Serena Williams a slăbit surpinzător, dar refuză să dezvăluie secretele noii siluete: „Toată lumea arată grozav!”

Serena Williams nu pare deloc afectată de comentariile legate de talia ei tot mai subțire și își afișează cu încredere corpul suplu și bine proporționat.

Serena a pierdut aproximativ 18 kilograme de la nașterea mezinei sale | Getty Images

În timp ce se plimba prin New York, vineri, alături de familie, campioana de Grand Slam a fost întrebată de TMZ Sports cum gestionează faptul că fanii îi „monitorizează” constant greutatea.

Serena Williams a slăbit surpinzător, dar refuză să-și dezvăluie secretele

„Toată lumea arată grozav!”, a răspuns ea, evitând elegant întrebarea.

Când a fost întrebată cum se simte, sportiva de 43 de ani a zâmbit și a spus: „Arăți bine, te simți bine, nu?”.

În ultima vreme, câștigătoarea medaliei de aur și-a prezentat rutina de antrenament și noile forme pe rețelele de socializare, unde unele persoane au comentat că ar fi slăbit prea mult.

Fosta sportivă de performanță a pierdut aproximativ 18 kilograme de la nașterea mezinei sale, Adira, care are acum 21 de luni.

Serena mai are o fiică, Alexis Olympia, în vârstă de șapte ani. Ambele fetițe sunt din căsnicia cu soțul ei, Alexis Ohanian, în vârstă de 42 de ani.

Pe lângă antrenamentele intense pe care le postează pe rețelele de socializare – care i-au sculptat abdomenul cu pătrățele – campioana de la Wimbledon urmează în mare parte o dietă bazată pe plante.

Serena Williams: „Trăim din ceea ce ne oferă pământul”

Ea și soțul ei, Alexis Ohanian, cofondator al Reddit, locuiesc la o fermă de cinci acri din sudul Floridei, unde își cultivă o mare parte din alimente.

„Practic trăim din ceea ce ne oferă pământul”, a spus ea într-un interviu pentru ediția Time 100 din aprilie.

Împreună cu echipa care le oferă ajutor, cei doi cultivă pe proprietatea lor cartofi dulci mov, mango, afine, zmeură, ardei și alte legume.

„Avem atât de multă miere, că nici nu-ți vine să crezi”, a spus Williams pentru publicație, menționând că usucă frunze de moringa, bogate în antioxidanți, pe care le folosește pentru ceai.

Williams este bună prietenă cu Meghan Markle, care are și ea o grădină bogată acasă, în sudul Californiei, unde locuiește alături de Prințul Harry și de copiii lor, Archie și Lilibet.

„Tot timpul îi scriu: «Fată, ce mai faci azi?»”, a povestit Serena, adăugând că adoră să facă schimb de rețete.

Când nu se antrenează pe terenul de tenis din curtea casei, Williams se ocupă cu investiții de capital de risc prin intermediul companiei sale, Serena Ventures.

Din 2021, Serena Williams a atras peste 100 de milioane de dolari din surse externe pentru a investi în mai mult de 30 de companii. Printre investițiile sale se numără și echipa de baschet feminin Toronto Tempo din WNBA, care va debuta pe teren în 2026.

Fondatoarea companiei de media Nine Two Six va avea și rolul de producător executiv în adaptarea pentru Netflix a romanului „Carrie Soto is Back”.

Proiectul are la bază cartea scrisă de Taylor Jenkins Reid și spune povestea unei campioane de Grand Slam care revine pe teren după retragere, hotărâtă să-și recâștige titlul.

Williams plănuiește să adauge un teren de padel pe proprietatea sa. La fel cu pickleball, padelul este un sport cu rachete în plină expansiune – diferența e că mingea poate fi jucată și după ce ricoșează din pereți.