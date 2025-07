Serena Williams, escapadă în bikini pe un iaht de lux în Sardinia. Sportiva a fost surprinsă fără haine

În timp ce la Wimbledon competiția este în toi, Serena Williams profită din plin de viața după retragere, bucurându-se de o vacanță relaxantă alături de familie, în largul coastelor Sardiniei.

Legenda tenisului, în vârstă de 43 de ani, a fost surprinsă pe un iaht de lux, alături de soțul ei, antreprenorul tech Alexis Ohanian, și de cele două fiice, Olympia (7 ani) și micuța Adira.

Serena Williams, escapadă pe un iaht de lux în Sardinia

Cei trei păreau complet cufundați în atmosfera de vacanță: Alexis și Olympia săreau în apă, în timp ce Serena, mama iubitoare, îi privea zâmbind de pe barcă.

Serena Williams – câștigătoare a 23 de titluri de Grand Slam, cu încasări impresionante de 94,8 milioane de dolari în cariera sa – părea complet relaxată în timp ce se bucura de timpul petrecut alături de familie, ținând-o în brațe pe cea mai mică dintre fiice, pe puntea iahtului.

Articolul continuă după reclamă

Îmbrăcată într-un bikini negru și un top verde, legat după gât, Serena o ținea în brațe pe Adira, în timp ce Alexis înota alături de Olympia, în apropierea iahtului. Mai apoi, fiica cea mare a cuplului s-a bucurat de o plimbare pe o saltea gonflabilă verde, trasă de un jet-ski, alături de o prietenă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

După bălăceală, distracția a continuat cu o sesiune de costumații, Serena fiind surprinsă pe iaht într-o ținută de epocă. Olympia s-a alăturat mamei ei cu un costum haios, potrivit pentru o petrecere tematică, în timp ce tatăl ei, Alexis, a ales să stea deoparte, relaxându-se la umbră cu o carte.

Citește și: Transformarea Serenei Williams este spectaculoasă. Trendul de la Hollywood a surprins-o și pe sportivă

Legenda tenisului va lansa un podcast alături de sora ei

Vacanța din Sardinia a venit la scurt timp după ce, la începutul lunii, Serena a fost prezentă la festivalul Cannes Lions, unde a anunțat că va lansa un podcast alături de sora ei, Venus.

Cele două sportive colaborează cu platforma X, deținută de Elon Musk, pentru lansarea podcastului „Unfiltered Truth”, care va debuta în august, relatează Daily Mail.

Acest proiect reprezintă cea mai recentă inițiativă din viața profesională intensă a Serenei și va fi produs de propria ei companie, Nine Two Six Productions.

În cadrul podcastului, cele două vor fi gazde și vor avea invitați interesanți – oameni creativi, curajoși, dispuși să schimbe regulile jocului. Potrivit unui comunicat de presă, „ascultătorii vor avea parte de glumele lor jucăușe și de legătura puternică dintre ele, chiar din primul rând”.

Fiecare episod va fi difuzat în exclusivitate pe platforma X, fostul Twitter, înainte de a fi disponibil pe alte platforme.

Și pentru Alexis ultimele săptămâni au fost pline, după ce a cumpărat recent 10% din acțiunile echipei feminine Chelsea și s-a alăturat consiliului de administrație. Vacanța vine într-un moment al anului în care, de obicei, Serena se afla în plină formă la Wimbledon, turneu pe care l-a câștigat de șapte ori la simplu în cariera ei impresionantă.

Williams a devenit jucătoare profesionistă în 1995 și a adunat nu mai puțin de 73 de titluri de-a lungul carierei, înainte de a agăța racheta-n cui după US Open din 2022.

Și, în timp ce marile nume ale tenisului se luptă în această săptămână în căldura toridă de la SW19, Williams pare să prefere viața liniștită de după retragere, alături de familie, într-un cadru cu totul diferit.