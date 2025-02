Cuza și iubita lui, imagini de colecție la munte. Cum arată cea care l-a învățat să iubească din nou

Cuza, mai fericit ca niciodată! Cine este iubita lui și cu ce se ocupă cea care i-a furat inima. Cât de frumoasă este și ce pasiuni comune au cei doi îndrăgostiți!

Cuza și iubita lui, Alexandra, s-au bucurat de o mică escapadă la munte, acolo unde au petrecut câteva zile de calitate unul alături de celălalt.

Relația lor nu este ascunsă de ochii curioșilor, însă fotografiile împreună sunt destul de rare, motiv pentru care sunt atât de apreciate.

Citește și: Motivul pentru care Cuza de la Noaptea Târziu a refuzat să își viziteze părinții timp de 2 ani. Ce s-a întâmplat

Se pare că cei doi au trăit clipe de vis pe pârtie, acolo unde au decis să imortalizeze câteva momente pline de iubire și de voie bună!

Articolul continuă după reclamă

Iată cum s-au pozat cei doi îndrăgostiți și cât de frumoasă este iubita lui Cuza de la Neatza!

Cuza și iubita lui, imagine de colecție la munte. Cum arată cea care l-a învățat să iubească din nou

Deși nu sunt împreună de foarte mult timp, Cuza și iubita lui, Alexandra, par mai fericiți ca niciodată! Tinerii îndrăgostiți au plecat la munte pentru o scurtă perioadă de timp, acolo unde s-au axat pe sporturile de iarnă care îi pasionează pe amândoi.

Bucurându-se de un moment important în relația lor de cuplu, cei doi au decis să împărtășească cu internauții câteva fotografii demne de copertă!

Se pare că nu doar sporturile de iarnă reprezintă una dintre pasiunile comune, pentru că cei doi au fost surprinși la începutul anului într-o vacanță în Thailanda alături de alți prieteni.

Alexandra este din Constanța și are 29 de ani. Potrivit Spy News, tânăra a studiat la Universitatea „Ovidius”, iar în prezent este make-up artist. Pe lângă pasiunea pentru frumusețe, iubita lui Cuza demonstrează că este pasionată și de vacanțe, lucru pe care îl are în comun cu acesta.

Citește și: Mane Vociu, roast savuros de ziua de naștere a lui Cuza, în platoul Neatza. Ce a putut să spună despre Ramona, în direct, la TV

Iată cum arată și cât de frumos s-au distrat la munte!

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În urmă cu doar câteva luni, Cuza afirma că dorește să se axeze pe carieră și pe proiectele personale, lăsând pe locul doi viața lui sentimentală. Cu toate acestea, el a menționat că atunci când va apărea o persoană în viața de cuplu, acest lucru va fi știut de toată lumea pentru că nu își doreșt să ascundă.

„Motivul pentru care nu m-am mai afișat cu vreo domnișoară este pentru că nu m-am mai întâlnit, pentru că am foarte multă treabă, dar când va fi, pentru că am și eu viața normală a unui om care întâlnește diverși oameni… Când voi întâlni domnișoara și voi simți că ea ea, să fiți convinși că primul loc unde va apărea va fi la mine pe story. Nu am din astea cu secretizări, să nu știe lumea că suntem împreună. Dacă suntem bine și suntem fericiți, nu mai contează, adică nu fac parte din categoria oamenilor cărora nu le știi iubita” declara Cuza în 2024 în cadrul unui interviu acordat pentru Antena Stars.

Cu toate acestea, lucrurile s-au schimbat de când a apăru Alexandra în viața lui, aceasta reușind să îl învețe să iubească din nou și să simtă din nou fericirea.

Citește și: Cum se înțelege Răzvan Simion cu socrul său. Ce spune Daliana Răducan despre relația dintre cei doi