbit recent despre un subiect pe care nu îl abordează foarte des, fiind adeptul discreției și a unei vieți private atunci când vine vorba despre copii sau familie.

Ce spune Radu Vâlcan despre al patrulea copil. Prezentatorul de la Insula Iubirii a surprins cu răspunsul său: „De ce nu cinci?”

Invitat în cadrul unui eveniment dedicat părinților, unde Mihai Morar a fost moderator, Radu Vâlcan s-a deschis în fața publicului și a mărturisit detalii emoționante din viața de familie, dar a adus în discuție și una dintre cele mai mari curiozități ale fanilor.

Posibilitatea de a mai face un copil alături de frumoasa Adela Popescu a fost mereu o întrebare care s-a aflat pe buzele curioșilor, însă până la acest moment, cei doi au păstrat discreția fără să creeze suspiciuni.

Acum, după ce au luat parte la discuții legate de familie și parenting, cei doi au decis să rupă tăcerea și să le răspundă tuturor curioșilor cu privire la adevărata lor dorință în acest sens.

„A fost un eveniment la Cluj-Napoca. A fost o conferință pe care a moderat-o Mihai Morar, prietenul nostru, o conferință despre ce înseamnă să fii părinte în România. Iar noi am fost invitați în calitate de părinți, cumva persoane cunoscute, dar am avut noroc de susținerea specialiștilor: de Urania Cremene, Raluca Anton și așa mai departe. Și părintele Vasile Ioana, excelent” a declarat el pentru CanCan, urmând să aducă în discuție și o amintire din momentul în care cei doi se pregăteau să devină părinți pentru prima dată:

„Ne doream foarte tare să devenim părinți. Atunci, la primul, la Alexandru, chiar am fost la niște cursuri. Mi-aduc aminte la maternitatea unde a născut Adela, acolo am fost câteva zile. Nu s-a putut aplica absolut nimic, în momentul în care a născut Adela, eram… Dar ne doream foarte tare, într-adevăr, și eram pregătiți, cel puțin mental eram acolo.

Nu am avut nicio teamă, nu. Efectiv ne doream atât de tare. Chiar și la al doilea, la Andrei, cu siguranță știam că va veni și al doilea. Iar la al treilea, la Adrian, ne tot puneam întrebări. Chiar dacă începea cumva să fie puțin greuț. A spus-o și Adela. Parcă lucrurile nu sunt încheiate, știi? Și tot vorbeam despre al treilea. Tot vorbeam. Era clar că ne dorim și un al treilea copil”.

Cât despre al patrulea copil, cei doi au recunoscut că au luat și discutat și despre această posibilitate:

„Am vorbit și despre al patrulea, da. Nu atât de apăsat, dar am discutat. Deocamdată, cei trei ne consumă foarte mult în sensul bun, ne consumă foarte mult viața. Suntem extrem de preocupați și focusați pe ceea ce înseamnă creșterea lor, educația lor.

Pentru că, în continuare, avem foarte multe lucruri de învățat. Tocmai ce spuneam că am fost la o conferință pe această temă și eram așa: avem multe de învățat. (…) Pentru noi, acum trei luni înseamnă ieri. Am avut, normal că am avut mai în glumă, mai în serios am discutat și despre acest lucru. Știi că atunci când ai trei, te gândești: dar de ce nu cinci? (n.r. – râde) Am ajuns la trei numitori comuni, cei trei pe care îi avem deja”, a explicat el, potrivit sursei citate anterior.

